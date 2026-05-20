Мадьяр сам решит, у кого покупать нефть

Венгрия, как и любая другая страна ЕС, обладает суверенитетом в вопросе закупки энергоресурсов. Об этом 20 мая заявил премьер-министр страны Петер Мадьяр на совместной пресс-конференции с польским коллегой Дональдом Туском, трансляцию которой вел телеканал TVP Info

2026-05-20T15:36

Так Мадьяр ответил на вопрос одного из журналистов, адресованный Туску. Представитель СМИ спросил премьера Польши, как Варшава реагирует на то, что Будапешт продолжает закупать российские энергоносители. Вместо Туска ответил Мадьяр. "В Евросоюз входят суверенные государства, поэтому они обладают также суверенным планом решать, в какую сторону они хотят пойти по разным вопросам", — подчеркнул венгерский политик. До этого глава МИД Венгрии Анита Орбан заявила, что новое правительство страны считает необходимым нейтрализовать зависимость от России в области энергетики, но не планирует пока отказываться от поставок российских нефти и газа. При этом она добавила, что Будапешт будет добиваться для себя максимально низких цен на энергоносители. Петер Мадьяр пообещал, что власти Венгрии обнародуют информацию о цене, по которой страна покупала у России газ по долгосрочным договоренностям.Политика нового премьера: Венгрия выставила Киеву ультиматум из 11 требований по правам закарпатских венгров

