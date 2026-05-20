Мадьяр сам решит, у кого покупать нефть - 20.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260520/madyar-sam-reshit-u-kogo-pokupat-neft-1079212763.html
Мадьяр сам решит, у кого покупать нефть
Мадьяр сам решит, у кого покупать нефть - 20.05.2026 Украина.ру
Мадьяр сам решит, у кого покупать нефть
Венгрия, как и любая другая страна ЕС, обладает суверенитетом в вопросе закупки энергоресурсов. Об этом 20 мая заявил премьер-министр страны Петер Мадьяр на совместной пресс-конференции с польским коллегой Дональдом Туском, трансляцию которой вел телеканал TVP Info
2026-05-20T15:36
2026-05-20T15:36
новости
венгрия
будапешт
россия
мадьяр
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/0d/1077821685_0:0:1351:760_1920x0_80_0_0_73b3c31403e286b97a384c821b432098.jpg
Так Мадьяр ответил на вопрос одного из журналистов, адресованный Туску. Представитель СМИ спросил премьера Польши, как Варшава реагирует на то, что Будапешт продолжает закупать российские энергоносители. Вместо Туска ответил Мадьяр. "В Евросоюз входят суверенные государства, поэтому они обладают также суверенным планом решать, в какую сторону они хотят пойти по разным вопросам", — подчеркнул венгерский политик. До этого глава МИД Венгрии Анита Орбан заявила, что новое правительство страны считает необходимым нейтрализовать зависимость от России в области энергетики, но не планирует пока отказываться от поставок российских нефти и газа. При этом она добавила, что Будапешт будет добиваться для себя максимально низких цен на энергоносители. Петер Мадьяр пообещал, что власти Венгрии обнародуют информацию о цене, по которой страна покупала у России газ по долгосрочным договоренностям.Политика нового премьера: Венгрия выставила Киеву ультиматум из 11 требований по правам закарпатских венгров
венгрия
будапешт
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/0d/1077821685_79:0:1279:900_1920x0_80_0_0_05a34319cc10d8775e4b45dca58398ab.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, венгрия, будапешт, россия, мадьяр, ес
Новости, Венгрия, Будапешт, Россия, Мадьяр, ЕС

Мадьяр сам решит, у кого покупать нефть

15:36 20.05.2026
 
© AP / Denes ErdosПетер Мадьяр
Петер Мадьяр - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© AP / Denes Erdos
Читать в
ДзенTelegram
Венгрия, как и любая другая страна ЕС, обладает суверенитетом в вопросе закупки энергоресурсов. Об этом 20 мая заявил премьер-министр страны Петер Мадьяр на совместной пресс-конференции с польским коллегой Дональдом Туском, трансляцию которой вел телеканал TVP Info
Так Мадьяр ответил на вопрос одного из журналистов, адресованный Туску. Представитель СМИ спросил премьера Польши, как Варшава реагирует на то, что Будапешт продолжает закупать российские энергоносители. Вместо Туска ответил Мадьяр.
"В Евросоюз входят суверенные государства, поэтому они обладают также суверенным планом решать, в какую сторону они хотят пойти по разным вопросам", — подчеркнул венгерский политик.
До этого глава МИД Венгрии Анита Орбан заявила, что новое правительство страны считает необходимым нейтрализовать зависимость от России в области энергетики, но не планирует пока отказываться от поставок российских нефти и газа.
При этом она добавила, что Будапешт будет добиваться для себя максимально низких цен на энергоносители. Петер Мадьяр пообещал, что власти Венгрии обнародуют информацию о цене, по которой страна покупала у России газ по долгосрочным договоренностям.
Политика нового премьера: Венгрия выставила Киеву ультиматум из 11 требований по правам закарпатских венгров
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиВенгрияБудапештРоссияМадьярЕС
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
16:30Литовцам посоветовали не паниковать, пока над их головами летают дроны с Киева
16:13Ростислав Ищенко: Главная угроза для России — не армия ЕС, а союз Польши и Германии
16:12Тридцать и двадцать пять лет спустя. Главное в визите Путина в Китай
16:08Литва угрожает Калининградской области. В чём заключается ожидаемый результат провокаций
16:00"…не может не желать поражения своему правительству": война и революционная ситуация
15:57Почему Зеленского никто не будет убирать: Ищенко о коррупции и повальных арестах на Украине
15:42Военкор Коц: дроны атаковали Москву с востока
15:36Мадьяр сам решит, у кого покупать нефть
15:34Гегенпрессинг Трампа: как Куба может похоронить амбиции США
15:28Украину призвали не ронять дроны на НАТО
15:26Миндич подал в суд на своего друга Зеленского
15:23"Дорогое удовольствие": Ищенко о создании единой армии Евросоюза и будущем НАТО
15:23Россия и Китай согласовали параметры трубы
15:22Юрий Станкевич: России придется "потолкаться локтями" в энергетическом треугольнике с США и Китаем
15:12Мариуполь отмечает годовщину полного освобождения города
14:57Работы по ликвидации разлива нефтепродуктов в районе Туапсинского НПЗ завершены - МЧС
14:54Донецких парней и девушек научат управлять беспилотниками
14:46Наступление под Купянском ведет к схлопыванию "кармана" ВСУ — Алехин про ситуацию под Харьковом
14:31Польша потребовала от Киева не ронять дроны на страны НАТО
14:07В бой вступают расчеты "Гиацинт-Б": Алехин о тактике контрбатарейной борьбы под Харьковом
Лента новостейМолния