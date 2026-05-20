"Хотите участвовать – пришлите Шредера": Ищенко о предложении Путина и переговорном тупике

Позиции участников противостояния вокруг Украины кардинально отличаются, поэтому сблизить их на данном этапе невозможно. Война продолжится до тех пор, пока они не сблизятся, или пока одна из сторон не исчезнет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-05-20T11:56

Отвечая на вопрос о переговорах и кандидатуре бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, Ищенко заявил, что европейцы давно говорят о своем участии. Евросоюз уже давно настойчиво твердит о том, что он тоже должен присутствовать в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, добавил политолог."На это [президент России Владимир] Путин ответил: "Хотите – пришлите Шредера". Почему вы думаете, что он пошутил? Это совсем не шутка", — сказал обозреватель.По словам Ищенко, представители на переговорах должны устраивать все стороны. "Мы считаем, что Шредер может устроить всех. Европейцы так не считают. Они хотят видеть вместе с Зеленским политика, занимающего жесткую антироссийскую позицию. Тут все понятно. Поэтому переговоры и не идут", — пояснил собеседник издания.Эксперт напомнил, что было несколько встреч, в ходе них было выяснено, что позиции сторон кардинально отличаются, поэтому сблизить их на данном этапе невозможно. "Следовательно, война продолжится до тех пор, пока они не сблизятся. Или до тех пор, пока одна из сторон конфликта не исчезнет", — резюмировал Ростислав Ищенко.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: России надо опасаться не единой армии Евросоюза, а совместной армии Польши и Германии" на сайте Украина.ру.Размещение российского ядерного оружия в Белоруссии значительно изменило баланс сил в регионе в пользу России и с этим надо считаться. Об этом и многом другом — в материале Кирилла Курбатова "Александр Тиханский: Война с НАТО угрожает существованию России, поэтому она учится бить ядерным оружием" на сайте Украина.ру.

