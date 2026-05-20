"Хотите участвовать – пришлите Шредера": Ищенко о предложении Путина и переговорном тупике - 20.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260520/khotite-uchastvovat--prishlite-shredera-ischenko-o-kandidature-putina-i-peregovornom-tupike-1079203441.html
"Хотите участвовать – пришлите Шредера": Ищенко о предложении Путина и переговорном тупике
"Хотите участвовать – пришлите Шредера": Ищенко о предложении Путина и переговорном тупике - 20.05.2026 Украина.ру
"Хотите участвовать – пришлите Шредера": Ищенко о предложении Путина и переговорном тупике
Позиции участников противостояния вокруг Украины кардинально отличаются, поэтому сблизить их на данном этапе невозможно. Война продолжится до тех пор, пока они не сблизятся, или пока одна из сторон не исчезнет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-05-20T11:56
2026-05-20T13:29
новости
россия
украина
германия
ростислав ищенко
шредер
владимир путин
украина.ру
ес
переговоры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0f/1079034389_0:61:3261:1895_1920x0_80_0_0_930dd0b4e0a628d6f1e82c638b263eb0.jpg
Отвечая на вопрос о переговорах и кандидатуре бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, Ищенко заявил, что европейцы давно говорят о своем участии. Евросоюз уже давно настойчиво твердит о том, что он тоже должен присутствовать в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, добавил политолог."На это [президент России Владимир] Путин ответил: "Хотите – пришлите Шредера". Почему вы думаете, что он пошутил? Это совсем не шутка", — сказал обозреватель.По словам Ищенко, представители на переговорах должны устраивать все стороны. "Мы считаем, что Шредер может устроить всех. Европейцы так не считают. Они хотят видеть вместе с Зеленским политика, занимающего жесткую антироссийскую позицию. Тут все понятно. Поэтому переговоры и не идут", — пояснил собеседник издания.Эксперт напомнил, что было несколько встреч, в ходе них было выяснено, что позиции сторон кардинально отличаются, поэтому сблизить их на данном этапе невозможно. "Следовательно, война продолжится до тех пор, пока они не сблизятся. Или до тех пор, пока одна из сторон конфликта не исчезнет", — резюмировал Ростислав Ищенко.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: России надо опасаться не единой армии Евросоюза, а совместной армии Польши и Германии" на сайте Украина.ру.Размещение российского ядерного оружия в Белоруссии значительно изменило баланс сил в регионе в пользу России и с этим надо считаться. Об этом и многом другом — в материале Кирилла Курбатова "Александр Тиханский: Война с НАТО угрожает существованию России, поэтому она учится бить ядерным оружием" на сайте Украина.ру.
россия
украина
германия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0f/1079034389_60:0:2789:2047_1920x0_80_0_0_59aa1a8105ee914c04b3679fe0486792.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, германия, ростислав ищенко, шредер, владимир путин, украина.ру, ес, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах россии и украины, переговоры по украине 2026, война, война на украине, новости россии, новости россии и украины
Новости, Россия, Украина, Германия, Ростислав Ищенко, Шредер, Владимир Путин, Украина.ру, ЕС, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах России и Украины, Переговоры по Украине 2026, война, война на Украине, новости России, новости России и Украины

"Хотите участвовать – пришлите Шредера": Ищенко о предложении Путина и переговорном тупике

11:56 20.05.2026 (обновлено: 13:29 20.05.2026)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Позиции участников противостояния вокруг Украины кардинально отличаются, поэтому сблизить их на данном этапе невозможно. Война продолжится до тех пор, пока они не сблизятся, или пока одна из сторон не исчезнет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Отвечая на вопрос о переговорах и кандидатуре бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, Ищенко заявил, что европейцы давно говорят о своем участии.
Евросоюз уже давно настойчиво твердит о том, что он тоже должен присутствовать в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, добавил политолог.
"На это [президент России Владимир] Путин ответил: "Хотите – пришлите Шредера". Почему вы думаете, что он пошутил? Это совсем не шутка", — сказал обозреватель.
По словам Ищенко, представители на переговорах должны устраивать все стороны. "Мы считаем, что Шредер может устроить всех. Европейцы так не считают. Они хотят видеть вместе с Зеленским политика, занимающего жесткую антироссийскую позицию. Тут все понятно. Поэтому переговоры и не идут", — пояснил собеседник издания.
Эксперт напомнил, что было несколько встреч, в ходе них было выяснено, что позиции сторон кардинально отличаются, поэтому сблизить их на данном этапе невозможно.
"Следовательно, война продолжится до тех пор, пока они не сблизятся. Или до тех пор, пока одна из сторон конфликта не исчезнет", — резюмировал Ростислав Ищенко.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: России надо опасаться не единой армии Евросоюза, а совместной армии Польши и Германии" на сайте Украина.ру.
Размещение российского ядерного оружия в Белоруссии значительно изменило баланс сил в регионе в пользу России и с этим надо считаться. Об этом и многом другом — в материале Кирилла Курбатова "Александр Тиханский: Война с НАТО угрожает существованию России, поэтому она учится бить ядерным оружием" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУкраинаГерманияРостислав ИщенкоШредерВладимир ПутинУкраина.руЕСпереговорыновости переговоровновости о переговорах России и УкраиныПереговоры по Украине 2026войнавойна на Украиненовости Россииновости России и Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
16:30Литовцам посоветовали не паниковать, пока над их головами летают дроны с Киева
16:13Ростислав Ищенко: Главная угроза для России — не армия ЕС, а союз Польши и Германии
16:12Тридцать и двадцать пять лет спустя. Главное в визите Путина в Китай
16:08Литва угрожает Калининградской области. В чём заключается ожидаемый результат провокаций
16:00"…не может не желать поражения своему правительству": война и революционная ситуация
15:57Почему Зеленского никто не будет убирать: Ищенко о коррупции и повальных арестах на Украине
15:42Военкор Коц: дроны атаковали Москву с востока
15:36Мадьяр сам решит, у кого покупать нефть
15:34Гегенпрессинг Трампа: как Куба может похоронить амбиции США
15:28Украину призвали не ронять дроны на НАТО
15:26Миндич подал в суд на своего друга Зеленского
15:23"Дорогое удовольствие": Ищенко о создании единой армии Евросоюза и будущем НАТО
15:23Россия и Китай согласовали параметры трубы
15:22Юрий Станкевич: России придется "потолкаться локтями" в энергетическом треугольнике с США и Китаем
15:12Мариуполь отмечает годовщину полного освобождения города
14:57Работы по ликвидации разлива нефтепродуктов в районе Туапсинского НПЗ завершены - МЧС
14:54Донецких парней и девушек научат управлять беспилотниками
14:46Наступление под Купянском ведет к схлопыванию "кармана" ВСУ — Алехин про ситуацию под Харьковом
14:31Польша потребовала от Киева не ронять дроны на страны НАТО
14:07В бой вступают расчеты "Гиацинт-Б": Алехин о тактике контрбатарейной борьбы под Харьковом
Лента новостейМолния