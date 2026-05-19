Александр Тиханский: Война с НАТО угрожает существованию России, поэтому она учится бить ядерным оружием

В Европе есть серьезные военные аналитики, которые говорят, что размещение российского ядерного оружия в Белоруссии значительно изменило баланс сил в регионе в пользу России и что с этим надо считаться. Другое дело, что до европейских политиков это пока не дошло. Они по-прежнему не верят, что Россия ядерное оружие готово применить

2026-05-19T19:30

В эти дни с 19 по 21 мая в Вооруженных Силах России проводятся учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. К участию в маневрах привлечены Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флота, Командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов. Всего в них будут задействованы более 64 тыс. личного состава.- Александр Иванович, с чем вы связываете такой масштаб, учитывая, что изначально речь шла лишь об отработке совместного применения ядерного оружия, размещенного на белорусской территории?- Я тоже на это обратил внимание.Буквально вчера начались российско-белорусские учения по применению тактического ядерного оружия (ТЯО) с отработкой логистики и доставки учебных (имитационных) боеприпасов к носителям. Но такие же маневры проводились и в 2024 году. Тогда тоже проверялась боеготовность всей системы нестратегического ядерного оружия. То есть использование ТЯО – это вопрос использования передвижных ракетно-технических баз, с которых спецбоеприпасы нужно доставить к носителям. Этот момент должен четко отрабатываться.Я бы сюда еще отнес заявление СВР о том, что Украина собирается нанести удар беспилотниками с территории Латвии. Причем это произошло после отставки правительства Эрики Силини. Видимо, Киев и Рига захотели использовать этот период междувластья, когда ответственность не на кого возложить, чтобы запустить очередной виток эскалации и вывести украинский конфликт на новый уровень.Почему Зеленский в последнее время делает массу истеричных заявлений? Это связано с кредитом на 90 миллиардов евро. Его вроде бы решили выдать, но из-за проволочек, когда какие-то правительства что-то там не подписали, по факту денег у Украины еще нет. А ведь ее финансово-кредитная система висит на волоске. Им срочно нужны средства.Вот Зеленский и пытается нагнетать обстановку, чтобы деньги поступили в систему Украины как можно скорее.А если киевский режим для этой эскалации собирается использовать территорию страны НАТО, то сразу же встает вопрос о казус-бели. Я имею в виду и ответные меры России, и 5-статью НАТО о коллективной обороне в случае российского ответа по Латвии. И когда дипломатическое поле сужается, Украина может решить вопрос, связанный с разрастанием этого конфликта.- Выходит, наши ядерные учения надо рассматривать как попытку не дать раскрутиться этой спирали эскалации?- Совместные российско-белорусские учения точно были плановыми. Они ежегодно проводятся. Не знаю, как это было сделано у российских вооруженных сил. Может быть, так совпало. Может быть, Москва специально эти маневры масштабировала, учитывая, что масштаб конфронтации между Востоком и Западом (между Союзным Государством) мог выйти на новый уровень: "Раз вы так, то мы вот так".- Вы сказали, что один из важнейших вопросов применения ядерного оружия – это доставка боеприпаса с логистических баз к носителю. За какой срок она примерно должна осуществляться?- Это как раз зависит от возможностей логистики. Более точная информация – военная тайна. Тут вопрос в том, что для этих учений на белорусской территории назначаются неподготовленные районы. Это делается для маскировки точек пуска. В Белоруссии носителей ядерного оружия всего два. Модернизированные штурмовики Су-25 и ОТРК "Искандер-М". И логистика по доставке боеприпасов к ним сейчас поставлена во главу угла.- А "Орешники"?- "Орешник" стоит отдельно. Это баллистическая ракета среднего радиуса действия. Более того, Россия и так подвинула ядерный порог, разместив оружие в Белоруссии. И Запад начинает адаптироваться к новой военной реальности, потому что баланс сил изменился и уровень сдерживания со стороны Союзного Государства повысился. В этом плане "Орешник" даже нет смысла использовать.- Куда в случае необходимости будем бить врага тактическим и стратегическим ядерным оружием: по самим войскам, по тыловым базам или по экономически значимым городам?- Это зависит от мощности боеприпасов.ТЯО предназначено для поражения скоплений живой силы и техники противника, мостов, командных пунктов. Эти боеприпасы до 20 килотонн. Если мощность выше, то им уже можно бить промышленные объекты.Конечно, сейчас грань между тактическим и стратегическим ядерным оружием несколько стирается. Запад считает тактическим боеприпасов мощность до 100 килотонн. Но это связано в том числе с тем, что у них номенклатура тактического ядерного оружия бедна. Она в основном представлена крылатыми ракетами и бомбами. А у нас эта номенклатура еще с советских времен намного шире. У нас даже 152-мм артиллерией бить можно.Так что цели для поражения могут быть как прифронтовые, так и тыловые. Причем мы можем бить не только по промышленным объектам, но и по центрам принятия решений.- Насколько серьезно нам следует отнестись к разговорам на Западе о том, что комбинация дронов с искусственным интеллектом сможет заменить ядерное сдерживание?- Тут имеется в виду, что рой дронов, который управляется искусственным интеллектом, может перегрузить систему ПВО, после чего полетят ядерные ракеты и бомбы. То есть в их понимании – это подготовительные мероприятия, прежде чем перейти к безнаказанным действиям в воздушном пространстве.- Ведут ли европейские страны НАТО конкретную работу по усилению своей ПРО, прежде чем начинать тягаться с нами по ударным системам?- Пока конкретных результатов у них нет. Еще вчера, когда начались наши совместные учения по применению тактического ядерного оружия, в Польше сразу же стали задавать вопросы: "А где наша ПРО? Надо срочно ее усиливать". То есть если Литва тут же завопила: "Пришлите к нам американских военнослужащих. Россия не рискнет по ним бить", то Польша сразу же задалась вопросом ПРО. Почему? На их территории находятся радиолокационные станции противоракетной обороны, а пусковые установки МК-24 до сих пор подвисли в силу позиции Трампа, который отменил размещение "Томагавков" в Европе и принял ряд других решений.Европа осталась сама с собой в части вопросов европейской безопасности. Не знаю, как они будут выкручиваться. То ли развивать французский ядерный зонтик, то ли пытаться вернуть американский ядерный зонтик над Европой. Посмотрим, чем это закончится.- Кстати, была новость, что на вторую неделю войны против Ирана американцы провели испытания межконтинентальной ракеты "Минитмен-3". Было ли продолжение у этой истории?- Я бы эти испытания тоже ни к чему не приурочивал. У них "Минитмент-2" уже более 40 лет находится на боевом дежурстве. Они технически и морально устарели, поэтому у США давно было в планах перевооружения. Вопрос перед ними стоит один: либо ставить совершенно новые системы, либо модернизировать ее до "Минитмент-3". Это вопрос инженерно-конструкторских работ. Их результаты мы увидим в ближайшие полгода-год.- Также у Европы есть следующий аргумент, призванный нивелировать наше ядерное сдерживание: "Россия не будет бить, потому что не захочет причинить урон территории Белоруссии или Калининграду". Что мы можем на него ответить?- В российско-белорусском договоре о взаимных гарантиях безопасности от 2025 года четко сказано, что тактическое ядерное оружие применяется в случае угрозы существования государств. В случае обычных конвенциональных конфликтов, если он не представляет угрозу для существования государств, ядерное оружие не применяется.Конечно, среди европейских лидеров присутствует убеждение, что якобы Россия будет воевать только конвенциональным вооружением. Но Путин и Лукашенко четко поставили точку в этом вопросе, когда заявляли примерно следующее: "Военный, экономический и демографический потенциал Союзного Государства и Евросоюза несопоставим. В случае вооруженного конфликта мы обязательно будем использовать ядерное оружие".Тем не менее, европейские лидеры свято верят в то, что этого не будет. В этом их ошибка.- Если, не дай бог, они будут близки к тому, чтобы захватить Калининград и Брест – это будет считаться за угрозу существования государства?- Да. Это и есть угроза существования государства. Понятно, что в случае каких-то приграничных перестрелок мы ядерное оружие применять не будем.Когда в Литве рассуждают в духе "Давайте разбомбим Калининград и разом решим все вопросы", то нужно понимать, что эти интернет-тролли сначала злят большую овчарку, а потом кричат: "Помогите". Это не они же угрожают. Они говорят: "Давайте всем НАТО навалимся и уничтожим Калининградскую область". К чему это приведет?Конечно, в Европе есть серьезные военные аналитики, которые без всякой пропаганды говорят: "Нам надо адаптироваться к новым реалиям, когда этот новый ядерный порог проходит по белорусскому балкону, который входит в Европу. Надо искать новые элементы обеспечения европейской безопасности".Тем не менее, голоса этой деградирующей политической элиты звучат громче, чем что-либо. Давайте прямо скажем, что Европой управляют внуки немецких нацистов и коллаборационистов. Это видно и по Урсуле, и по Мерцу.- Получается, нам время от времени придется взбадривать их ядерными учениями?- В принципе, да.Почему вообще было принято решение о размещении в Белоруссии ядерное оружие? В 2023 году министр обороны Великобритании заявил о передаче Украине снарядов с урановым сердечником. И когда ядерное оружие было размещено в Белоруссии, Украине эти снаряды так и не передали. Они сами признают, что не сделали этого в силу новых обстоятельств, потому что баланс сил изменился.Повторюсь, резко возросший уровень военного сдерживания со стороны Союзного государства пока остужает головы натовских военных. Подействует ли он на европейских лидеров? Не знаю. Сначала надо дождаться очередных выборов.- Еще у меня будет пара вопросов по истерике, которую закатил киевский режим. Тут замглавы СБУ заявил, что Белоруссия специально закрыла доступ в 19 приграничных районов, чтобы завести туда войсковую группировку, которая будет угрожать походом на Ковель и Сарны. Правда, он почему-то не упомянул самый очевидный вариант с Киевом и Черниговом.- В Белоруссии это заявление вызвало смех. Дело в том, что у нас за три дня до этого опубликовали карту лесных районов, которые запрещено посещать из-за пожароопасности. И Украина из этого сделала вывод: "Ага. Если эти районы закрыты, значит, там обязательно возрастет военная активность. Оттуда будет наступать российская и белорусская армии". Это миф давно разрушен, но на Украине он все равно крепко сидит.- А в принципе мы могли бы сосредоточить там крупную группировку, оснащенную бронетехникой и ракетно-дроновым вооружением, которая могла бы самим фактом своего присутствия оттягивать значительные украинские силы с Донбасса?- Тут вот какая ситуация.Северная группировка ВСУ опять увеличивается, но киевский режим использует эти районы для переформирования войск, которые находятся на фронте. При этом нужно понимать, что эти 1000 километров украинско-белорусской границы с точки зрения военной инфраструктуры приведены в полную негодность.Украина раскидала там около миллиона мин и взорвала все мосты. Более того, когда в 2023 начались активные обмены пленными и телами, ей пришлось часть этих мостов восстанавливать. То есть они сами себя забаррикадировали. Поэтому мы, в частности, не ожидаем, что киевский режим вот-вот собирается на Белоруссию нападать.Будут ли Москва и Минск на границе что-то размещать и куда-то наступать – это вопрос к генштабам обоих армий. Но на сегодняшний день это направление пока не имеет военного значения.

интервью, военные учения, ядерное оружие, нато, европа, сша, су-25, "искандер", "орешник", белоруссия, россия, дроны, про, латвия, владимир зеленский, владимир путин, ес