Зеленский, сдавай Украину! США похоронили украинскую армию своим докладом. Хроника событий на утро 19 мая

Американские военные признали стратегическую инициативу России на Украине. Венгрия выдвинула 11 требований Киеву для вступления в ЕС

2026-05-19T09:50

Как Америка бросила Киев на произвол судьбыДоговоренности по урегулированию конфликта на Украине не достигнуты в том числе из-за отказа Владимира Зеленского идти на территориальные уступки. Об этом говорится в отчете генерального инспектора Пентагона, с которым ознакомился RT.Согласно документу, переговоры зашли в тупик из-за вопросов гарантий безопасности и территориальных споров. Контакты на высоком уровне, как констатируют американские военные, не привели ни к прекращению огня, ни к мирному соглашению.На фоне дипломатического тупика украинская армия продолжает сталкиваться с серьезнейшими проблемами. В отчете Пентагона отмечается, что нехватка личного состава, техники и боеприпасов ограничила общие возможности ВСУ по ведению масштабных наступательных операций.Украинские войска испытывают критический дефицит снарядов, беспилотников и комплектующих к ним. Сами военнослужащие ВСУ продолжают заявлять, что имеющегося личного состава недостаточно для противостояния более многочисленной и лучше оснащенной российской армии. При этом, по данным Пентагона, именно ВС РФ сохраняют общую стратегическую инициативу на Украине.Отдельно в документе приводятся тревожные цифры о состоянии дисциплины в украинской армии. В январе нынешний министр обороны Украины признавал, что на тот момент в стране насчитывалось около 2 миллионов уклонистов и 200 тысяч военнослужащих ВСУ, самовольно оставивших часть.Помимо проблем на фронте, Киев продолжает сотрясать коррупционные скандалы. С начала 2026 года 54 подозреваемых прошли по 29 уголовным делам Генпрокуратуры Украины о коррупции в оборонной сфере. Ущерб, по оценкам Пентагона, составляет по меньшей мере 77 миллионов долларов (почти 5,6 миллиарда рублей).При этом, как указывается в отчете, с апреля 2024 года Конгресс США не выделял Киеву новых пакетов помощи. Основная нагрузка по финансовому и военному содержанию Украины была фактически переложена на страны Европы.Без выполнения 11 требований Украине вход в Европу закрытВенгрия не поддержит начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, пока Киев не восстановит права венгерского национального меньшинства в Закарпатье. Об этом на правительственном брифинге заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.По его словам, Будапешт сформулировал 11 конкретных требований к украинской стороне, и их выполнение является обязательным условием для того, чтобы Венгрия в июне согласилась на открытие первой главы переговорного процесса по членству Украины в ЕС."Те 11 пунктов, которые мы просим выполнить, — это то, что положено всем меньшинствам в Европе, мы не просим большего, — подчеркнул Мадьяр. — Это необходимое условие для того, чтобы Венгрия могла в июне согласиться на открытие первой главы переговоров о вступлении Украины в Евросоюз".Фронтовая сводка В России стартовали стратегические командно-штабные учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях нарастающих угроз агрессии. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.Маневры, которые продлятся с 19 по 21 мая, носят сугубо оборонительный характер и направлены на отработку сдерживания потенциального противника, а также проверку уровня подготовки войск и средств.В ходе учений будут отрабатываться совместная подготовка и применение ядерного оружия, в том числе размещенного на территории Республики Беларусь. Планируются практические пуски баллических и крылатых ракет.К маневрам привлечены свыше 64 тысяч военнослужащих, а также более 7,8 тысячи единиц техники. В учениях задействованы войска Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), Тихоокеанского флота (ТОФ) и Северного флота.В Минобороны подчеркнули, что учения проводятся в рамках плановой боевой подготовки и направлены на поддержание высокого уровня стратегического сдерживания в условиях нарастающей геополитической напряженности.Кроме того, стало известно, что российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь отразили одну из самых массированных атак беспилотной авиации Вооруженных сил Украины. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 315 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Список регионов, над которыми работала ПВО: Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Новгородская, Орловская, Псковская, Рязанская, Ростовская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Ярославская области, Московский регион, Краснодарский край, Республика Крым, а также акватория Азовского моря.Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Запорожском направлении украинские формирования продолжают попытки штурмовать позиции российских войск у Степногорска. Все атаки противника успешно отражены, подразделения ВС РФ рубежи удержали. При этом российские силы сами перешли к активным действиям: они наступают от населенного пункта Чаривное в сторону Новосёловки, а также обходят Гуляйпольское с юга, постепенно расширяя зону контроля.На Константиновском направлении российские подразделения заняли часть высотной застройки со стороны Ильиновки. Штурмовые группы продолжают продвижение в сторону промзоны города, усиливая давление на оборону противника.На Добропольском направлении идут штурмовые действия в районах Василёвки и Мирного. Российские войска также продвигаются от Новоалександровки в направлении населенного пункта Шевченко. В то же время украинские формирования предпринимают контратаки у Белицкого и Нового Донбасса, пытаясь сдержать продвижение российских сил.На Северском направлении российские подразделения форсировали канал Северский Донец — Донбасс и закрепились в районе Тихоновки — Малиновки. Боестолкновения также продолжаются в районе Рай-Александровки, где ВС РФ оказывают систематическое давление на позиции противника.В экспертном сообществе обсуждают, в чём заключается главный вопрос украинской жизни, сможет ли Владимир Зеленский этот вопрос понять и попытаться решить — и успеет ли.

Кристина Черкасова

