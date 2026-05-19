"Пока не говорит про базы НАТО": повторит ли Армения судьбу Украины — мнение Ищенко
В отличие от Украины, Армения не требует размещения натовских баз на своей территории. При этом там до сих пор находится российская база, и энергоресурсы по нужной цене Ереван нигде больше не получит. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
14:53 19.05.2026 (обновлено: 14:56 19.05.2026)
В отличие от Украины, Армения не требует размещения натовских баз на своей территории. При этом там до сих пор находится российская база, и энергоресурсы по нужной цене Ереван нигде больше не получит. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Размышляя о том, почему Армения не повторяет украинский сценарий, Ищенко отметил, что Ереван извлек уроки.
"Пока Армения не говорит, что на ее территории должны быть расположены базы НАТО. Более того, там до сих пор находится российская база. И, учитывая опыт Украины, Армения ведет себя гораздо осторожнее", — заявил политолог.
По словам Ищенко, энергетическая зависимость Армении сохраняется и Россия нужна ей в качестве партнера. Потому что энергетические ресурсы в нужном количестве по нужной цене Ереван нигде больше не получит, пояснил он.
Эксперт подчеркнул разницу между Украиной и Арменией. "А вот Украине Россия в качестве партнера была не нужна. Она думала, что сама проживет. Потому я и говорю, что ситуации с ними похожи, но не тождественны", — констатировал собеседник издания.
