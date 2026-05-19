https://ukraina.ru/20260519/poka-ne-govorit-pro-bazy-nato-povtorit-li-armeniya-sudby-ukrainy--mnenie-ischenko-1079164796.html

"Пока не говорит про базы НАТО": повторит ли Армения судьбу Украины — мнение Ищенко

"Пока не говорит про базы НАТО": повторит ли Армения судьбу Украины — мнение Ищенко - 19.05.2026 Украина.ру

"Пока не говорит про базы НАТО": повторит ли Армения судьбу Украины — мнение Ищенко

В отличие от Украины, Армения не требует размещения натовских баз на своей территории. При этом там до сих пор находится российская база, и энергоресурсы по нужной цене Ереван нигде больше не получит. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-05-19T14:53

2026-05-19T14:53

2026-05-19T14:56

новости

армения

украина

россия

ростислав ищенко

никол пашинян

украина.ру

нато

главные новости

главное

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/08/1049255939_0:125:2735:1663_1920x0_80_0_0_8a18277b356524bd21c8e8ab95b72bf1.jpg

Размышляя о том, почему Армения не повторяет украинский сценарий, Ищенко отметил, что Ереван извлек уроки. "Пока Армения не говорит, что на ее территории должны быть расположены базы НАТО. Более того, там до сих пор находится российская база. И, учитывая опыт Украины, Армения ведет себя гораздо осторожнее", — заявил политолог.По словам Ищенко, энергетическая зависимость Армении сохраняется и Россия нужна ей в качестве партнера. Потому что энергетические ресурсы в нужном количестве по нужной цене Ереван нигде больше не получит, пояснил он.Эксперт подчеркнул разницу между Украиной и Арменией. "А вот Украине Россия в качестве партнера была не нужна. Она думала, что сама проживет. Потому я и говорю, что ситуации с ними похожи, но не тождественны", — констатировал собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Россия четко предупредила Пашиняна, что Армению может ждать та же участь, что и Украину" на сайте Украина.ру.Если США хотят чего-то достичь по Украине, Европу необходимо отсечь от этого процесса. Подробнее об этом — в материале Анны Черкасовой "Владимир Васильев: Пока Европа рушит планы США и России по Украине, будем жить от перемирия до перемирия" на сайте Украина.ру.

армения

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, армения, украина, россия, ростислав ищенко, никол пашинян, украина.ру, нато, главные новости, главное, ресурсы, срочно, базы, энергетика, международные отношения, международная политика