"Пока не говорит про базы НАТО": повторит ли Армения судьбу Украины — мнение Ищенко - 19.05.2026 Украина.ру
"Пока не говорит про базы НАТО": повторит ли Армения судьбу Украины — мнение Ищенко
В отличие от Украины, Армения не требует размещения натовских баз на своей территории. При этом там до сих пор находится российская база, и энергоресурсы по нужной цене Ереван нигде больше не получит. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Размышляя о том, почему Армения не повторяет украинский сценарий, Ищенко отметил, что Ереван извлек уроки. "Пока Армения не говорит, что на ее территории должны быть расположены базы НАТО. Более того, там до сих пор находится российская база. И, учитывая опыт Украины, Армения ведет себя гораздо осторожнее", — заявил политолог.По словам Ищенко, энергетическая зависимость Армении сохраняется и Россия нужна ей в качестве партнера. Потому что энергетические ресурсы в нужном количестве по нужной цене Ереван нигде больше не получит, пояснил он.Эксперт подчеркнул разницу между Украиной и Арменией. "А вот Украине Россия в качестве партнера была не нужна. Она думала, что сама проживет. Потому я и говорю, что ситуации с ними похожи, но не тождественны", — констатировал собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Россия четко предупредила Пашиняна, что Армению может ждать та же участь, что и Украину" на сайте Украина.ру.Если США хотят чего-то достичь по Украине, Европу необходимо отсечь от этого процесса. Подробнее об этом — в материале Анны Черкасовой "Владимир Васильев: Пока Европа рушит планы США и России по Украине, будем жить от перемирия до перемирия" на сайте Украина.ру.
14:53 19.05.2026 (обновлено: 14:56 19.05.2026)
 
Размышляя о том, почему Армения не повторяет украинский сценарий, Ищенко отметил, что Ереван извлек уроки.
"Пока Армения не говорит, что на ее территории должны быть расположены базы НАТО. Более того, там до сих пор находится российская база. И, учитывая опыт Украины, Армения ведет себя гораздо осторожнее", — заявил политолог.
По словам Ищенко, энергетическая зависимость Армении сохраняется и Россия нужна ей в качестве партнера. Потому что энергетические ресурсы в нужном количестве по нужной цене Ереван нигде больше не получит, пояснил он.
Эксперт подчеркнул разницу между Украиной и Арменией. "А вот Украине Россия в качестве партнера была не нужна. Она думала, что сама проживет. Потому я и говорю, что ситуации с ними похожи, но не тождественны", — констатировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Россия четко предупредила Пашиняна, что Армению может ждать та же участь, что и Украину" на сайте Украина.ру.
Если США хотят чего-то достичь по Украине, Европу необходимо отсечь от этого процесса. Подробнее об этом — в материале Анны Черкасовой "Владимир Васильев: Пока Европа рушит планы США и России по Украине, будем жить от перемирия до перемирия" на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
