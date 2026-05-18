Для чего нам "Сармат"? Не для развлечения: Киселев о том, как должна работать новейшая российская ракета - 18.05.2026 Украина.ру

Россия завершила испытания новейшей ракеты "Сармат". О том, что это значит для Европы и США, в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал ее ведущий Дмитрий Киселев

2026-05-18T10:33

Важнейшее событие для осмысления нового соотношения сил в глобальном ядерном устрашении, которое с конца сороковых годов прошлого века сдерживает желающих покончить с Россией одним ударом.Двенадцатого мая 2026 года войдёт в мировую историю тем, что Россия успешно завершила испытания новейшей межконтинентальной ракеты "Сармат".Особенность момента в тот же день президент Владимир Путин пояснил так:"Во-первых, это самый мощный ракетный комплекс в мире. Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в четыре раза превышает мощность любого существующего, самого мощного западного аналога. Во-вторых, и это главное, ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории. Что, в-третьих, позволяет обеспечить дальность применения свыше 35 тыс. км с одновременно улучшенными в два раза характеристиками по точности".Названные характеристики указывают на то, что ракета предназначена не для Европы, адресат её — за океаном, а цель миротворческая — остудить пыл в случае чего. Это важно понимать. Мы никому не угрожаем. Просто сообщаем о возможностях. Испытания завершены. На вооружение, как подчеркнул президент, "Сармат" поступит прямо в этом году, рассказал Киселев.Российская программа развития ядерного оружия — ответ на односторонний выход США из Договора о противоракетной обороне, продолжил он."Мы поэтапно реализуем принятую в связи с этим программу развития ядерных сил. В 2004 году были начаты работы над ракетным комплексом межконтинентальной дальности "Авангард". С 2019 года он уже стоит на боевом дежурстве. Затем у нас появилась гиперзвуковая ракета воздушного базирования средней дальности "Кинжал", находящаяся на дежурстве с 2017 года. С 2025 года на боевое дежурство поставлен ракетный комплекс средней дальности наземного базирования "Орешник", который также может быть оснащён ядерными боеголовками. На завершающей стадии находятся работы над двумя комплексами с малыми ядерными двигательными установками, и это уникальный беспилотный подводный аппарат "Посейдон" и уникальная крылатая ракета глобальной дальности "Буревестник". Теперь "Сармат", - рассказал Путин.По словам Киселева, "Сармат" — это асимметричный ответ на дорогущую систему ПРО США "Золотой купол". Он обесценивает, буквально обнуляет её за счёт сверхскорости, сверхдальности и сверхманёвренности. "Сармат" — это доставка через космос множества гиперзвуковых манёвренных блоков "Авангард", петляющих к цели на нереальном гиперзвуке в 26 махов.При этом у каждого блока ещё и работает система РЭБ. Изготовить подобное можно лишь, имея выдающуюся инженерную школу, уникальные материалы, твёрдое лидерство и уверенную нравственную основу. Получился военно-технический шедевр."Сармат" — это межконтинентальная баллистическая ракета или ракетный комплекс шахтного базирования. Тяжёлая ракета. Вес 208 т. Всё, что свыше 100 т — это тяжёлые ракеты. Тяжёлых ракет шахтного базирования нет ни у одной страны мира. С этого надо начать. Это наше преимущество. По забрасываемому весу, 10 т, и по количеству боевых боеголовок индивидуального наведения, каждая по 750 мегатонн, "Сармат" действительно превосходит все аналоги. Например, американская ракета Trident может нести тоже 10 головных частей с разделяющимися боеголовками индивидуального наведения по 150 килотонн каждая. Ну, 750 — 150, вы сами представляете разницу. И чем это опасно для американцев? То, что у них вся система ПРО, в частности противоракеты шахтного базирования, расположены на Аляске. В Калифорнии только две шахты, этого, конечно, недостаточно", - рассказал генерал-лейтенант в отставке, профессор НИУ ВШЭ Евгений Бужинский."В случае удара по противнику, тот ущерб, который он получит в результате, либо приведёт к таким последствием, после которого государство либо исчезнет с политической карты мира, либо существенным образом будут затруднены дальнейшие ответные действия против России. Президент Франции [Эммануэль] Макрон заявил о том, что готов предоставить ядерный зонтик для стран Евросоюза, ну и напрямую угрожает проведением ядерных учений с разработкой нанесения ядерных ударов по российской территории. Но в данном случае 20 ядерных боевых блоков повышенной мощности, то есть это две ракеты "Сармат", могут просто уничтожить Францию как государство. Я думаю, что такой пример вполне уместен, в том числе и для того, чтобы охладить головы тех западных политиков, которые вошли в раж. Особенностью "Сармата" является возможность нанесения ударов как через Северный, так и через Южный полюс", - отметил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.Британская газета Independent обращает внимание, что успешное окончание испытаний "Сармата" последовало после того, как Путин заявил о том, что на Украине дело движется к завершению. Наверное, что-то англичане предчувствуют.Немцы здесь куда проще. Министр обороны Германии Борис Писториус явно c притуплённым чувством опасности. Неожиданно прибыв в Киев неделю назад, Писториус по-хозяйски заявил, что запускает с Украиной производство дронов с дальностью до 1 500 км.Писториус планирует буквально расстреливать Центральную Россию пока чуть ли не до Урала, а потом, по возможности, и дальше.Немецко-украинские дроны в неограниченном количестве в российском небе потребуют ответа. Только ПВО явно не обойдёшься.Германия не располагает ядерным оружием, у неё нет своей противоракетной обороны, нет стратегических бомбардировщиков. Есть лишь американские гарантии по НАТО. Но Дональд Трамп к НАТО охладевает, считая, что блок и особенно Германия его предали. А тут ещё и "Сармат". В теории "Сармат" отлично "отшелушивает" НАТО от США, сказал Киселев.Будет ли Америка вписываться за предавшую её Германию, если из России выглядывает "Сармат"? Да и для чего нам самим "Сармат"? Не для развлечения же. "Сармат" должен работать. Это не значит, что мы его должны запускать прямо сейчас. Он работает уже тем, что есть. Он должен прикрывать.Но что прикрывать? Логично думать, что скорое завершение конфликта на Украине, где мы воюем уже со всей Европой, которая страх потеряла, предположил ведущий."Чтоб предупреждение работало, нужно, чтобы на уровне нашего мышления наши противники знали, что мы готовы их применить. А вот этого они не знают. Более того, если американцы ещё опасаются, то в Европе не боятся. Я не уверен, что одумаются, но тогда нам бы пришлось начать наносить, по крайней мере сначала обычный удар с утверждением, что если мы получим ответ или они не прекратят свою агрессию, то следующая волна будет ядерной. Нам нужно менять ядерную доктрину, которая должна предусматривать обязательное использование ядерного оружия в случае войны против нас коалиции стран или страны, которая превосходит нас по экономическому и демографическому потенциалу. Это уже происходит", - рассказал научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов."Для Европы достаточно тактического ядерного оружия. А вот "Сармат" — и это чёткий сигнал Соединённым Штатам — если нас спровоцируют, хотя я никогда не являлся сторонником применения ядерного оружия, но нас всё больше и больше провоцируют европейцы на его применение. Так вот, если случится так, что мы вынуждены будем применить тактическое ядерное оружие по каким-то объектам на территории европейских стран, то "Сармат" — это как раз предупреждение Соединённым Штатам: "Оставайтесь в сторонке". Пятая статья, четвёртая статья, двадцать пятая статья: "Лучше сидите ровно и смотрите, как Российская Федерация разбирается со своими европейскими соседями", - добавил Евгений Бужинский.Итак, пора уже разделять: Америка отдельно, Европа отдельно. Европа сама на эту позицию вырулила и в отношениях с Америкой, и в отношениях с Россией. У России же для каждого есть свои аргументы. И мы их не скрываем, даже настаиваем на том, чтобы уважали, отметил Киселев."Само наличие таких систем должно сделать прямую войну между великими ядерными державами, Соединёнными Штатами Америки и Российской Федерацией, невозможной. Это первое. Здесь у России есть уникальное положение. Она является единственной страной, которая физически способна уничтожить Соединённые Штаты Америки. И американцы об этом не забывают со времён Холодной войны. И третье, Соединённые Штаты сейчас приступают к масштабной модернизации своих собственных стратегических ядерных сил. В плане этой модернизации думают о создании плотной системы противоракетной обороны — "Золотой купол". И вот тот месседж, если угодно, то послание, которое посылает ракета "Сармат", её испытания успешные, заключается в том, что нет такого купола, который "Сармат" не пробил бы", - заявил президент Российского совета по международным делам Дмитрий Тренин.Но подчёркиваю ещё раз: нам не нужна реакция кого-то на какие-то наши действия. Нам нужна гарантированная возможность уничтожить агрессора, стереть его с лица Земли, если он посягнёт на нашу безопасность", - резюмировал Коротченко.Мнение Дмитрия Киселева об антироссийской политике Запада - в материале издания Украина.ру Англия шагает в пропасть. Киселев о том, как Карл III в США разжигал ненависть к России.

