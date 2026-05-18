Бойцы форсировали Волчью и закрепились на плацдармах: Самойлов о ситуации на харьковском фронте
Бойцы форсировали Волчью и закрепились на плацдармах: Самойлов о ситуации на харьковском фронте

05:30 18.05.2026
 
В Харьковской области подразделения "Севера" форсировали реку Волчья. Липцевский и Волчанский плацдармы фактически соединились, от Волчанска идет движение к Дегтярному, а вдоль границы создается буферная зона. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов
Самойлов рассказал, какое место в концепции разгрома ВСУ занимает Харьковский участок фронта, где подразделения группировки войск "Север" форсировали реку Волчья. "Липцевский и Волчанский плацдармы фактически соединились между собой и играют существенную тактическую роль", — сообщил собеседник издания.
По словам Самойлова, тем не менее продвижение продолжается: от Волчанского плацдарма идет движение к Дегтярному, от Охримовки до плацдарма в Дегтярном осталось около 15 километров.
Если двигаться от Дегтярного на юго-восток в сторону плацдарма в районе Купянска до Шевяковки, это примерно 20 километров. Таким образом, пояснил эксперт, вдоль границы действительно создается буферная зона.
"Харьковское и Сумское направления, на которых плацдарм у Юнаковки отвлекает значительные силы ВСУ, могут быть очень интересными для отвлекающих ударов и проникновения в центральные области Украины", — резюмировал собеседник издания.
