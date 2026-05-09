https://ukraina.ru/20260509/bezogovorochnaya-kapitulyatsiya-v-dva-prima-kak-sdavalas-germaniya-1078630258.html

Безоговорочная капитуляция в два приёма: как сдавалась Германия

Безоговорочная капитуляция в два приёма: как сдавалась Германия - 09.05.2026 Украина.ру

Безоговорочная капитуляция в два приёма: как сдавалась Германия

Для жителей постсоветского пространства завершение войны принятием акта о безоговорочной капитуляции является естественным результатом завершения войны. Так ведь было 9 мая 1945 года, а до этого – в 1920 году (Белая армия никаких актов не подписывала – просто эвакуировалась). Между тем, такое завершение войны – большая редкость

2026-05-09T08:00

2026-05-09T08:00

2026-05-09T08:00

история

история

история ссср

германия

реймс

ссср

иосиф сталин

адольф гитлер

вторая мировая война

великая отечественная война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/05/1078628805_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_87d8db5fabdf9ddd5283e49d598e417e.jpg

Капитуляция вообще – акт о прекращении боевых действий, в которой одна из сторон признаёт себя потерпевшей поражение. Как правило, акт этот предполагает определённые оговорки – обязательства, которые берёт на себя победившая сторона.Наиболее частой и естественной оговоркой является сохранение жизни сдающимся – обычно это и предлагается победителем, как условие капитуляции. Естественно, обязательства победившей стороны имеют сугубо моральный характер и при достаточном уровне аморальности договаривающихся сторон победители обязательств не выполняли.Так, например, в принципе монгольские ханы гарантировали безопасность приезжавших в Сарай русских князей (резать всех подряд им было просто не выгодно), но иногда делались исключения – например, в 1246 году в Орде был казнён Михаил Черниговский, которому инкриминировалось убийство ордынских послов в 1240 году, что считалось в Степи тягчайшим преступлением (Православная церковь сочла, что причиной был отказ поклоняться ордынским богам и причислила его к лику святых).Безоговорочная капитуляция предполагает, что капитулирующий полностью вверяет себя в руки победителя, рассчитывая только на его гуманизм. Первооткрывателем такой возможности считается главнокомандующий армией США (а в будущем – президент) Улисс Грант, предложивший безусловную капитуляцию гарнизону форта конфедератов Дональдсон в 1862 году. Словосочетание unconditional surrender, совпадающее с инициалами Гранта (буква С в инициалах ничего особенного не означала – просто ошибка переписчика), стало его прозвищем.Формулировка эта долго не использовалось, пока о нём не вспомнил во время Второй Мировой войны президент США Франклин Рузвельт, который прозвище Гранта отлично помнил.Решение о том, что война с Германией должна завершиться безоговорочной капитуляцией, было принято на конференции Антигитлеровской коалиции в Касабланке 14-24 января 1943 года. На конференции присутствовали Рузвельт, Уинстон Черчилль и Шарль де Голль. Иосиф Сталин на встречу был приглашён, но отказался, сославшись на необходимость руководить войсками.Причины использования именно этой формулировки были очевидны.Во-первых, союзники не верили в возможность демонтажа нацистского режима силами самих же немцев. Отчасти играл свою роль миф о том, что Гитлер пришёл к власти в результате выборов (что не совсем так), отчасти – вполне адекватное представление о прочности нацистского режима и эффективности нацистской пропаганды. Соответственно признавалось необходимым лишить немцев выбора между сохранением тоталитаризма и перехода к демократии.Отметим, что позже фашистские режимы в Испании и Португалии были ликвидированы невоенным путём, но там ситуация была другая – имелись исключительные возможности экономического давления на элиты этих стран, а, главное, самоочевидное военное превосходство.Во-вторых, исключение развития событий по модели 1918-33 годов – после Первой Мировой войны Германия не была оккупирована, что дало нацистам повод заявлять, что Германия проиграла не Антанте, а внутренним врагам. Это способствовало реваншистским настроениям.В-третьих, принятие этого требования подтверждало, что никто из союзников не пойдёт на сепаратные переговоры с Гитлером или его преемниками.Союзники друг другу не особенно доверяли и, в общем-то, были правы – у всех участников коалиции был свой опыт отношений с нацистским режимом и, в основном, вполне удачный – соглашения достигались и какое-то время выполнялись. В 1945 году представители США и вели переговоры с Германией…В-четвёртых, союзники оставляли за собой право привлечения к ответственности нацистских военных преступников, которым в конечном итоге и воспользовались.Следует отметить, что советская сторона к предложению союзников изначально отнеслась критически. В проекте меморандума, подписанном советским дипломатом Владимиром Деканозовым, констатировалось:"Есть опасение, что если в практике неофициальных переговоров с представителями государств-сателлитов, ищущими выхода из войны, и в дальнейшем будет схематически применяться только лишь формула "безоговорочная капитуляция", то это может задержать самую капитуляцию этих государств, а также может способствовать сплочению сил гитлеровской коалиции".В хода дальнейших переговоров это возражение было снято – требование безоговорочной капитуляции касалось только Германии, а её союзники смогли присоединиться к Антигитлеровской коалиции и на последнем этапе войны принять участие в боевых действиях против Рейха.Как известно, Акт о безоговорочной капитуляции подписывался дважды.7 мая в Реймсе акт о капитуляции из пяти пунктов подписал начальник штаба ОКВ (Верховное командование вермахта) Альфред Йодль.Первоначально в Реймс приехал командующий адмирал подводным флотом* Ганс-Георг Фридебург, которому было получено заключить соглашение только на Западном фронте. Верховный главнокомандующий силами западных союзников Дуайт Эйзенхауэр настаивал на полной капитуляции, тогда в Реймс был отправлен Йодль, чтобы убедить союзников разрешить Германии воевать с СССР дальше. Убедить никого ни в чём не удалось – более того, немцы наткнулись на жесткий ультиматум Эйзенхауэра.Со стороны союзников акт подписал начальник штаба верховного главнокомандующего войсками союзников в Европе (в будущем – директор ЦРУ) Уолтер Смит.От СССР акт подписал генерал-майор Иван Суслопаров. Он, вообще-то говоря, права подписывать не имел и исполнял функции наблюдателя. Не имея связи с Москвой, он настоял на включении в текст п. 5, который предполагал возможность замены этого акта другим. По возвращении в Москву ему пришлось писать объяснительную, но никаких репрессивных мер по отношению к нему принято не было и до отставки в 1955 году он работал в ГРУ.Советское руководство эту информацию восприняло крайне негативно, советским СМИ сообщать о капитуляции в Реймсе было запрещено. Западные СМИ по просьбе советской стороны тоже не сообщали. Позже, в обращении к советскому народу в 21:00 9 мая, Иосиф Сталин охарактеризовал события в Реймсе как подписание предварительного акта, на Западе же считают, что подписание было в Реймсе, а в Берлине – ратификация.В мемуарах Георгия Жукова эта ситуация была описана так:"7 мая мне в Берлин позвонил И.В. Сталин и сообщил:- Сегодня в городе Реймсе немцы подписали акт безоговорочной капитуляции. Главную тяжесть войны, – продолжал он, – на своих плечах вынес советский народ, а не союзники, поэтому капитуляция должна быть подписана перед Верховным командованием всех стран антигитлеровской коалиции, а не только перед Верховным командованием союзных войск.- Я не согласился и с тем, – продолжал И.В. Сталин, – что акт капитуляции подписан не в Берлине, центре фашистской агрессии".В ночь с 8 на 9 мая новый акт из шести пунктов подписали начальник ОКВ Вильгельм Кейтель, Фридебург и начальник генштаба люфтваффе Ганс-Юрген Штумпф.От СССР акт подписали маршал Георгий Жуков (документы, дававшие ему такие полномочия, доставил зампред Совета народных комиссаров СССР Андрей Вышинский) и командующий королевскими ВВС Артур Теддер.Представители Франции в обоих случаях имели статус наблюдателей.Разница между документами состояла в трёх пунктах.Во-первых, по п. 2 реймсского перемирия германские войска должны были "прекратить военные действия в 23-01 часа по центральноевропейскому времени 8-го мая 1945 года". Учитывая, что соглашение было подписано в 02:41, у немцев появлялось почти двое суток, чтобы организовать переход возможно большего количества людей в западную зону оккупации.В п. 2 берлинского перемирия текст остался без изменений, но подписан он был в 22:43 по центральноевропейскому времени (00:43 по Москве), а значит никакого времени немцам уже не оставалось.Во-вторых, по п. 2 реймсского перемирия немецким войскам предлагалось оставаться в местах дислокации, а по п. 2 берлинского – разоружаться перед ближайшими представителями союзного командования.В-третьих, в реймсском перемирии официальный текст был только английский, а в берлинском добавился п. 6:"Этот акт составлен на русском, английском и немецком языках. Только русский и английский тексты являются аутентичными".Самое главное в обоих вариантах состояло в том, что все обязательства возлагались только на немецкую сторону (подчёркивание наше – Авт.). Ни слова о том, что должны и чего не должны делать союзники в обоих вариантах не было, что, собственно, определяло безоговорочность капитуляции.Норма предложенного советским представителем п.5 обоих текстов капитуляции о принятии нового документа была выполнена 5 июня с подписанием "Декларации о поражении Германии и взятии на себя верховной власти в отношении Германии правительствами Союза Советских Социалистических Республик, Соединённого Королевства и Соединённых Штатов Америки и Временным правительством Французской Республики".Подписали этот документ Жуков, Эйзенхауэр, фельдмаршал Бернард Монтгомери от Великобритании и генерал Жан де Латр де Тассиньи от Франции. Представителей Германии, разумеется, не было.Интересный факт, понятный только юристам – СССР оставался в состоянии войны с Германией вплоть до 25 января 1955 года. 9 мая того же года ФРГ вступила в НАТО…***Сейчас словосочетание "безоговорочная капитуляция" в дипломатическом лексиконе отсутствует. Все обсуждаемые варианты мирного урегулирования предполагают взаимные уступки. Однако ещё недавно, в 2023-24 годах, Владимир Зеленский проводил линию, которая была предельно близка к понятию безоговорочной капитуляции.Суть её состояла в том, чтобы на серии "саммитов мира" добиться поддержки большинством государства предложенной украинским диктатором Формулы мира. После этого на очередной саммит должны были быть приглашены представители России, которых поставили бы перед позицией всего "прогрессивного человечества" – принятие Формулы мира. При этом права голоса у них не было – только право согласиться на украинские условия. Украинская сторона формулировку "безоговорочная капитуляция" не использовала (что, в общем-то, логично – по исторической аналогии пришлось бы брать штурмом Москву), но во многом предлагаемый Украиной вариант ей соответствовал.После прихода к власти Дональда Трампа Формула мира была отброшена, но не факт, что к ней не вернутся в случае прихода к власти президента-демократа.* Должность командующего подводным флотом сохранил за собой гроссадмирал Карл Дёниц, который после самоубийства Гитлера занимал пост рейхспрезидента и верховного главнокомандующего.

https://ukraina.ru/20250423/shturm-berlina--vozmezdie-ili-osvobozhdenie-1062567405.html

https://ukraina.ru/20250205/1060855177.html

https://ukraina.ru/20230508/1045985806.html

https://ukraina.ru/20250502/operedit-russkikh-kak-ssha-i-velikobritaniya-tochili-zuby-na-berlin-1062895215.html

https://ukraina.ru/20250508/rovno-80-let-nazad-fashistskaya-germaniya-podpisala-kapitulyatsiyu-smotrite-kak-eto-bylo-arkhivnye-kadry-1063013732.html

https://ukraina.ru/20240715/1056268677.html

германия

реймс

ссср

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

история, история ссср, германия, реймс, ссср, иосиф сталин, адольф гитлер, вторая мировая война, великая отечественная война, капитуляция, 1945-ый, маршал жуков