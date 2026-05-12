Энергетические войны: Война в Иране истощает запасы нефти и ускоряет переход к возобновляемой энергетике

Глобальные видимые запасы нефти близки к самому низкому уровню с 2018 года, а их снижение за первый квартал превышает пик квартального сокращения, зафиксированный Международным энергетическим агентством.

2026-05-12T06:00

Война Израиля и США против Ирана истощает мировые запасы нефти с беспрецедентной скоростьюБыстрое сокращение мировых запасов нефти означает, что риск ещё более резких скачков цен и дефицита становится всё ближе, оставляя всё меньше возможностей для смягчения последствий потери более миллиарда баррелей поставок спустя два месяца после закрытия Ормузского пролива. Дальнейшее истощение запасов также приведёт к тому, что рынок останется уязвимым для будущих сбоев даже после окончания конфликта, написало 11 мая американское агентство Bloomberg.По оценкам аналитиков американской финансовой группы Morgan Stanley, мировые запасы нефти сократились примерно на 4,8 миллиона баррелей в день в период с 1 марта по 25 апреля 2026 года. Это значительно превышает предыдущий пик квартального сокращения, зафиксированный в данных Международного энергетического агентства. На долю сырой нефти приходится почти 60% этого сокращения, а остальная часть приходится на переработанную нефть.По данным другой американской финансовой группы, Goldman Sachs, в последние дни наблюдаются признаки некоторого замедления сокращения запасов нефти, что связано со снижением спроса со стороны Китая, крупнейшего в мире импортера нефти. Тем не менее, глобальные видимые запасы нефти уже близки к самому низкому уровню с 2018 года, отметили в группе.Трейдеры указывают на Индонезию, Вьетнам, Пакистан и Филиппины как на страны, которые могут столкнуться с критическим уровнем поставок уже через месяц. Крупнейшие экономики региона, особенно Китай, пока сохраняют спокойствие. Однако европейские запасы авиационного топлива также быстро истощаются в преддверии летних каникул, и некоторые аналитики прогнозируют, что они могут достичь критического уровня также в июне.США, ставшие своего рода "последним поставщиком" для всего мира, уже сократили внутренние запасы сырой нефти и топлива до уровня ниже исторических средних показателей на фоне резкого роста экспорта. Согласно правительственным данным, запасы сырой нефти в США, включая стратегический нефтяной резерв, снижались в течение последних четырех недель подряд. Запасы дистиллятов в США на конец прошлой недели достигли самого низкого уровня с 2005 года, а запасы бензина держались на уровне, близком к самым низким сезонным показателям с 2014 года.Даже если водный путь будет вновь открыт, добыча и судоходство в Персидском заливе вряд ли в ближайшее время вернутся к нормальному уровню, а это значит, что потребителям топлива, возможно, придется еще больше использовать запасы топлива в резервуарах. "Значительная часть запасов и резервных мощностей уже исчерпана. В июне-июле мы начнем наблюдать, как некоторые страны, зависящие от импорта, потенциально могут столкнуться с критической нехваткой", – заявила в комментарии Bloomberg финансовый директор Chevron Corp. Эймиар Боннер.Европейские нефтяные гиганты заработали почти $5 млрд на волатильности рынковТри крупнейших европейских нефтяных компании заработали до $4,75 миллиарда от потрясений на мировых энергетических рынках из-за войны в Иране, из-за которой начался резкий рост цен на нефть и топливо. Об этом 11 мая написало британское издание The Financial Times (FT).Согласно оценкам пяти аналитиков, добавочный доход только лишь торговых подразделений Shell, BP и TotalEnergies в первом квартале 2026 года составил от $3,3 млрд до $4,75 млрд (в сравнении с четвертым кварталом прошлого года). Эти оценки показывают, что именно трейдинг обеспечил от 48% до 69% совокупного роста прибыли трёх упомянутых групп, который в общей сложности составил $6,9 млрд.Среди европейских компаний больше всех от волатильности выиграла BP. В среднем аналитики оценивают дополнительную прибыль её торгового подразделения в $1,75 млрд за первый квартал – это почти четверть всей скорректированной прибыли компании за прошлый год. Shell получила от трейдинга дополнительные $1,6 млрд, а TotalEnergies – около $800 млн.Ким Фустье, аналитик HSBC, назвала действия торговых подразделений BP, Shell и TotalEnergies в период кризиса "важным дифференцирующим фактором" и "конкурентным преимуществом". Инвесторы вознаградили европейские компании за их гибкость: с начала конфликта в конце февраля акции BP и Total выросли на 12% и 21% соответственно, и даже акции Shell, которая больше пострадала от падения добычи в Персидском Заливе из-за атак на объекты компании, выросли на 9%.Такой рывок европейских нефтяных компаний произошел на фоне нарушения энергетических потоков из-за конфликта на Ближнем Востоке и вмешательства США в ситуацию в Венесуэле. Это ещё раз подчеркнуло ключевое отличие европейских нефтяных гигантов от их американских конкурентов – ExxonMobil и Chevron, чьи доходы по-прежнему сильнее привязаны непосредственно к объемам добычи, отмечает FT.Трейдеры традиционно показывают лучшие результаты в периоды высокой волатильности рынков. Они извлекают прибыль из покупки и продажи нефти и нефтепродуктов по разным ценам на разных рынках (арбитраж), а также на фоне растущего спроса клиентов на хеджирование рисков. Во время войны Израиля и США против Ирана цены на нефть регулярно демонстрировали резкие колебания, а традиционные торговые пути перекраивались из-за закрытия Ормузского пролива и дефицита поставок из Ближнего Востока в Азию.Главы всех трёх компаний при публикации отчетности за первый квартал отметили роль трейдинга. Шинейд Горман (CFO Shell) сообщила, что группа выиграла от "значительно более высокого вклада трейдинга и оптимизации". Мег О’Нил (CEO BP) особо подчеркнула ценность трейдингового подразделения, поскольку общая прибыль группы выросла более чем вдвое. При этом Патрик Пуянне (глава Total) отметил, что его трейдеры "обычно весьма счастливы, когда видят волатильный рынок". В одной из самых прибыльных сделок квартала трейдеры Total заработали более $1 млрд долларов на ставках на сорта Dubai и Oman, скупив все доступные на рынке партии.Хотя Exxon и Chevron в последние годы расширяли свои торговые отделы, они все еще отстают от европейцев. Эксперты отмечают, что у американских групп нет такой тяги к риску. "Если посмотреть на сделку Total по оманской нефти на $1 млрд – я не могу представить, чтобы Exxon или Chevron пошли на такое. Это не в их культуре", – заявил один из аналитиков в комментарии FT.Кризис на Ближнем Востоке ускоряет переход от ископаемого топлива к ВИЭГлобальный энергетический переход от ископаемого топлива к технологиям, использующим солнечную, ветровую энергию и батареи для обеспечения работы электрифицированной экономики, резко ускорился вследствие войны Израиля и США против Ирана."Теперь ясно, что закрытие Ормузского пролива знаменует собой переломный момент: глобальная кривая развития "зелёной" энергетики, которая и без того быстро росла, внезапно стала ещё круче", – написал 5 мая нобелевский лауреат по экономике Пол Кругман. Учёный отметил, что в прошлом году на солнечную и ветровую энергию пришлось 99% роста мирового производства электроэнергии, в то время как производство электроэнергии с использованием ископаемого топлива сократилось.На следующий день исполнительный секретарь ООН по климату Саймон Стиэлл заявил, что страны, пытающиеся защититься от нестабильных цен на топливо, ускоряют переход к возобновляемым источникам энергии (ВИЭ). По его словам, более 60 государств мира, включая Германию, Канаду и Бразилию, уже начали переговоры о полном отказе от ископаемого топлива.В Европе зафиксировали резкий скачок спроса на солнечные панели, а в таких странах, как Пакистан, существенно выросли продажи электромобилей. В Китае также хотят ускорить развитие гидро- и атомной энергетики. В ООН отмечают, что возобновляемые источники энергии более безопасные и дешевые, ведь их поставка не зависит от конфликтов или заблокированных судоходных проливов. "Те, кто боролся за зависимость от ископаемого топлива, непреднамеренно ускорили глобальный бум альтернативной энергии", – считает Стиэлл.В свою очередь, Международное агентство по возобновляемым источникам энергии (IRENA) опубликовало 7 марта результаты исследования, которые подтверждают экономическую целесообразность круглосуточного использования ВИЭ с помощью гибридных решений. Основа – солнечная и/или ветровая энергия, дополнение – аккумуляторные батареи.В регионах с высокой солнечной и ветровой активностью гибридные решения в сочетании с накопителями обеспечивают круглосуточную подачу электроэнергии по более низким ценам, чем при использовании ископаемого топлива. Усреднённые по времени затраты на электроэнергию для солнечных электростанций с накопителями составляют от $54 до $82 за мегаватт-час (МВт·ч) в регионах с богатыми природными ресурсами, в то время как для новых угольных электростанций в Китае этот показатель составляет $70-85 за МВт·ч, а для новых газовых электростанций по всему миру – более $100 за МВт·ч.Исследование IRENA показывает: издержки фирм быстро снижаются, что обусловлено падением затрат на солнечную энергию, энергию ветра и аккумуляторы. С 2010 года общие затраты на установку снизились на 87% для солнечных фотоэлектрических систем и на 55% для наземных ветровых. Затраты на хранение аккумуляторных батарей упали еще более резко, сократившись на 93%. Затраты снижаются ещё больше, если ветряная электростанция работает в паре с солнечной электростанцией, использующей взаимодополняющие профили выработки для уменьшения требований к накопителям и общей стоимости системы."Возобновляемые источники энергии, работающие в режиме 24/7, теперь по стоимости не уступают ископаемому топливу. Давний аргумент о том, что возобновляемые источники энергии ненадёжны, больше не актуален. Сегодня возобновляемые источники энергии могут обеспечивать надежное круглосуточное энергоснабжение. Поскольку рынки нефти и газа по-прежнему подвержены геополитическим потрясениям, в том числе продолжающимся перебоям в работе Ормузского пролива, мы должны защитить наши экономики с помощью устойчивых систем возобновляемой энергетики", – уверен Франческо Ла Камера, генеральный директор Международного агентства по возобновляемым источникам энергии.

Олег Хавич

