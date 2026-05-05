Иран снова нанёс удары по ОАЭ, Пентагон обещает не вторгаться в Иран. Новости к этому часу

Заявленное официальным Вашингтоном перемирие в регионе Ближнего Востока не выполняется. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 5 мая написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-05-05T19:22

На этом фоне пробуксовки переговорного процесса по урегулированию ситуации в зоне Персидского залива МИД РФ обращается "с настоятельным призывом ко всем сторонам проявлять максимальную выдержку и сдержанность".Другие новости к этому часу:🟦 Россия сегодня продолжает дело героев Великой Отечественной войны, в том числе сражаясь в ходе спецоперации, заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев. Он отметил, что потомки поколения победителей продолжают дело своих предков;Антироссийские санкции Британии не окажут влияния на ход СВО, заявили российские дипломаты."Сегодня Лондон объявил об очередном наборе нелегитимных санкционных мер против нашей страны. Понятно, что влияние этого враждебного шага, как и предыдущих, на общую ситуацию, и тем более на ход СВО, замечено не будет, несмотря на пафосные лозунги британских властей", - сказано в комментарии посольства России в королевстве;🟦 ВС США не будут вторгаться в водное и воздушное пространства Ирана во время операции по проведению судов через Ормузский пролив, заявил военный министр США Пит Хегсет. Шеф Пентагона утверждает, что сотни судов готовятся воспользоваться предложением ВС США о проведении через Ормузский пролив;🟦 Третий американский авианосец — George H.W. Bush — прибыл в регион Ближнего Востока и был развёрнут в Аравийском море, сообщили в Центральном командовании США. Авианосная группа вместе с George H.W. Bush выполняет миссию в районе Ормузского пролива, пока флот США обеспечивают морскую блокаду Ирана со стороны Омана. На борту судна находится более 60 самолётов; 🟦 Израиль обсуждает с США возможность нанести новые удары по Ирану, сообщает CNN со ссылкой на израильский источник;🟦 Президент Румынии Никушор Дан досрочно возвращается из Армении из-за вынесения вотума недоверия правительству Илие Боложана;🟦 США пока не знают, каких именно 5 тысяч военных вывести из ФРГ - этот вопрос не прорабатывался до заявления об этом решении, пишет колумнист издания Atlantic Исаак Стэнли-Бекер со ссылкой на источники;🟦 Швеция к январю 2027 года создаст службу внешней разведки, сообщила министр иностранных дел страны Мария Мальмер Стенергард. До сих пор функции этой службы были распределены между другими ведомствами. На создание нового ведомства необходимо около $302 млн. Проект связан со вступлением страны в НАТО;🟦 Американская компания Anduril Industries объявила о создании консорциума по разработке космических перехватчиков для системы противоракетной обороны "Золотой купол";🟦 Суд передал в собственность государства акции основателя "Русагро" Вадима Мошковича, его родственников и экс-гендиректора компании Максима Басова. Со счетов Мошковича изъяли 3,8 миллиарда рублей, 1,8 миллиона долларов и 1,6 миллиона евро.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Трамп перенес победу над Ираном, наемники ВСУ столкнулись с чумой, НАТО подобрался к Крыму. Итоги 5 маяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

