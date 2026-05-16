Первый "мальчик для битья": Маркосян о роли Ермака в противостоянии Трампа и Зеленского
© REUTERS / Alina Smutko
У Трампа столько компромата на украинскую власть, что публиковать можно хоть трижды в день. Антикоррупционные структуры Украины курируют Штаты, а Ермака давно определили на роль "мальчика для битья" за его связь с Британией. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделилась политический обозреватель, публицист Елена Маркосян
Журналист спросил эксперта, как атаки на экс-руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака со стороны НАБУ и САП вписываются в общую картину.
"У [президента США Дональда] Трампа столько компромата на украинскую власть, что можно хоть трижды в день что-то публиковать. Антикоррупционные структуры курируют Штаты", — заявила Маркосян.
По словам публициста, Ермак — это лишь первый удобный "мальчик для битья". Его давно определили на эту роль, потому что именно Ермак стал олицетворением подчиненности Украины Британии, а не США.
Она также связала ускорение дела с действиями Владимира Зеленского. "Трамп дал приказ (предложение) о праздничном перемирии, Зеленский его на словах поддержал и тут же нарушил. Обидно? Думаю для американского лидера это неприятный факт. Поэтому дело Ермака пошло в ход ускоренным темпом", — констатировала собеседница Украина.ру.
