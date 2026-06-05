https://ukraina.ru/20260605/prilety-byli-tochneyshie-ermakov-ob-udarakh-po-kievu--12-tsirkonov-kalibry-i-iskandery-1079887368.html

"Прилеты были точнейшие": Ермаков об ударах по Киеву — 12 "Цирконов", "Калибры" и "Искандеры"

"Прилеты были точнейшие": Ермаков об ударах по Киеву — 12 "Цирконов", "Калибры" и "Искандеры" - 05.06.2026 Украина.ру

"Прилеты были точнейшие": Ермаков об ударах по Киеву — 12 "Цирконов", "Калибры" и "Искандеры"

Прилеты по Киеву были точнейшими — ВС РФ использовали 12 ракет "Циркон", а также "Калибры" и "Искандеры". Судя по характеру целей, это были места сборки БПЛА, в первую очередь "Хорнетов" и датских FP-1 и FP-2. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков

2026-06-05T18:22

2026-06-05T18:22

2026-06-05T18:22

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Армия России в ночь с 1 на 2 июня нанесла по Киеву комбинированный удар, в котором в общей сложности было задействовано порядка 90 крылатых, а также гиперзвуковых ракет. В частности, прилеты пришлись на завод "Укроборонпром", бетонный завод "Дарницкий" и склады логистического центра "Вишневое". Судя по характеру целей, российские войска били по цехам, где собираются БПЛА под решения конкретных боевых задач ВСУ.Продолжая рассказ о системных ударах по Киеву, Ермаков заявил, что эти прилеты были точнейшими, он отслеживал их по карте пожаров в Киеве. "Били точно. Использовали 12 ракет "Циркон", а также "Калибры" и "Искандеры", — сообщил военкор.Поясняя характер целей, он отметил, что, судя по ним, делает логический вывод: это были места для сборки БПЛА. "Хотелось бы, чтобы в первую очередь это были "Хорнеты" и датские FP-1 и FP-2, поскольку именно эти дроны усложняют нам жизнь в наибольшем масштабе и объеме", — сказал Ермаков.Говоря о логистических цепочках, эксперт подчеркнул, что хотелось бы рвать их не только на Украине, но и внутри Европы. "Я не призываю бить "Цирконами" по европейским заводам. Но проведение диверсионно-подрывных мероприятий входит в задачи всех наших служб разведки (СВР, ГРУ и ФСБ). Это надо делать на регулярной основе", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Тимофей Ермаков: России надо продолжать удары по Киеву и начать вынос логистики ВСУ на севере Донбасса" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Юрий Кнутов: России пора перейти на Украине к тактике Ирана и создать пожарные команды для борьбы с БПЛА" на сайте Украина.ру.

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