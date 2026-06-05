"Прилеты были точнейшие": Ермаков об ударах по Киеву — 12 "Цирконов", "Калибры" и "Искандеры" - 05.06.2026 Украина.ру
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"Прилеты были точнейшие": Ермаков об ударах по Киеву — 12 "Цирконов", "Калибры" и "Искандеры"
"Прилеты были точнейшие": Ермаков об ударах по Киеву — 12 "Цирконов", "Калибры" и "Искандеры" - 05.06.2026 Украина.ру
"Прилеты были точнейшие": Ермаков об ударах по Киеву — 12 "Цирконов", "Калибры" и "Искандеры"
Прилеты по Киеву были точнейшими — ВС РФ использовали 12 ракет "Циркон", а также "Калибры" и "Искандеры". Судя по характеру целей, это были места сборки БПЛА, в первую очередь "Хорнетов" и датских FP-1 и FP-2. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
2026-06-05T18:22
2026-06-05T18:22
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Армия России в ночь с 1 на 2 июня нанесла по Киеву комбинированный удар, в котором в общей сложности было задействовано порядка 90 крылатых, а также гиперзвуковых ракет. В частности, прилеты пришлись на завод "Укроборонпром", бетонный завод "Дарницкий" и склады логистического центра "Вишневое". Судя по характеру целей, российские войска били по цехам, где собираются БПЛА под решения конкретных боевых задач ВСУ.Продолжая рассказ о системных ударах по Киеву, Ермаков заявил, что эти прилеты были точнейшими, он отслеживал их по карте пожаров в Киеве. "Били точно. Использовали 12 ракет "Циркон", а также "Калибры" и "Искандеры", — сообщил военкор.Поясняя характер целей, он отметил, что, судя по ним, делает логический вывод: это были места для сборки БПЛА. "Хотелось бы, чтобы в первую очередь это были "Хорнеты" и датские FP-1 и FP-2, поскольку именно эти дроны усложняют нам жизнь в наибольшем масштабе и объеме", — сказал Ермаков.Говоря о логистических цепочках, эксперт подчеркнул, что хотелось бы рвать их не только на Украине, но и внутри Европы. "Я не призываю бить "Цирконами" по европейским заводам. Но проведение диверсионно-подрывных мероприятий входит в задачи всех наших служб разведки (СВР, ГРУ и ФСБ). Это надо делать на регулярной основе", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Тимофей Ермаков: России надо продолжать удары по Киеву и начать вынос логистики ВСУ на севере Донбасса" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Юрий Кнутов: России пора перейти на Украине к тактике Ирана и создать пожарные команды для борьбы с БПЛА" на сайте Украина.ру.
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новости, киев, россия, украина, украина.ру, дроны, бпла, бпла сегодня, циркон, "искандер", "калибр", сво, сводка сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, спецоперация, удары, ракетные удары по украине, война, война на украине
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"Прилеты были точнейшие": Ермаков об ударах по Киеву — 12 "Цирконов", "Калибры" и "Искандеры"

18:22 05.06.2026
 
© Фото : ГСЧС Украины
- РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото : ГСЧС Украины
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Прилеты по Киеву были точнейшими — ВС РФ использовали 12 ракет "Циркон", а также "Калибры" и "Искандеры". Судя по характеру целей, это были места сборки БПЛА, в первую очередь "Хорнетов" и датских FP-1 и FP-2. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
Армия России в ночь с 1 на 2 июня нанесла по Киеву комбинированный удар, в котором в общей сложности было задействовано порядка 90 крылатых, а также гиперзвуковых ракет. В частности, прилеты пришлись на завод "Укроборонпром", бетонный завод "Дарницкий" и склады логистического центра "Вишневое". Судя по характеру целей, российские войска били по цехам, где собираются БПЛА под решения конкретных боевых задач ВСУ.
Продолжая рассказ о системных ударах по Киеву, Ермаков заявил, что эти прилеты были точнейшими, он отслеживал их по карте пожаров в Киеве. "Били точно. Использовали 12 ракет "Циркон", а также "Калибры" и "Искандеры", — сообщил военкор.
Поясняя характер целей, он отметил, что, судя по ним, делает логический вывод: это были места для сборки БПЛА. "Хотелось бы, чтобы в первую очередь это были "Хорнеты" и датские FP-1 и FP-2, поскольку именно эти дроны усложняют нам жизнь в наибольшем масштабе и объеме", — сказал Ермаков.
Говоря о логистических цепочках, эксперт подчеркнул, что хотелось бы рвать их не только на Украине, но и внутри Европы. "Я не призываю бить "Цирконами" по европейским заводам. Но проведение диверсионно-подрывных мероприятий входит в задачи всех наших служб разведки (СВР, ГРУ и ФСБ). Это надо делать на регулярной основе", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Тимофей Ермаков: России надо продолжать удары по Киеву и начать вынос логистики ВСУ на севере Донбасса" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале "Юрий Кнутов: России пора перейти на Украине к тактике Ирана и создать пожарные команды для борьбы с БПЛА" на сайте Украина.ру.
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