https://ukraina.ru/20260605/vystuplenie-putina-na-pmef-itogi-5-iyunya-1079886482.html

Выступление Путина на ПМЭФ. Итоги 5 июня

Выступление Путина на ПМЭФ. Итоги 5 июня - 05.06.2026 Украина.ру

Выступление Путина на ПМЭФ. Итоги 5 июня

Президент России Владимир Путин принял участие в пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума

2026-06-05T18:15

2026-06-05T18:15

2026-06-05T18:26

хроники

эксклюзив

владимир путин

россия

евразия

брикс

вто

петербургский международный экономический форум (фонд)

узбекистан

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Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)."Уникальность, привлекательность Петербургского форума как раз и заключается в возможности свободного диалога по вопросам, которые интересуют предпринимателей, целые отрасли и даже целые государства. Мы всегда открыты для тех, кто заинтересован в работе с нашей страной, кто готов к равноправному, взаимовыгодному сотрудничеству. Убеждены, именно такой подход – слышать друг друга, понимать интересы каждой стороны, находить общие развязки – и есть гармоничный путь развития, возможность дать ответ на те серьезные вызовы, с которыми столкнулся современный мир", – подчеркнул Путин в начале своей речи.Он также указал, что сегодня все видят, какие потрясения испытывают энергетические рынки, как провоцируется напряженность в отдельных регионах, прежде всего на данный момент времени на Ближнем Востоке, как реализуется недальновидная политика европейской бюрократии, которая сопровождается агрессивной риторикой и ведет к дальнейшей утрате позиций Европы в мировой экономике, а кроме того, подрывает региональную глобальную безопасность."Фактически европейские элиты провоцируют хаос, в который пытаются втянуть все новые и новые страны", – подчеркнул Путин.По его словам, эти процессы возникли не сами по себе, они стали следствием того, что мир переживает крупнейшую за последние десятилетия структурную трансформацию."Причём такая трансформация это не переход от одной фазы цикла к другой. Происходит именно изменение самой парадигмы глобального развития", – отметил президент России.Он обратил внимание на то, что на протяжении десятилетий модель глобального развития строилась вокруг ограниченного числа финансовых центров, технологических решений, страховых и логистических узлов, рейтинговых агентств, резервных валют."Такая конструкция подавалась как универсальная, как подходящая якобы всем, а главное, как якобы нейтральная. На деле же она все чаще использовалась в качестве инструмента политического давления и недобросовестной конкуренции, когда расчёты, технологии, логистика или даже доступ к информации могут быть отключены в один момент, чтобы наказать того, кто решил действовать в своих собственных национальных интересах, то есть, по сути, это была специально созданная система зависимости и выкачивания ресурсов", – указал Путин.По словам президента РФ, сегодня подавляющее большинство стран это видят, и видят предприниматели, банки, промышленные компании, фермеры, перевозчики."Стало очевидно, что инвестиционные планы, шаги по развитию бизнеса могут столкнуться с серьёзным риском, риском того, что внешняя инфраструктура, на которую они опираются, может быть использована против них, и потому государства начинают развивать собственные технологические решения, создавать свои маршруты поставок, свои институты", – отметил президент России.Путин указал, что Россия ощущает эти изменения в полной мере. Так сохраняется давление РФ, но вместе с тем у России стало шире пространство для маневра, появились новые партнёрства, новые финансовые и технологические решения, РФ осваивает более перспективные рынки."Таким образом, Россия оценивает глобальные перемены не только как угрозу, но и как колоссальные возможности, и чтобы распорядиться ими, мы стремимся действовать быстро и прагматично", – заявил Путин.Он повторил, что корни нынешней турбулентности в мире в том, что он переходит от вертикальной иерархической модели, которая работала в интересах отдельных государств, причём небольшого количества государств, к более сложной, распределенной и многополярной."Что имеется в виду? Прежде всего, меняется структура роста в пользу новых центров развития стран Глобального юга. И это, уважаемые коллеги, но вы и сами это хорошо видите и знаете, не декларация, а объективная реальность. Ведь в странах, о которых говорю, растёт население, формируется средний класс, развивается промышленность, расширяется внутренний рынок, а значит, строятся города, дороги, порты, энергетические и цифровые сети, появляются собственные финансовые, образовательные и научно-технологические центры", – указал Путин.По его словам, мир становится более справедливым, когда экономический рост охватывает всё больше стран, когда возможности получают миллиарды людей, которые раньше были на периферии глобальной экономики."Очень важно, что новые центры роста хотят сами определять траекторию развития, получать большую долю добавленной стоимости, создавать свои бренды, стандарты и компетенции", – подчеркнул Путин.Президент России указал, что , если посмотреть на динамику мирового ВВП за последние 5 лет, то почти половину его ежегодного прироста, 49%, обеспечили государства БРИКС, тогда как вклад так называемой "большой семёрки" оценивается в 18%."Для справки могу добавить, что при росте мировой экономики в 2021-м–2025-м годах в среднем на 4,1% ежегодно 2% были обеспечены странами БРИКС и только 0,8% – странами "большой семёрки". В настоящее время доля БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности составляет примерно 40%, доля "большой семёрки" – менее 29%. По этому показателю БРИКС обогнал "семёрку" ещё в 2020 году, но лидерство БРИКС увеличивается", – отметил Путин.Он также сообщил, что по прогнозам это соотношение будет и дальше прибавлять в пользу БРИКС."За счёт чего, возникает вопрос. Что происходит? За счёт того, что темпы экономического роста в странах БРИКС будут устойчиво выше. Они и сейчас выше и будут ещё выше, эта тенденция сохранится, если у стран семёрки до конца текущего десятилетия они составят в лучшем случае полтора процента в год, то у БРИКС этот показатель в среднем будет превышать 4%", – заявил президент России.Он подчеркнул, что вышеприведённые данные ы данные МВФ и Мирового банка – международных институтов."Конечно, бизнесу интересней там, где более динамичное развитие, где есть перспективы для увеличения производства и сбыта продукции. Поэтому фокус глобальной торговли, а вместе с ней и финансовой системы также будет смещаться. Он уже смещается, и тенденция будет продолжаться", – предрёк Путин.Президент России также указал, что многие годы основные потоки товаров, капиталов, информации проходили через небольшое количество западных инфраструктурных узлов."Даже когда товар шёл из одной страны Евразии, скажем, в другое государство Евразии, то расчёты, логистика, страхование, арбитраж опирались на институты третьих стран. Это создавало дополнительные издержки, формировало и политическую зависимость. Сегодня международная торговля становится более эффективной, увеличиваются поставки без лишних посредников, развиваются расчёты в национальных валютах, открываются новые коридоры, в Евразии это коридор Север – Юг, Трансарктический транспортный маршрут, связи через Каспий, Центральную Азию, Черное море, Дальний Восток. Все эти проекты, логистические маршруты являются реальными чертами сегодняшнего и, что важно, будущего развития", – отметил Путин.Как пример того, что глобальная торговая система перестает быть западоцентричной, Путин указал, что за 25 лет доля БРИКС в мировой торговле товарами более чем удвоилась."В прошлом году на страны нашего объединения пришлась почти четверть мирового экспорта. Этот показатель продолжает расти неуклонно, как растет и внутренний товарооборот БРИКС. Он уже превышает триллион долларов в год", – заявил президент России.По его словам, особую, значимую роль в этих процессах получают так называемые страны-коннекторы."Они соединяют рынки, технологии, финансовые потоки, культуру ведения бизнеса. Причем речь не только о простом транзите, перевозках через определенную территорию. Здесь также важно отметить: главное – обеспечивать доверие, логистику, расчёты, правовую определённость и технологическую совместимость", – отметил Путин.В качестве примеров подобного государства он привёл Узбекистан – страну, которая является одним из центров экономического роста. В Узбекистане, указал Путин, активно растет население, реализуются промышленные планы, увеличивается аграрный и энергетический потенциал, внутренний рынок. В то же время Узбекистан выступает важным связующим звеном между Россией, Центральной и Южной Азией, Китаем и Ближним Востоком.Он резюмировал, что таких примеров, когда собственное развитие гармонично дополняется, использует преимущества связи с другими центрами многополярного мира, будет всё больше.Также Путин обратил внимание на эрозию Всемирной торговой организации, которую "запустили те же, кто ее и создавал, а именно: западные государства"."Когда им было выгодно, они продвигали ВТО и идеи ВТО, приглашали к участию в ней другие страны, а когда Запад начал проигрывать в конкурентной борьбе, то общие универсальные правила торговли, которые внедрялись в рамках ВТО, стали не интересны, стали обременительными. В ход пошли односторонние ограничения и так называемые санкции. Тем самым западные страны фактически выключили механизм ВТО, подорвали доверие к этим институтам. А раз нет доверия и институт больше не работает должным образом, значит, у бизнеса, у государств найдется другое решение. И оно находится в виде двусторонних и многосторонних торговых соглашений", – подчеркнул Путин.По его словам, санкции и блокировка, которая является по сути воровством, международных резервов России необратимо повлияли на позиции мировых валют: доллара и евро.Президент России указал, что теперь все страны без исключения, как и Россия, могут в любой момент лишиться доступа к своим законным активам, которые размещены в долларах или евро, а также к западной финансовой, платежной инфраструктуре.Путин также привёл финансовые показатели стран Запада, свидетельствующие о плачевном состоянии западных экономик."Дефицит бюджета Евросоюза в 2025 году – 3,1% ВВП. Максимальный дефицит у таких стран, как Польша – 7,3%, Бельгия – 5,2%, Франция – 5,1%, США – 5,9%. В России – 2,6 %. Он может по итогам этого года подрасти, но, я думаю, будет все равно меньше, чем у других промышленно развитых стран", – среди прочего указал Путин.По его словам, такая ситуация чревата для западных валют новым всплеском инфляции. Подобное, напомнил президент РФ, уже было в 2021–2022-м годах, когда за два года цены в зоне евро и в США выросли на 14%."Очевидно, что в таких условиях страны мира сокращают активы на Западе и переводят расчёты на национальные валюты, все шире используют альтернативные платежные системы, увеличивают роль цифровых финансовых активов, в том числе цифровых валют центральных банков своих стран", – указал Путин.Он отметил, что Россия в торговых связях с ведущими партнёрами уже главным образом использует национальные валюты. Так, доля рубля в российских экспортных операциях сегодня составляет 65%, то есть почти две трети.Президент России указал, что миру нужна современная, гибкая и ответственная финансовая архитектура, без рисков, запретов и преград, а со стимулами для суверенного развития. Её инструменты должны снижать издержки, ускорять расчёты, расширять доступ к финансированию и, конечно, с должным противодействием уходу от налогов, мошенничества, отмыванию средств.Также Путин рассказал о сотрудничестве России и ряда крупнейших экономик мира, а также акцентировал внимание на других важных вопросах мировой экономики.Об общении Путина с представителями мировых СМИ накануне – в статье Павла Котова "Что сказал бы Зеленскому, легитимность киевского режима, "Орешником" - по сараю: Путин про Украину и СВО"

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив, владимир путин, россия, евразия, брикс, вто, петербургский международный экономический форум (фонд), узбекистан