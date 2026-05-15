С миру по гривне: удалось ли “киевской хунте” собрать залог за Ермака

В украинском информационном поле продолжается дискуссия вокруг ситуации с бывшим главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком. Главный вопрос — собрана ли сумма залога, назначенная судом, или процесс всё ещё далёк от завершения

2026-05-15T17:25

Украинские СМИ разделились на два лагеря – кто-то утверждает, что нужная сумма собрана, однако многие издания приводят другие данные. Так, телеграм-канал "Украина Сейчас", ссылаясь на собственные источники, сообщает, что:"Вся сумма залога за Ермака была внесена". Авторы публикации при этом уточняют, что средства якобы уже поступили в полном объёме.Как сообщает "Зеркало недели" со ссылкой на журналиста Михаила Ткача, часть залога внес экс-тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров. По его данным, он перечислил около 30 млн гривен. Об этом читайте подробнее - в материале Бывший тренер сборной Украины внес десятки миллионов залога за Ермака.Однако не все источники разделяют этот оптимизм. Телеграм-канал "Время UA" сообщает, что Андрей Ермак остаётся в СИЗО как минимум на выходные — необходимая сумма залога так и не была собрана. Издание УНИАН со ссылкой на пресс-службу Высшего антикоррупционного суда также сообщает, что залог пока не удаётся собрать уже более суток. По данным ведомства: на специальный счёт поступило около 44,5 млн гривен (примерно $1 млн) при общей сумме залога 140 млн гривен (около $3,1 млн) Таким образом, собрано менее половины необходимой суммы. Также Адвокат Ермака Игорь Фомин заявил, что банки отказываются брать деньги на залог экс-главе ОП."Это превратилось в шоу. Происходит давление на людей, которые вносят залог, обнародуются их фамилии, фото. Потом будет финмониторинг… Банки уже отказывают в проведении этих операций… Остановитесь", – просит Фомин.Утром в четверг, 14 мая, Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) избрал в отношении Андрея Ермака меру пресечения в виде ареста сроком на 60 дней с возможностью внесения залога. Бывший глава Офиса Владимира Зеленского проходит по делу о предполагаемой легализации средств в особо крупном размере. Речь, по данным следствия, идёт о сумме около 460 млн гривен, связанной со строительством элитного коттеджного комплекса "Династия" в посёлке Козин Киевской области. Об этом – в материале Политолог о расколе в украинской элите.

Мария Илащук

Мария Илащук

