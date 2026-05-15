Бывший тренер сборной Украины внес десятки миллионов залога за Ермака
Крупную сумму на освобождение экс-главы Офиса президента Украины Андрея Ермака внёс бывший главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров. Об этом 15 мая сообщили украинские СМИ.
2026-05-15T16:06
16:06 15.05.2026
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкВ соцсетях утверждают, что браслет, который носит Ермак, пере этим пролежал девять дней в гробу, надетый на руку покойника
В соцсетях утверждают, что браслет, который носит Ермак, пере этим пролежал девять дней в гробу, надетый на руку покойника
Крупную сумму на освобождение экс-главы Офиса президента Украины Андрея Ермака внёс бывший главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров. Об этом 15 мая сообщили украинские СМИ.
Сообщается, что Ребров перечислил 30 миллионов гривен — около 50 миллионов рублей — в счёт залога за Ермака. СМИ отмечают, что тренер давно поддерживает дружеские отношения с экс-главой офиса президента. У них есть общий кум, а сам Ермак присутствовал на свадьбе Реброва в 2016 году.
Общий размер залога, установленный судом, составляет 140 миллионов гривен — свыше 233 миллионов рублей. Однако собрать всю сумму пока не удалось. По данным накануне, внесена лишь примерно десятая часть средств. Подробнее - в материале Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) огласил приговор в отношении экс-главы Офиса Владимира Зеленского
Ранее сообщалось, что ещё 8 миллионов гривен перечислила подруга Ермака. Кроме того, адвокат экс-чиновника Игорь Фомин оплатил размещение своего клиента в VIP-камере СИЗО. По словам защитника, деньги продолжают поступать от друзей и знакомых. Сам Ермак ранее заявлял, что не располагает необходимой суммой, однако рассчитывает на помощь окружения. Внесение залога позволит ему выйти из-под стражи до окончания судебного процесса.
Напомним, 11 мая Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура предъявили Ермаку обвинения в легализации имущества, полученного преступным путём, в особо крупном размере и в составе организованной группы. 14 мая суд арестовал его на два месяца с возможностью освобождения под залог. Следствие считает, что Ермак был причастен к легализации 460 миллионов гривен при строительстве элитного коттеджного посёлка "Династия" под Киевом. Дополнительный резонанс делу придали сообщения о том, что экс-глава офиса Зеленского якобы консультировался с гадалкой Вероникой Аникиевич, известной как "Вероника Фэншуй", по вопросам кадровых назначений и передавал ей имена своих политических оппонентов. Об этом и других событиях - в материале Политолог про раскол в украинской элите.
Ермак возглавлял офис президента с февраля 2020 года и был уволен в конце 2025 года после серии обысков. По предъявленным статьям ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
