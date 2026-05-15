История магната Романа Фёдоровича Сангушко: как Волынь и Брацлавщина стали польскими
После монгольского нашествия большую часть старых земель Киевской Руси захватили литовские князья. К середине XVI века они сконцентрировались в руках нескольких семей литовских магнатов. Одной из таких семей были Сангушки, князья Волынские, потомки Гедимина
Алексей Стаценко
Алексей Стаценко
16:00 15.05.2026 (обновлено: 16:23 15.05.2026)
 
© commons.wikimedia.org Марчелло Баччарелли "Портрет Романа Сангушко", 1781 год
Марчелло Баччарелли Портрет Романа Сангушко, 1781 год - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© commons.wikimedia.org
После монгольского нашествия большую часть старых земель Киевской Руси захватили литовские князья. К середине XVI века они сконцентрировались в руках нескольких семей литовских магнатов. Одной из таких семей были Сангушки, князья Волынские, потомки Гедимина
Родоначальником рода принято считать его сына Любарта (умер в 1386 году), однако герцогом Сангушко стал называться только его внук князь Дмитрий Фёдорович (умер в 1449 году). Ещё через два поколения род разделился на старшую и младшую ветви.
В 1537 году родился будущий глава младшей несухоижской (младшей) ветви Сангушко – Роман Фёдорович. Её проклятием стал ранний уход мужчин из жизни. Рано умерли и отец, и дядя Романа Фёдоровича.
Его старший брат трагично погиб в 24 года. Он влюбился и, после вооружённой стычки, выкрал 14-летнюю Эльжбету Острожскую, на которой женился вопреки воле её опекуна польского короля Сигизмунда ІІ Августа. Молодые люди полюбили друг друга, но при этом, конечно, не стоит сбрасывать со счетов приятный "бонус" – прекрасная панночка являлась наследницей огромных земельных наделов, размером с Хмельницкую область, и несметных богатств старшей ветви Острожских.
Согласись король на этот брак, и клан Сангушко чрезмерно усилился бы, нарушив в Великом княжестве Литовском (ВКЛ) хрупкий баланс сил. В связи с этим Сигизмунд ІІ Август приговорил Дмитрия к баниции – лишению чести, изгнанию из страны и конфискации имущества, и объявил за его голову награду в размере 200 злотых. Молодая чета пустилась в бега, но уже на территории чешской Силезии её нагнали и разлучили, после чего молодого князя избили и убили. Так Роман Фёдорович в 17 лет стал главой младшей ветви Сангушко*.
Почти с самого детства он воспитывался при дворе Сигизмунда ІІ, который объявил его брата вне закона. Сигизмунд был последним польским королём из династии Ягеллонов, и при этом одновременно являлся Великим князем литовским.
Юный Сангушко с детства готовил себя к воинской стезе, и поэтому зачитывался военными трудами античных и более поздних авторов, подробно изучая боевой опыт спартанцев, Александра Македонского, Ганнибала, Юлия Цезаря, польских полководцев.
Хоть Сигизмунд ІІ Август был прямым виновником гибели его старшего брата, Роман уже в 1555 году, 18-ти лет от роду, поступил к нему вместе со своим отрядом на службу. Первым его заданием стало прикрытие Киева от возможного нападения войск русского царя Ивана Грозного. В феврале 1557 года, как Великий князь Литовский, Сигизмунд ІІ Август закрепил за ним должность брата – назначил житомирским старостой. В Житомире Роман семь лет занимался тем, что поддерживал местный замок в боеспособном состоянии, а после пожара 1561 года (вызванного поджогом) заново отстраивал, набирал и отправлял на войну боевые отряды, гонялся за татарскими отрядами и отбивал у них ясырь. В 1559 году он женился на дочери киевского воеводы Григория Александровича ХодкевичаАлександре.
Летом 1561 года ему первый раз довелось съездить на Ливонскую войну, но его отряд быстро вернули на Подолье, так как ожидался татарский набег. С осени 1563 года Сангушко вновь в Белоруссии. В январе этого года войска Ивана Грозного добились крупного успеха, взяв Полоцк и окрестные земли. Литовская армия теперь пыталась вернуть его, и все последующие боевые действия были нацелены именно на это.
Следующей зимой Иван Грозный решил углубить успех и взять Оршу. Для этого из Полоцка туда был отправлен большой обоз с пушками и оружием под охраной войск князя Петра Шуйского. Он должен был встретиться под Оршей с войсками князя Петра Оболенского-Серебряного. Рота Сангушко (200 конных) пополнила армию его тестя гетмана Григория Ходкевича. 26 января 1564 года она атаковала армию Петра Шуйского и наголову разгромила.
Русский князь, почивая, по-видимому, на лаврах, полностью пренебрёг всеми мыслимыми мерами предосторожности и царскими наказами. На марше люди его были доспехов, а многие воины и оружие своё тоже свалили на сани. Разведка, правда, вперёд высылалась, и она предупредила о приближении литовского войска, когда колонна оказалась в районе Чашников – села на полпути из Полоцка в Оршу. Но времени на подготовку к бою оказалось немного, поэтому полки толком не построились в боевой порядок, и были рассеяны после непродолжительного 2-часового боя. Литовцы потом раздули свою победу до "вселенских" масштабов, утверждая, что уничтожили и пленили до 9 000 московитом, хотя царские ведомости говорят о потере всего от 150 до 700 человек. Однако, как бы там ни было, но наступательный порыв русской армии литовцам сбить удалось, и в последующие годы боевые действия скорее приобрели характер крупных стычек.
Сангушко в бою под Чашниками отличился, а вот Пётр Шуйский позорно бежал. Его потом ограбили и убили местные крестьяне.
Во время кампаний 1564 и 1565 годов Роман снова находился в Житомире, защищал южное порубежье Литвы от татарских нападений. За воинские заслуги Сигизмунд Август 30 марта 1566 года назначил его на должность брацлавского воеводы (в своё время им был его отец). Также в награду он получил двор в Виннице и несколько располагавшихся на территории воеводства деревень.
Тем временем шли в гору дела у тестя Романа – Григория Ходкевича. В начале 1566 года он стал великим гетманом, то есть главнокомандующим армии ВКЛ. В связи с этим событием повышение получил и Сангушко – Сигизмунд Август своим универсалом от 26 февраля 1567 года назвал его "исполнителем гетманства дворного". Дворный гетман в ВКЛ командовал наёмными войсками, жалование которым платил великий князь. Статус Сангушко говорил о том, что он является временно исполняющим обязанности этой должности.
Тесть вызвал Романа к себе в действующую армию. Тот возглавил все отряды, которые находились в Витебском воеводстве – на юг от территорий, отвоёванных у литовцев Московским царством. Роман занялся строительством на новобразованной границе новых крепостей, и старался помешать русскому воинству строить свои.
У Сангушко под началом имелось всего 1 350 конных и 550 пеших воинов, поэтому он выбрал тактику полупартизанской войны. Проводя тщательную разведку, используя агентуру из местных жителей и легкоконные разъезды, он постоянно отслеживал перемещения русских отрядов и при каждом удобном случае наносил быстрые неожиданные удары.
В июле 1567 русские войска, численностью до 8 000, начали к югу от Полоцка на острове на озере Суша строительство крепости. Собрав 2000 воинов, Сангушко внезапно ранним утром 21 июля напал на стоявший неподалёку от озера русский лагерь войск князя Петра Семёновича Оболенского-Серебряного и служилого татарского царевича Амурата. Русские и татары не ожидали нападения, поэтому литовская пехота быстро проделала в деревянной ограде проход, а кавалерия ворвалась в лагерь. Полусонное воинство быстро разбежалось, бросив обоз, литовских военнопленных и согнанных для земляных работ местных крестьян.
Однако на самом острове озера Суша в наспех построенном укреплении оставался отряд князя Юрия Ивановича Токмакова, который продолжал вести строительные работы. У Сангушко не было пушек, поэтому штурм был чреват большими потерями, и он решил обложить крепость, не пропуская в неё подкрепления и припасы.
В сентябре к Суше отправилась новая русская армия, по литовским данным численностью 9 000 человек, включая 3 000 татар. История повторилась – разведка у русского воинства хромала на обе ноги, поэтому внезапным ударом Сангушко опрокинул его и захватил обоз в 1300 возов. Воеводы Осип Щербатый и Юрий Барятинский попали в плен. За эти победы Сигизмунд Август подарил своему любимчику ещё три деревни, на это раз в Луцком повете, а 20 марта 1568 года за успешное строительство крепостей ещё и сделал Речицким старостой.
Тем временем в Великом княжестве Литовском шло широкое обсуждение готовившейся Люблинской унии. Своими силами литовцы с московской угрозой не справлялись, чтобы задействовать в Ливонской войне польские войска требовалось основание, и Сигизмунд Август решил объединить Польское королевство и ВКЛ, в которых он одновременно был королём и великим князем, в единое конфедеративное государство – Речь Посполитую.
Однако часть литовских магнатов и шляхты этому сопротивлялась, справедливо полагая, что в новом государстве они окажутся по отношению к полякам в подчинённом положении. Пикантности добавляло то, что по площади Литва была больше Польши, хоть и располагала меньшими воинскими контингентами. Поэтому Сигизмунд Август, являвшийся, несмотря на происхождение, больше поляком, чем литовцем, задумал передать Польше Киевщину, Волынь и Подляшье.
В марте 1569 года шляхтичи Брацлавского воеводства обратились к Сангушко, как к своему старосте, с предложением поднять восстание – они не хотели в Польшу. Одновременно король звал его в Люблин, и Роман решил схитрить – отказался, сославшись на болезнь и плохие дороги.
В результате 26 апреля Сигизмунд II Август подписал акт о присоединении Волыни к Польше без присутствия крупнейшего владетеля этих земель, то есть без Романа Сангушко. Сейм утвердил его решение 26 мая, а через два дня в Люблин приехал Сангушко, и 1 июня на сейме, к неудовольствию многих литовцев, заявил, что готов присягнуть польской короне при условии, что шляхтичи Волыни и Брацлавского воеводства (а это территория современной Винницкой, а также часть Киевской, Черкасской и Одесской областей) сохранят свои привилегии. На следующий день он принёс присягу, а 1 июля, после того, как Польша без единого выстрела увеличилась за счёт Литвы чуть ли не вдвое новыми землями, была подписана Люблинская уния.
Король отблагодарил Сангушко за лояльность тем, что из исполняющего обязанности дворного гетмана сделал его просто дворным гетманом, но долго тот новым статусом наслаждаться не смог. Весной 1571 года, возвращаясь из Варшавы, он заболел "горячкой" и 12 мая умер в возрасте 34 лет, сохранив "традицию" своего рода умирать относительно молодым.
* История несколько загадочная, поскольку механизм банниции работал крайне избирательно. Известна история гонорового шляхтича, который явился на бал в костюме, обшитом королевскими грамотами о банниции. Но это временная банниция, а постоянная применялась в основном к государственным преступникам. Проступок Сангушко на измену родине не тянул. – Ред.
