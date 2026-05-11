Киев планирует оставлять при отступлении "выжженную землю". Сводка новостей к утру 11 мая
Киев планирует оставлять при отступлении "выжженную землю". Сводка новостей к утру 11 мая
ВСУ планируют оставлять после отступления "выжженную землю", европейские пограничники испугались контрабанды украинского оружия. Сводку новостей к утру 11 мая опубликовал телеграм-канал Украина.ру
2026-05-11T09:36
2026-05-11T09:40
09:36 11.05.2026 (обновлено: 09:40 11.05.2026)
 
ВСУ планируют оставлять после отступления "выжженную землю", европейские пограничники испугались контрабанды украинского оружия. Сводку новостей к утру 11 мая опубликовал телеграм-канал Украина.ру
🟦 В РФ оценивают риски разрушений от действий ВСУ при отступлении из Херсона:
"Логика действий киевского режима понятна. Они уже показали, что готовы уничтожать энергетику, мосты, дороги, социальные объекты, водную инфраструктуру. Трагедия Каховской ГЭС стала страшным примером такого подхода. Поэтому риски разрушений при отходе противника рассматриваются серьезно", — заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо;
🟦 В Европе боятся масштабной контрабанды оружия с Украины после завершения конфликта, пишет Politico со ссылкой на замглавы европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex. По словам Ларса Гердеса, "это может стать проблемой безопасности для Европы".
В связи с этим Frontex усилил свое присутствие на западных границах Украины и "внимательно следит за ситуацией";
🟦 Граждан России не пустят в Литву и Эстонию без биометрических паспортов. Ряд стран перестали принимать небиометрические загранпаспорта России, со ссылкой на юриста сообщает РИА Новости. Среди этих стран — Дания, Мальта, Чехия, Исландия, Норвегия;
🟦 Премьер Индии Нарендра Моди призвал жителей страны возобновить ограничения эпохи пандемии COVID-19 и экономить ресурсы на фоне надвигающегося экономического кризиса, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на выступление премьера в Хайдарабаде.
Моди призвал жителей работать из дома, сократить потребление бензина, отдавая предпочтение общественному транспорту, воздержаться от зарубежных отпусков и свадеб за границей, чтобы сохранить валютные резервы страны, а также отказаться от покупки золота в течение года;
🟦 Временные работники набирают популярность в Британии из-за проблем в экономике, пишет Bloomberg. По данным агентства, британские компании чаще сокращают число постоянных сотрудников и нанимают людей по временным контрактам из-за экономической нестабильности, пришедшей в страну с кризисом на Ближнем Востоке.
За эскалацией конфликта между Ираном и США последовала блокировка Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. Из-за этого в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию. Страдают компании, а вслед за ними и сотрудники;
🟦 Масштабный лесной пожар разрастается на юге американского штата Флорида. Огонь охватил уже более 20 тысяч квадратных километров и движется в сторону жилых районов, сообщают местные СМИ. Пожарные пытаются взять пламя под контроль, задействована авиация. О пострадавших не сообщается.
Подробнее о событиях предыдущего дня в публикации - Массовые нарушения перемирия со стороны ВСУ. События 10 мая "одной строкой" от канала "Украина.ру".
