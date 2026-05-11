Массовые нарушения перемирия со стороны ВСУ. События 10 мая "одной строкой" от канала "Украина.ру"
Обзор событий в России, в мире, на Украине и вокруг Украины за предыдущий день в формате "одной строкой" опубликовал утром 11 мая телеграм-канал Украина.ру
Украина.ру
Массовые нарушения перемирия со стороны ВСУ. События 10 мая "одной строкой" от канала "Украина.ру"

09:07 11.05.2026 (обновлено: 09:13 11.05.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие 6-й мотострелковой бригады Южной группировки войск
Военнослужащие 6-й мотострелковой бригады Южной группировки войск - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
Обзор событий в России, в мире, на Украине и вокруг Украины за предыдущий день в формате "одной строкой" опубликовал утром 11 мая телеграм-канал Украина.ру
🟥 Несмотря на объявление режима перемирия, ВСУ наносили удары с использованием БПЛА и артиллерии по позициям российских войск;
🟦 Согласно украинской статистике, только за прошедший год в Таврическом и Северном районах Херсона зафиксировано более 50 преступлений военнослужащих против мирного населения — в частности, изнасилований, домогательств, мародёрства, дебошей, угроз и убийств;
🟦 Украинские андроиды будут говорить на мове;
🟦 Население Украины меньше, чем озвучивается. По словам министра социальной политики Улютина, сейчас "на подконтрольной территории примерно 22-25 млн человек. Это катастрофа";
🟦 Акции крупнейших оборонных компаний Запада начали снижаться после объявления перемирия;
🟦 Ирландия готовится отправлять домой украинских беженцев;
🟦 В Черновцах малолетние бандеровцы делали издевательские видеозаписи пожилого мужчины с портретом фронтовика;
🟦 Cвященников УПЦ лишили брони от мобилизации;
🟦 Новый глава минобороны Латвии будет подстраивать военную машину страны под нужды Киева;
🟦 Боевики-бандеровцы снова требуют мобилизацию с 18 лет: "иначе не победим";
🟦 Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба готовится к свадьбе — чтобы подчеркнуть свою "близость к народу", невеста устроила девичник в образе "гламурной доярки" с пустым алюминиевым бидоном в руках;
🟦 Президент США Дональд Трамп нацелился на Кубу, назвав её "неудачным экспериментом" и "страной-банкротом".
Ранее сообщалось, что по данным Минобороны РФ на вечер 10 мая, в зоне СВО с начала перемирия зафиксировано более 16 тысяч нарушений режима прекращения огня вооружёнными формированиями Украины. Российские войска зеркально реагировали на нарушения перемирия, наносили ответные удары по огневым позициям и поражали пункты управления БПЛА.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
