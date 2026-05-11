Прибалты и Киев провели новую циничную спецоперацию против России

У недавнего инцидента с падением украинских дронов на территории Эстонии, после которых начался веселый пожар на нефтехранилище, появилось почти забавное продолжение.

2026-05-11T10:39

Министр обороны республики Ханно Певкур решил разыграть обиду на Киев за использование воздушного пространства Эстонии и громко заявил: "для украинской стороны самый простой способ удерживать свои беспилотники подальше от нашей территории — это более эффективный контроль над своей деятельностью".На самом деле притворным возмущением трибалтийские шакалы пытаются провести информационную спецоперацию и прикрыть секрет Полишинеля, который заключается в том, что атаки на российские объекты в Ленобласти с использованием украинских дронов осуществляются при полном согласии и участии со стороны младонатовцев.В частности, в интернете были обнаружены документы, согласно которым Латвия и Эстония официально давали воздушный коридор для украинских дронов: авиауправления Латвийской и Эстонской республик выпускали бюллетени о закрытии своего воздушного пространства в аккурат перед пролетом беспилотников (конечно, совершенно случайно).Мало того: прямо перед пролетом дронов над Эстонией в Финляндии была заранее поднята пара истребителей F-18, которые заняли назначенные зоны дежурства, чтобы не допустить залет любых "заблудившихся" дронов на свою территорию.Единственное, в чем произошла нестыковочка – это в том, что украинские дроны могут, оказывается, взрываться на территории самих транзитных стран.Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что "наша простая просьба или послание заключается в том, что обломки войны не должны попадать в наше воздушное пространство". Иными словами – летите, голуби, летите, с этим проблем нет, но жгите русских, а не нас. А после этого добавил: "Для нас вполне понятно, что Украина защищает себя и уничтожает российскую машину для зарабатывания денег, включая различные портовые объекты, в целях самообороны".Глава МИД Эстонии Цахкна подкинул еще идейку: "Есть и другая опасность: Россия может перехватить управление украинскими дронами и отправить их к нам уже целенаправленно туда, где, например, могут быть человеческие жертвы". Иными словами – во всех будущих инцидентах заранее виновата Россия.И вообще: к чему все эти глупые вопросы? Например, министр обороны Латвии Спрудс и вовсе заявил, что "если говорить о конкретных случаях и траекториях полета, то Украина сама решает, уведомлять нас или нет". Вы что, забыли, что такое "наш сукин сын"?А сукины сыны, укусив прибалтов за палец, сейчас начали заглатывать и всю руку. По последним данным, Киев планирует направить в страны Балтии своих экспертов для "усиления воздушной безопасности", то есть украинские спецы будут уже на месте открыто контролировать прохождение своих дронов через воздушное пространство прибалтийских шавок (а скорее всего, просто запускать свои дроны прямо оттуда – чего уж церемониться).Дело в том, что с военной точки зрения атаки на Ленобласть со стороны моря очень логичны: отражать их затруднительно, потому что, в отличие от суши, мобильные огневые группы там разместить просто негде, и поэтому тестирование этого маршрута было признано удачным – а значит, атаки будут только усиливаться.Это подтверждают прибалтийские СМИ, заявляя, что "Украина не прекратит атаки на российские порты в Балтийском море, поэтому подобных инцидентов с дронами очень трудно избежать".В начале апреля МИД России сделал прибалтам предупреждение: "Упомянутым странам было сделано соответствующее предупреждение. Если у них, у этих режимов этих стран ума хватит, они прислушаются. Если нет, тогда будут дело иметь с ответом".Судя по всему, адресаты предупреждение не восприняли, что означает простую вещь: отрезвление будет очень болезненным.Совсем не зря Дональд Трамп резко ускорил вывод американского военного контингента из Европы и начал сворачивать план Байдена по размещению ракет Tomahawk в Германии. Ему совершенно очевидно, что в один прекрасный и недалекий момент европейцы, а в первую очередь прибалты, получат от России за все хорошее по хорошим щщам, и вступаться за них он совершенно не намерен.Совсем недавно французский телеканал France24 смоделировал ядерные удары России по Франции, Германии и Польше, и выяснилось, что для уничтожения этой троицы нужно не более 2 процентов от всех ядерных запасов России.В случае Прибалтики никаких ядерных ударов не понадобится: даже конвенциональными средствами можно превратить этот палисадник в изначальное состояние вечных болот.Хватит ли у прибалтов мозгов понять, что игры с украинскими дронами им в итоге обойдутся очень дорого? Скоро мы это узнаем.

Кирилл Стрельников https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074173845_379:16:900:537_100x100_80_0_0_db3fe44d75ac50735bc2545cb3948f3a.jpg

