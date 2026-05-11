https://ukraina.ru/20260511/na-front-snova-vernulas-zelenka-1078812007.html

На фронт снова вернулась "зеленка"

На фронт снова вернулась "зеленка" - 11.05.2026 Украина.ру

На фронт снова вернулась "зеленка"

Кому листва и трава на позициях облегчает работу, а кому, наоборот, мешает? Как в таких условиях меняется тактика боевых действий на фронте?

2026-05-11T13:02

2026-05-11T13:02

2026-05-11T13:02

харьковская область

россия

белгородская область

вооруженные силы украины

спецоперация

сво

эксклюзив

ии (искусственный интеллект)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/1e/1078476760_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fa32e056ee82e3ea5550910267484bb6.jpg

С приходом тепла усиливается наступательный характер боевых действий по линии фронта. Этому способствует появление молодой растительности — "зеленки", которая затрудняет использование дронов, являющихся основным ударным оружием. Лето, наступившее быстрее обычного календаря – во всех смыслах самое жаркое время на фронте. Высохшая земля делает местность, как говорят военные, "танкодоступной" – то есть пригодной для применения техники. Теплая погода и зелень на деревьях дают больше возможностей для действий пехоты. Весной и летом деревья служат хорошей маскировкой. Густая растительность позволяет бойцам скрываться от дронов. Противник может находиться рядом, поэтому передвигаться надо коротким шагом максимально тихо, чтобы не быть обнаруженным. Важно внимательно смотреть под ноги, потому что противник может заминировать подходы к своим позициям. Например, противопехотными "Лепестками"."Такие меры предосторожности позволяют использовать фактор неожиданности и подойти максимально быстро для открытия огня", – такого мнения придерживаются командиры подразделений группировки "Север", зачищающие лесные массивы вблизи границы Харьковской и Белгородской областей. Густая листва облегчает работу и разведчикам. В ней проще подготовить засаду или обустроить наблюдательный пункт."Зеленка" прежде всего дает возможность скрытному наблюдению за перемещением войск, за расположением, для закладки фугасов у обочины дорог. Либо для обустройства схронов, либо мест расположения снайперов, либо артиллерийских корректировщиков. Под прикрытием "зеленки" легче эвакуировать раненых. В то же время для штурмовиков "зеленка" – это и плюс, и минус."Замаскироваться в "зеленке" гораздо легче летом, но когда вы атакуете и идете на штурм, штурмовику очень сложно понять, что ждет впереди", – указал опытный боец с позывным "Шустрый". Летом легко вырыть "волчью яму". Ее можно сделать незаметной, прикрыв сеткой и закидав листьями. В траве также проще спрятать мину. Замаскированные противопехотные ловушки противник разбрасывает с дронов.Жаркая погода и отсутствие осадков позволяют военным эффективно применять на фронте, например, квадроциклы. Именно в этот период, когда земля сухая, квадроциклы раскрывают весь свой потенциал. На быстрых и вездеходных машинах не только ведут разведку или устраивают рейды в тыл противника. Бойцам на передовую доставляют дроны, продукты питания и боеприпасы. На боевое задание экипажи квадроциклов выезжают как минимум парами. Чтобы вытянуть товарища, если он застрял, или оказать огневую поддержку. Необходимо постоянно смещаться, менять позицию, не оставаться на месте. Потому что, несмотря на все свои плюсы, квадроцикл все же не оснащен броней.Лесопосадки, как правило, расположены вдоль дорог. Поэтому за них разворачиваются наиболее ожесточенные боестолкновения. Ведь контроль за такой "зеленкой" означает контроль над трассой. Это означает, что ты перерезал снабжение вражеской армии, либо препятствуешь, например, наступательным или контрнаступательным действиям. Если густой лес или густая лесопосадка, человек может находиться от вас в 20–30 метрах, а вы его даже не заметите.Однако, заметить противника среди листвы помогают тепловизоры, но такие приборы есть не у каждого бойца. Позиции, обустроенные в "зеленке", прячут от разведывательных дронов с помощью маскировочных сетей. Обычные рыбацкие тоже используют – для защиты от беспилотников. Недавно стало известно, что ВСУ для сверки местности используют дроны с искусственным интеллектом. Такой беспилотник пролетает над территорией, где могут быть наши бойцы, проводя видеосъемку в высоком качестве. Спустя несколько дней он снова летит тем же маршрутом с включенной камерой и сравнивает изображение с тем, которое сделал в прошлый раз.Заметив любые изменения – сломанную ветку или след костра – искусственный интеллект делает вывод, что там находятся укрепления или укрытия. По ним может ударить артиллерия, поэтому маскировку надо регулярно обновлять. "Если вы маскируете свежесрубленными ветвями, то их необходимо менять хотя бы раз в день, раз в два дня. Иначе, наоборот, вы будете себя демаскировать пожухлой листвой", – объясняют наши разведчики.По словам украинских экспертов, наша армия также активно применяет на Сумском и Харьковском направлениях дроны с искусственным интеллектом, позволяющим самостоятельно выявлять и атаковать цели. "Дрон полностью автономный. У него раскрашены крылья, каждое крыло раскрашено в свой цвет. Это сделано для того, чтобы дроны летели многоуровневым слоем, так летают птицы, когда они на дальние расстояния делают перелеты. Эти дроны и распознают друг друга, держатся стаей, отслеживают, кого сбили, чтобы принимать контрмеры", – рассказал украинский военный эксперт Сергей Бескрестнов.Но хватает таких беспилотников не на всех участках фронта. Поэтому обычно перед штурмом лесопосадок применяется классическая разведка боем. "Это путем прострелов. Когда вы начинаете простреливать "зеленку", соответственно, вы ожидаете обратного эффекта, то есть враг должен отреагировать и обратно отстреляться. И за счет этого происходит вычисление, где примерно находится позиция", – рассказал командир штурмовой группы с позывным "Орёл". Бегающих в "зеленке" боевиков засекают и уничтожают FPV-дроны. После такой обработки в бой вступают штурмовики, которые окончательно зачищают местность.При этом стоит отметить, что украинские войска понимают угрозу и уже заранее проводили дистанционное минирование зарастающих лесополос. Это делается, в частности, с помощью дронов "Баба Яга". В "зеленке" – листве деревьев, кустах и траве – беспилотнику легко замаскироваться. С нашей стороны тоже идет подготовка к битве за агломерацию, но ставка делается на сбережение живой силы без намека на так называемые дедлайны, хотя и тянуть, судя по всему, долго не будут. В Сумской и Харьковской областях огневая активность с нашей стороны усиливается с каждым днем. В ДНР наши войска расширяют прорыв в сторону Александро-Калинова, первоочередная задача на этом участке фронта — освободить Константиновку, завязать бои за Дружковку и, обезопасив фланги, продвигаться далее к Славянско-Краматорской агломерации.О том, что ВС РФ начинают с блокировки снабжения врага и ею заканчивают, пожаловался медийный украинский информационщик с позывным Мучной в своей оперативке, опубликованной накануне: “Константиновское направление: максимально насыщенная БПЛА зона, в районе Долгой Балки русские массово используют FPV-дроны и бьют по пунктам дислокации, по движению, по всему светящемуся". Что касается Славянского направления, то и здесь идет работа штурмовых подразделений группировки “Юг” по уничтожению техники и живой силы врага, что, собственно, скрипя зубами, признает Мучной: “Серая зона (читай: ВСУ там нет) расширяется, несколько раз пытались зайти в балку, но были обнаружены. Противник (ВС РФ) сразу накрыл артиллерией. Аналогично севернее Резниковки: движение зафиксировано – и сразу ответ”.С мест сообщают, что на Северском направлении позиционные столкновения идут южнее Рай-Александровки, в районе Липовки. Заскоки украинских штурмовых групп пресекаются. Наши расширяют зону контроля у Калеников, а в Кривой Луке используют мотоциклы для прорыва на новые позиции – благо, что почва подсохла. Подобное происходит в направлении Великого Бурлука (Харьковская область). Армейские подразделения группировки войск "Север" активно, методично поджимают противника с двух сторон.В целом уже все прочувствовали приход “большой зеленки”, что очень тревожит ВСУ, поскольку на данный момент противник стал постоянно испытывать нехватку пехоты, да и резервы подходят не регулярно. Это абсолютно нормальная вещь, когда по весенней распутице наступление немножко замедляется, поскольку понятно, дороги, логистические нити, подвоз и так далее. Война — это логистика в первую очередь, от этого очень многое зависит, тем более для стороны, которая наступает. Очень важны своевременный подвоз боеприпасов, провианта, ГСМ, очень много других вещей. Весенняя и осенняя распутица замедляет продвижение, и это было видно еще совсем недавно, судя по сообщениям с фронта.Шла усиленная подготовка к весенне-летней кампании. Сейчас, когда уже все зацвело, характер боевых действий изменится. "Зеленка" — это всегда фактор, который работает в сторону наступающей стороны. С наступлением "зеленки" и высыханием дорог движение уже однозначно пойдёт. Это не секрет, поэтому об этом можно говорить. Подготовка шла полным ходом, а где-то уже, что называется, началось…Подробнее о ситуации на фронте - в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Фронт сдвигается от приграничья России, ВСУ цепляются за водоемы и леса"

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

харьковская область

россия

белгородская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

харьковская область, россия, белгородская область, вооруженные силы украины, спецоперация, сво, эксклюзив, ии (искусственный интеллект)