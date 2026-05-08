Спецоперация на минувшей неделе. Фронт сдвигается от приграничья России, ВСУ цепляются за водоемы и леса - 08.05.2026 Украина.ру
Спецоперация на минувшей неделе. Фронт сдвигается от приграничья России, ВСУ цепляются за водоемы и леса
Первая неделя мая ознаменовалась не только резким потеплением, но и заметными оперативно-тактическими успехами российской армии на ключевых участках фронта.
Геннадий Алёхин
полковник запаса, ветеран боевых действий
Первая неделя мая ознаменовалась не только резким потеплением, но и заметными оперативно-тактическими успехами российской армии на ключевых участках фронта.
Усиление активности ВС РФ, в первую очередь, касается приграничных регионов России, расположенных практически вплотную к линии боевого соприкосновения.
На северо-востоке Харьковской области, где продолжаются боестолкновения на нескольких участках, украинская армия стягивает подразделения инженерных войск и спешно выстраивают новые линии обороны. Штурмовые подразделения группировки войск "Север" продолжают движение между рекой Волчьей и госграницей. Там идут бои в районе Бочково, Чайковки, Охримовки. Северяне продолжают расширять полосу безопасности в Харьковской области. Наши войска нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника в районах Червоной Зари, Весёлого, Избицкого, Ивановки, Великого Бурлука, Мерефы и на окраинах Харькова.
В районе посёлка Ветеринарное (в трех километрах от границы с Белгородской областью) наши штурмовые группы продолжают зачищать близлежащие лесные массивы. На Липцовском участке противник активных действий не предпринимал, продолжает укреплять господствующие высоты вокруг дамбы Травянского водохранилища. Наши артиллеристы и операторы БПЛА наносили удары по ранее вскрытым позициям противника. Подразделения 127-й отдельной мобильной бригады ВСУ силами своих штурмовых групп предприняли очередную дерзкую попытку контратаки на позиции наших войск на мотоциклах, однако были уничтожены в результате комплексного огневого воздействия. На Великобурлукском направлении пока без существенных изменений. Обе противоборствующие стороны насыщают свои плацдармы дополнительными силами и средствами.
На кадрах объективного контроля отчетливо видно, что для обеспечения своих подразделений в Волчанском районе враг использует преимущественно наземные роботизированные комплексы.
В Сумском приграничье наша армия продвинулась у Новодмитровки в сторону Краснополья. Противник пытался контратаковать на Миропольское, понёс потери. К северу от Корчаковки наши войска зачистили ряд лесополос. Позиционные бои продолжаются в районе Тёткино. Продвижение вглубь Сумской области происходит под мощным огневым прикрытием. Наши войска нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника в районах Уланово, Кондратовки, Кияницы, Великого Прикола, Запселья, Эсмани, Малой Рыбицы, Ясной Поляны и Рясного. В Шосткинском районе без существенных изменений. Артиллеристы и операторы БпЛА ГВ "Север" наносили удары по ранее вскрытым целям противника.
На Купянском направлении обстановка продолжает оставаться напряженной и противоречивой. Наши войска постепенно выравнивают ситуацию, говорится в сообщениях "Дневника Десантника". Противник резко уменьшил присутствие на позициях в Купянске и активно работает дронами. С обеих сторон увеличилось количество наземных роботокомплексов. В восточной части (на левом берегу Оскола) идут бои за литейный завод и подходы к Ковшаровке. Начинает появляться листва и это помогает продвигаться штурмовым группам. У ВСУ действительно имеется острый дефицит в живой силе, но нет нехватки в дронах. По выявленным пунктам управления БПЛА активно работает российская авиация, чем очень сильно поддерживает наши штурмовые группы.
Подразделения группировки войск "Запад" продвинулись юго-восточнее Ильичевки/Озерного, Студенки, а также пересекли автомобильную и железную дорогу в районе Старого Каравана и прорвались в Коровий Яр.
Несмотря на упорное сопротивление украинской армии, ВС РФ продолжает взламывает оборону ВСУ под Добропольем и Константиновкой, планомерно и уверенно развивать наступление на территории Донбасса. Украинское командование, пусть и крайне неохотно, вынуждено признавать тяжелое положение своих войск в Донецкой Народной Республике. По оценке военных экспертов, наиболее активные и важные события сейчас разворачиваются южнее Доброполья. Бои за населенный пункт Гришино (район Покровска) фактически успешно завершены, и теперь вектор основных усилий штурмовых подразделений ВС РФ сместился на Васильевку. Параллельно завязываются тяжелые бои западнее Родинского — российские части давят врага в районах Билецкого и Нового Донбасса. Линия фронта постепенно начинает смещаться к рубежу Шевченко — Водянское — Новогришино.
На Константиновском участке фронта российские армейские подразделения пробиваются в северную часть Долгой Балки, противник пытается удержать рубежи дронами. В юго-западной части Константиновки есть тактические успехи, враг пытается контратаковать, не давая взять территорию под полный контроль. Сложная ситуация складывается в Часов Яре. С мест сообщают, что ВСУ наращивают присутствие в южной части города, в районе Днепровского и Центрального прудов. Западнее наши части бьют по позициям ВСУ в Червоном, Подольском и Николаевке.
В Константиновке, согласно оперативке украинских информационных военных пабликов, активизировался российский "Рубикон": "Фиксируются кадры корректировки авиационных ударов (ВКС РФ), в частности, по микрорайону „Центральный “. Это означает, что ВС РФ подтягивают точность через доразведку и сопровождение целей в реальном времени". Отмечается, что ВСУшников на улицах города нет, поскольку "всё бдится и сразу уничтожается". Опубликованы кадры с геолокацией, подтверждающие присутствие ВС РФ в районе ж/д узла "Константиновка" на улице Ленина (ныне- Олексы Тихого).
Важные события на минувшей неделе произошли и на Новопавловском участке. Российским штурмовикам удалось занять более трети населенного пункта Новопавловка. Осознавая фатальность потери этого узла обороны, украинское командование в спешке бросает в мясорубку резервы. Однако, как отмечают наши военкоры, вероятность полного перехода поселка под контроль России в ближайшие дни оценивается как крайне высокая. Падение Новопавловки откроет дорогу на Межевую, что позволит нашим войскам отсечь всю группировку ВСУ в районе Доброполья.
На Северском направлении основные бои идут в Кривой Луке, которую ВС РФ штурмуют с нескольких сторон, в том числе со стороны Калеников, а также на подступах и на восточных окраинах Рай-Александровки. На Краснолиманском фронте уличные бои продолжаются в Красном Лимане. Идут бои в окрестностях Щурово. К северо-западу от города сообщают об активных боевых действиях в районе Коровьего Яра и Крымок. Севернее Святогорска идут бои в районе Соснового, а также в направлении на Студенок.
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о начале городских боев в Красном Лимане. Подразделения 25-й армии ВС РФ уверенно "разрезают" оборонительные порядки противника севернее города. Штурмовые группы уже взяли под контроль фермы западнее Ставков и вышли к критически важной логистической артерии Красный Лиман — Дробышево. Как дополняют общую картину боевых действий аналитики MAX-канала "WarGonzo", на Северском участке фронта штурмовые группы ВС РФ активно продвигаются в Кривой Луке и на восточных окраинах Рай-Александровки. В Рай-Александровке — основном укрепрайоне врага на пути к Николаевке и Славянску — наши войска продвинулись более чем на 1,5 км по обоим берегам реки Сухая, выйдя в центр села. Это сократило расстояние до Николаевки до 5,7 км, а до Славянска — до 10 км. В то же время ВСУ выбиты из восточной и центральной частей Кривой Луки (южный берег Северского Донца). Дистанция до последней крупной агломерации Донбасса, остающейся под контролем Киева, тает с каждым днем.
На Запорожском направлении российская армия берет противника в клещи. Населенный пункт Гуляйпольское де-факто оказался в оперативном окружении. К тому же распустившаяся "зеленка" отлично помогает нашим бойцам маневрировать незаметно для вражеских дронов. ВС РФ закрепились на юго-восточных окраинах Новоселовки, готовясь к броску на Омельник. По поступающей информации тяжелые бои идут в районах Воздвижевки, Верхней Терсы, а также на Каменском направлении, где отбиты атаки врага в Степногорске.
На западном фланге Запорожского направления появляется информация, что значительная часть ранее освобожденных нашими Приморского и Степногорска находится в серой зоне, а ВСУ якобы теснят наших бойцов на ряде участков и пытаются завести резервы в северную часть Степногорска. ВС РФ усиленно бьют по логистике ВСУ на этом участке, срывая ротации и подвоз боеприпасов. Ожесточённые бои идут в районе Магдалиновки, Запасного, Новояковлевки. На Ореховском участке наши войска также сосредоточили внимание на ударах по логистике на трассе Орехов-Запорожье со стороны Новоданиловки и Малой Токмачки. На восточном фланге ВС РФ продолжают теснить ВСУ на рубеже Чаривное-Гуляйпольское-Новосёловка, а также на участке между Верхней Терсой и Воздвижевкой.
Российская артиллерия, авиация и войска беспилотных систем ведут активную совместную работу по подавлению противника, уничтожая пункты временной дислокации живой силы и техники как на линии боевого соприкосновения, так и в тыловых районах сосредоточения. Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кирово, Юрковка и Григоровка Запорожской области.
В целом, обстановка практически на всех направлениях спецоперации постепенно приобретает черты дальнейших наступательных действий армии России. Наиболее значимые успехи фиксируются в районе Доброполья, Константиновки и Красного Лимана, где создаются предпосылки для дальнейшего углубления наступления. При сохранении текущей динамики уже в ближайшие месяцы можно ожидать усиления давления на стратегически важные узлы обороны ВСУ и расширения зоны контроля российских войск на Донбассе.
Не менее сложная задача решается в санитарной зоне вокруг приграничных регионов, Белгородской, Курской, Брянской областей. Говорить от значительном расширении полосы безопасности говорить еще рано. Противник наносит ракетно-дроновые удары, задействуя и боевую авиацию. К сожалению, растет число пострадавших среди мирных жителей приграничья.
