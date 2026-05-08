"Следующие деньги найти будет очень сложно": Эксперты и политики о ситуации на Украине и вокруг - 08.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260508/sleduyuschie-dengi-nayti-budet-ochen-slozhno-eksperty-i-politiki-o-situatsii-na-ukraine-i-vokrug--1078700435.html
"Следующие деньги найти будет очень сложно": Эксперты и политики о ситуации на Украине и вокруг
"Следующие деньги найти будет очень сложно": Эксперты и политики о ситуации на Украине и вокруг - 08.05.2026 Украина.ру
"Следующие деньги найти будет очень сложно": Эксперты и политики о ситуации на Украине и вокруг
В экспертном сообществе обсуждают, надолго ли Киеву хватит европейских денег на продолжение войны и что будет, когда они закончатся. Предполагают, что в будущем Запад найдёт средства для помощи киевскому режиму лишь в том случае, если увидит возможность "добить Москву"
2026-05-08T06:25
2026-05-08T06:25
эксклюзив
россия
владимир зеленский
украина
руслан бортник
москва
мария захарова
вооруженные силы украины
одкб
общественная палата
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/1b/1078328629_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4646a1fd4183fcdb6362872a182931eb.jpg
Обсуждают перспективы возможного — или уже невозможного? — прекращения огня. Инициатива Киева объявить перемирие 6 мая, то есть раньше, чем предлагает РФ, была обусловлена желанием, чтобы Москва подстраивалась под действия Киева, считает украинский политолог Руслан Бортник. По его словам, замысел в том, что либо Россия подстроится, либо "Украина продолжает не гарантировать то, что она будет соблюдать перемирие именно 9 мая"."В то же время Украина показывает, что она готова на перемирие, что она готова на переговоры, готова к прекращению огня", - сказал эксперт в эфире одного из каналов.Владимир Путин ранее объявил об одностороннем прекращении огня, о перемирии на 8-9 мая. Владимир Зеленский пообещал, что украинские дроны могут прилететь на парад на Красной площади. А позднее заявил о перемирии с 6 мая.МО РФ выступило с предостережением - в случае попыток со стороны ВСУ сорвать парад, ответ будет ощутимым, гражданскому населению следует заранее покинуть центр Киева.Бортник предположил, что если стороны действительно достигнут каких-то договорённостей в некоем закулисном переговорном процессе (если он вообще имеет место), то перемирие может быть всё же объявлено и затем продлено. При этом политолог заявил, что он считает важным, чтобы США вмешались и мотивировали обе стороны "согласиться на более длительное прекращение огня — ну, например, хотя бы на две недели, а в это время провести переговоры, отправить всё-таки группу Уиткоффа-Кушнера и в Украину, и в Россию и провести новый раунд переговоров".Эксперт также отметил, что сама эта "игра в перемирие" говорит о том, что ситуация всё же не вышла полностью из-под контроля, "это означает, что есть какой-то внешний наблюдатель… перед лицом которого и Украина, и Россия хотят выглядеть хорошо".Значит, есть какие-то писаные или неписаные правила, пусть это не международное право, но эти правила стороны продолжают соблюдать, полагает Бортник. В качестве подтверждения этой своей гипотезы он привёл недавнюю поездку Зеленского в Армению, в страну ОДКБ — и для него это была безопасная поездка. Значит, какие-то неформальные правила продолжают действовать.Бортник оптимистично предположил, что ситуация пока не такова, чтобы прямо завтра грозить каким-то апокалиптическим развитием, третьей мировой, нанесением ядерного удара. Однако она остаётся крайне опасной - "мы находимся на этой грани".Что дальше? По мнению политолога, кредит от Европы обеспечит Киеву "относительную устойчивость" на полтора-два года, но в дальнейшем вряд ли можно рассчитывать на европейскую помощь в таких объёмах — у стран Европы хватает своих проблем."Конечно, если Москва начнёт проигрывать войну или будет внутренне дестабилизирована, то деньги у Запада на то, чтобы добить, догнать Москву — они найдутся", - сказал Бортник, добавив: "Но если ситуация сохранится плюс-минус в нынешнем балансе… то следующие деньги найти будет очень, очень сложно".Что касается будто бы объявленного или предложенного перемирия "от Зеленского", то оно фактически было сорвано уже в ночь на 6 мая ударом по Джанкою. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, при ударе БПЛА погибли гражданские - пять человек. Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эту атаку актом терроризма киевского режима, который, по её словам, "в неонацистском угаре активизировался перед 9 мая".Но для Украины (для киевского режима) 9 мая больше не праздник, отметил украинский психолог и психотерапевт Спартак Суббота, назвав такую метаморфозу удивительной — ещё недавно ведь праздновали на Украине День Победы, а теперь — нет."Это удивительно на самом деле, такое абсолютное лицемерие, связанное с тем, что значимость праздника определяется отношением к тому, кто его празднует тоже. Вот русские празднуют тоже этот праздник, значит, это уже не праздник", - описал он ситуацию в интервью журналисту Александру Шелесту*.В ходе беседы журналист вспомнил определение Дня Победы от Зеленского - "какая-то годовщина"."Ничего себе", - оценил это высказывание Суббота. Что до предлагаемого перемирия, то, по его мнению, его суть заключается в том, чтобы дать оппоненту возможность изъявить желание относительно действительного перемирия - "но обе стороны понимают, что этого не случится".В общем, это условие для продолжения войны, просто если не пытаться договариваться, то "мир этого не поймёт", сказал эксперт. Шелест на это возразил: "Да миру плевать… Мир не объединяется вокруг мира, мир объединяется вокруг войны".Суббота пояснил: под миром он в данном случае подразумевает не всю планету, для России и Украины мир — это Украина и Россия, людям и там, и там надо же объяснить, что вот - пытались договориться, но…Отметим, в Москве не раз заявляли о готовности к переговорам.А вот Зеленский… Он, похоже, оторвался от действительности и "не врубился, что происходит", он слишком занят своими делами и визитами в разные страны, считает бывший советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин."Он проводит встречи на высочайшем уровне, обнимается со всеми там. Вот у него жизнь прямо бьёт ключом, да? А украинцам эта жизнь бьёт кровавым ключом по голове", - заявил эксперт в очередном выпуске своего видеоблога. Он обратился к украинцам с призывом: "Спасайтесь, потому что Зеленский уже живёт в другом мире".В России тоже у многих зреет вопрос, в каком мире страна находится и до каких пор СВО будет идти так, как она идёт уже пятый год, не пора ли обновить и уточнить цели спецоперации и методы их достижения? Эту мысль сформулировал экс-начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Юрий Балуевский в ходе своего выступления на конференции в Общественной палате РФ: "Когда же мы начнём воевать по-настоящему?".По его мнению, ситуация такова: "Или сильная Россия, или её не будет никакой". И времени для того, чтобы определиться, остаётся очень мало.Что значит - "воевать по-настоящему"? Это вовсе не значит непременно применять тактическое ядерное оружие, хотя в последнее время всё чаще звучат призывы к этому. Об этом в эфире канала "Красная линия" сказал военный аналитик, капитан первого ранга, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) Константин Сивков.По мнению аналитика, применение ТЯО на территории Украины принесёт лишь вред, затрудняя, помимо прочего, продвижение самих же российских войск. А если речь идёт о массовом применении ядерного оружия, то - "вся эта дрянь полетит на Россию, тогда придётся эвакуировать все западные регионы России, возможно, вплоть до Москвы". Полетит и на Европу. Всё это сделает Россию изгоем в мире.Поэтому призывы "ударить ядеркой" - это призывы провокационные, "такое могут утверждать только, в общем-то говоря, враги", либо хайполовы, уверен военный аналитик.Он подчеркнул, что есть вполне эффективные методы ведения боевых действий конвенциональными средствами, это продемонстрировал Иран, имеющий дело не с подразделениями ВСУ, но непосредственно с США - "и ничего, и всё нормально получилось".Поэтому, продолжил Сивков, тот вопрос, который задал в Общественной палате генерал армии Балуевский, вполне правомерен. И на него надо бы уже дать ответ.* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему - Последнее предупреждение: Захарова озвучила приговор Киеву на случай удара по Москве Подробнее о происходящем на Украине и вокруг - в статье Сергея Зуева "Что будет, если украинские дроны прилетят В Москву на парад 9 мая. Мнения украинских экспертов"
россия
украина
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Сергей Зуев
Сергей Зуев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/1b/1078328629_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_39a42bb3b455de6d4680c153a3f68d2a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, россия, владимир зеленский, украина, руслан бортник, москва, мария захарова, вооруженные силы украины, одкб, общественная палата
Эксклюзив, Россия, Владимир Зеленский, Украина, Руслан Бортник, Москва, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, ОДКБ, общественная палата

"Следующие деньги найти будет очень сложно": Эксперты и политики о ситуации на Украине и вокруг

06:25 08.05.2026
 
© Украина.ру / Виктория СкляроваЭксперты
Эксперты - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© Украина.ру / Виктория Склярова
Читать в
ДзенTelegram
Сергей Зуев
Все материалы
В экспертном сообществе обсуждают, надолго ли Киеву хватит европейских денег на продолжение войны и что будет, когда они закончатся. Предполагают, что в будущем Запад найдёт средства для помощи киевскому режиму лишь в том случае, если увидит возможность "добить Москву"
Обсуждают перспективы возможного — или уже невозможного? — прекращения огня. Инициатива Киева объявить перемирие 6 мая, то есть раньше, чем предлагает РФ, была обусловлена желанием, чтобы Москва подстраивалась под действия Киева, считает украинский политолог Руслан Бортник. По его словам, замысел в том, что либо Россия подстроится, либо "Украина продолжает не гарантировать то, что она будет соблюдать перемирие именно 9 мая".
"В то же время Украина показывает, что она готова на перемирие, что она готова на переговоры, готова к прекращению огня", - сказал эксперт в эфире одного из каналов.
Владимир Путин ранее объявил об одностороннем прекращении огня, о перемирии на 8-9 мая. Владимир Зеленский пообещал, что украинские дроны могут прилететь на парад на Красной площади. А позднее заявил о перемирии с 6 мая.
МО РФ выступило с предостережением - в случае попыток со стороны ВСУ сорвать парад, ответ будет ощутимым, гражданскому населению следует заранее покинуть центр Киева.
Бортник предположил, что если стороны действительно достигнут каких-то договорённостей в некоем закулисном переговорном процессе (если он вообще имеет место), то перемирие может быть всё же объявлено и затем продлено. При этом политолог заявил, что он считает важным, чтобы США вмешались и мотивировали обе стороны "согласиться на более длительное прекращение огня — ну, например, хотя бы на две недели, а в это время провести переговоры, отправить всё-таки группу Уиткоффа-Кушнера и в Украину, и в Россию и провести новый раунд переговоров".
Эксперт также отметил, что сама эта "игра в перемирие" говорит о том, что ситуация всё же не вышла полностью из-под контроля, "это означает, что есть какой-то внешний наблюдатель… перед лицом которого и Украина, и Россия хотят выглядеть хорошо".
Значит, есть какие-то писаные или неписаные правила, пусть это не международное право, но эти правила стороны продолжают соблюдать, полагает Бортник. В качестве подтверждения этой своей гипотезы он привёл недавнюю поездку Зеленского в Армению, в страну ОДКБ — и для него это была безопасная поездка. Значит, какие-то неформальные правила продолжают действовать.
Бортник оптимистично предположил, что ситуация пока не такова, чтобы прямо завтра грозить каким-то апокалиптическим развитием, третьей мировой, нанесением ядерного удара. Однако она остаётся крайне опасной - "мы находимся на этой грани".
Что дальше? По мнению политолога, кредит от Европы обеспечит Киеву "относительную устойчивость" на полтора-два года, но в дальнейшем вряд ли можно рассчитывать на европейскую помощь в таких объёмах — у стран Европы хватает своих проблем.
"Конечно, если Москва начнёт проигрывать войну или будет внутренне дестабилизирована, то деньги у Запада на то, чтобы добить, догнать Москву — они найдутся", - сказал Бортник, добавив: "Но если ситуация сохранится плюс-минус в нынешнем балансе… то следующие деньги найти будет очень, очень сложно".
Что касается будто бы объявленного или предложенного перемирия "от Зеленского", то оно фактически было сорвано уже в ночь на 6 мая ударом по Джанкою. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, при ударе БПЛА погибли гражданские - пять человек.
Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эту атаку актом терроризма киевского режима, который, по её словам, "в неонацистском угаре активизировался перед 9 мая".
Но для Украины (для киевского режима) 9 мая больше не праздник, отметил украинский психолог и психотерапевт Спартак Суббота, назвав такую метаморфозу удивительной — ещё недавно ведь праздновали на Украине День Победы, а теперь — нет.
"Это удивительно на самом деле, такое абсолютное лицемерие, связанное с тем, что значимость праздника определяется отношением к тому, кто его празднует тоже. Вот русские празднуют тоже этот праздник, значит, это уже не праздник", - описал он ситуацию в интервью журналисту Александру Шелесту*.
В ходе беседы журналист вспомнил определение Дня Победы от Зеленского - "какая-то годовщина".
"Ничего себе", - оценил это высказывание Суббота.
Что до предлагаемого перемирия, то, по его мнению, его суть заключается в том, чтобы дать оппоненту возможность изъявить желание относительно действительного перемирия - "но обе стороны понимают, что этого не случится".
В общем, это условие для продолжения войны, просто если не пытаться договариваться, то "мир этого не поймёт", сказал эксперт. Шелест на это возразил: "Да миру плевать… Мир не объединяется вокруг мира, мир объединяется вокруг войны".
Суббота пояснил: под миром он в данном случае подразумевает не всю планету, для России и Украины мир — это Украина и Россия, людям и там, и там надо же объяснить, что вот - пытались договориться, но…
Отметим, в Москве не раз заявляли о готовности к переговорам.
А вот Зеленский… Он, похоже, оторвался от действительности и "не врубился, что происходит", он слишком занят своими делами и визитами в разные страны, считает бывший советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин.
"Он проводит встречи на высочайшем уровне, обнимается со всеми там. Вот у него жизнь прямо бьёт ключом, да? А украинцам эта жизнь бьёт кровавым ключом по голове", - заявил эксперт в очередном выпуске своего видеоблога. Он обратился к украинцам с призывом: "Спасайтесь, потому что Зеленский уже живёт в другом мире".
В России тоже у многих зреет вопрос, в каком мире страна находится и до каких пор СВО будет идти так, как она идёт уже пятый год, не пора ли обновить и уточнить цели спецоперации и методы их достижения? Эту мысль сформулировал экс-начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Юрий Балуевский в ходе своего выступления на конференции в Общественной палате РФ: "Когда же мы начнём воевать по-настоящему?".
По его мнению, ситуация такова: "Или сильная Россия, или её не будет никакой". И времени для того, чтобы определиться, остаётся очень мало.
Что значит - "воевать по-настоящему"? Это вовсе не значит непременно применять тактическое ядерное оружие, хотя в последнее время всё чаще звучат призывы к этому. Об этом в эфире канала "Красная линия" сказал военный аналитик, капитан первого ранга, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) Константин Сивков.
По мнению аналитика, применение ТЯО на территории Украины принесёт лишь вред, затрудняя, помимо прочего, продвижение самих же российских войск. А если речь идёт о массовом применении ядерного оружия, то - "вся эта дрянь полетит на Россию, тогда придётся эвакуировать все западные регионы России, возможно, вплоть до Москвы". Полетит и на Европу. Всё это сделает Россию изгоем в мире.
Поэтому призывы "ударить ядеркой" - это призывы провокационные, "такое могут утверждать только, в общем-то говоря, враги", либо хайполовы, уверен военный аналитик.
Он подчеркнул, что есть вполне эффективные методы ведения боевых действий конвенциональными средствами, это продемонстрировал Иран, имеющий дело не с подразделениями ВСУ, но непосредственно с США - "и ничего, и всё нормально получилось".
Поэтому, продолжил Сивков, тот вопрос, который задал в Общественной палате генерал армии Балуевский, вполне правомерен. И на него надо бы уже дать ответ.
* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористов
На эту тему - Последнее предупреждение: Захарова озвучила приговор Киеву на случай удара по Москве
Подробнее о происходящем на Украине и вокруг - в статье Сергея Зуева "Что будет, если украинские дроны прилетят В Москву на парад 9 мая. Мнения украинских экспертов"
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивРоссияВладимир ЗеленскийУкраинаРуслан БортникМоскваМария ЗахароваВооруженные силы УкраиныОДКБобщественная палата
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
06:40Уроки СВО: как сломать экономику с помощью фанеры, картона и чипа
06:30Зеленский заинтересован в ударе России по центру Киева — Вакаров
06:25"Следующие деньги найти будет очень сложно": Эксперты и политики о ситуации на Украине и вокруг
06:10Спецоперация на минувшей неделе. Фронт сдвигается от приграничья России, ВСУ цепляются за водоемы и леса
06:00Американская парадигма: мобилизация в США идёт полным ходом
06:00Три пользы России от Ирана назвала политолог Геворгян
05:30Демонизировать интернет не стоит, уверен военный эксперт Михайлов
05:02Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России на 5-й час перемирия
05:00Артиллерия, авиация и броня против дронов: Носков о преимуществах России
04:35От "плёнок Мельниченко" к "плёнкам Миндича". Как на Украине отрабатываются технологии смещения Зеленского
04:04Силы ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку украинских БПЛА на Севастополь
03:45Фронтовая сводка за 7 мая от канала "Дневник Десантника"
03:27Сотрудники ТЦК жестоко избили и залили газом архиерея и священников УПЦ
03:07Силы ПВО отражают массовую атаку БПЛА на Ростов-на-Дону и Таганрог
02:30После начала перемирия силы ПВО сбили уже 20 украинских БПЛА, прорывающихся к Москве
02:06ВС США перехватили неспровоцированные атаки Ирана и ответили ударами в целях самообороны - CENTCOM
01:34Силы ПВО за восемь часов до начала перемирия сбили 196 украинских БПЛА над российскими регионами
01:13Иран обстрелял ракетами силы США, нарушившие перемирие. Другие новости конфликта
00:33Началось перемирие, объявленное Россией в честь Дня Победы
23:36Взрывы слышны над Курском, "Герани" наносят удары по Павлограду, ВС РФ завершили зачистку Новодмитровки
Лента новостейМолния