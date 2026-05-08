"Следующие деньги найти будет очень сложно": Эксперты и политики о ситуации на Украине и вокруг

В экспертном сообществе обсуждают, надолго ли Киеву хватит европейских денег на продолжение войны и что будет, когда они закончатся. Предполагают, что в будущем Запад найдёт средства для помощи киевскому режиму лишь в том случае, если увидит возможность "добить Москву"

2026-05-08T06:25

Обсуждают перспективы возможного — или уже невозможного? — прекращения огня. Инициатива Киева объявить перемирие 6 мая, то есть раньше, чем предлагает РФ, была обусловлена желанием, чтобы Москва подстраивалась под действия Киева, считает украинский политолог Руслан Бортник. По его словам, замысел в том, что либо Россия подстроится, либо "Украина продолжает не гарантировать то, что она будет соблюдать перемирие именно 9 мая"."В то же время Украина показывает, что она готова на перемирие, что она готова на переговоры, готова к прекращению огня", - сказал эксперт в эфире одного из каналов.Владимир Путин ранее объявил об одностороннем прекращении огня, о перемирии на 8-9 мая. Владимир Зеленский пообещал, что украинские дроны могут прилететь на парад на Красной площади. А позднее заявил о перемирии с 6 мая.МО РФ выступило с предостережением - в случае попыток со стороны ВСУ сорвать парад, ответ будет ощутимым, гражданскому населению следует заранее покинуть центр Киева.Бортник предположил, что если стороны действительно достигнут каких-то договорённостей в некоем закулисном переговорном процессе (если он вообще имеет место), то перемирие может быть всё же объявлено и затем продлено. При этом политолог заявил, что он считает важным, чтобы США вмешались и мотивировали обе стороны "согласиться на более длительное прекращение огня — ну, например, хотя бы на две недели, а в это время провести переговоры, отправить всё-таки группу Уиткоффа-Кушнера и в Украину, и в Россию и провести новый раунд переговоров".Эксперт также отметил, что сама эта "игра в перемирие" говорит о том, что ситуация всё же не вышла полностью из-под контроля, "это означает, что есть какой-то внешний наблюдатель… перед лицом которого и Украина, и Россия хотят выглядеть хорошо".Значит, есть какие-то писаные или неписаные правила, пусть это не международное право, но эти правила стороны продолжают соблюдать, полагает Бортник. В качестве подтверждения этой своей гипотезы он привёл недавнюю поездку Зеленского в Армению, в страну ОДКБ — и для него это была безопасная поездка. Значит, какие-то неформальные правила продолжают действовать.Бортник оптимистично предположил, что ситуация пока не такова, чтобы прямо завтра грозить каким-то апокалиптическим развитием, третьей мировой, нанесением ядерного удара. Однако она остаётся крайне опасной - "мы находимся на этой грани".Что дальше? По мнению политолога, кредит от Европы обеспечит Киеву "относительную устойчивость" на полтора-два года, но в дальнейшем вряд ли можно рассчитывать на европейскую помощь в таких объёмах — у стран Европы хватает своих проблем."Конечно, если Москва начнёт проигрывать войну или будет внутренне дестабилизирована, то деньги у Запада на то, чтобы добить, догнать Москву — они найдутся", - сказал Бортник, добавив: "Но если ситуация сохранится плюс-минус в нынешнем балансе… то следующие деньги найти будет очень, очень сложно".Что касается будто бы объявленного или предложенного перемирия "от Зеленского", то оно фактически было сорвано уже в ночь на 6 мая ударом по Джанкою. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, при ударе БПЛА погибли гражданские - пять человек. Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эту атаку актом терроризма киевского режима, который, по её словам, "в неонацистском угаре активизировался перед 9 мая".Но для Украины (для киевского режима) 9 мая больше не праздник, отметил украинский психолог и психотерапевт Спартак Суббота, назвав такую метаморфозу удивительной — ещё недавно ведь праздновали на Украине День Победы, а теперь — нет."Это удивительно на самом деле, такое абсолютное лицемерие, связанное с тем, что значимость праздника определяется отношением к тому, кто его празднует тоже. Вот русские празднуют тоже этот праздник, значит, это уже не праздник", - описал он ситуацию в интервью журналисту Александру Шелесту*.В ходе беседы журналист вспомнил определение Дня Победы от Зеленского - "какая-то годовщина"."Ничего себе", - оценил это высказывание Суббота. Что до предлагаемого перемирия, то, по его мнению, его суть заключается в том, чтобы дать оппоненту возможность изъявить желание относительно действительного перемирия - "но обе стороны понимают, что этого не случится".В общем, это условие для продолжения войны, просто если не пытаться договариваться, то "мир этого не поймёт", сказал эксперт. Шелест на это возразил: "Да миру плевать… Мир не объединяется вокруг мира, мир объединяется вокруг войны".Суббота пояснил: под миром он в данном случае подразумевает не всю планету, для России и Украины мир — это Украина и Россия, людям и там, и там надо же объяснить, что вот - пытались договориться, но…Отметим, в Москве не раз заявляли о готовности к переговорам.А вот Зеленский… Он, похоже, оторвался от действительности и "не врубился, что происходит", он слишком занят своими делами и визитами в разные страны, считает бывший советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин."Он проводит встречи на высочайшем уровне, обнимается со всеми там. Вот у него жизнь прямо бьёт ключом, да? А украинцам эта жизнь бьёт кровавым ключом по голове", - заявил эксперт в очередном выпуске своего видеоблога. Он обратился к украинцам с призывом: "Спасайтесь, потому что Зеленский уже живёт в другом мире".В России тоже у многих зреет вопрос, в каком мире страна находится и до каких пор СВО будет идти так, как она идёт уже пятый год, не пора ли обновить и уточнить цели спецоперации и методы их достижения? Эту мысль сформулировал экс-начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Юрий Балуевский в ходе своего выступления на конференции в Общественной палате РФ: "Когда же мы начнём воевать по-настоящему?".По его мнению, ситуация такова: "Или сильная Россия, или её не будет никакой". И времени для того, чтобы определиться, остаётся очень мало.Что значит - "воевать по-настоящему"? Это вовсе не значит непременно применять тактическое ядерное оружие, хотя в последнее время всё чаще звучат призывы к этому. Об этом в эфире канала "Красная линия" сказал военный аналитик, капитан первого ранга, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) Константин Сивков.По мнению аналитика, применение ТЯО на территории Украины принесёт лишь вред, затрудняя, помимо прочего, продвижение самих же российских войск. А если речь идёт о массовом применении ядерного оружия, то - "вся эта дрянь полетит на Россию, тогда придётся эвакуировать все западные регионы России, возможно, вплоть до Москвы". Полетит и на Европу. Всё это сделает Россию изгоем в мире.Поэтому призывы "ударить ядеркой" - это призывы провокационные, "такое могут утверждать только, в общем-то говоря, враги", либо хайполовы, уверен военный аналитик.Он подчеркнул, что есть вполне эффективные методы ведения боевых действий конвенциональными средствами, это продемонстрировал Иран, имеющий дело не с подразделениями ВСУ, но непосредственно с США - "и ничего, и всё нормально получилось".Поэтому, продолжил Сивков, тот вопрос, который задал в Общественной палате генерал армии Балуевский, вполне правомерен. И на него надо бы уже дать ответ.* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему - Последнее предупреждение: Захарова озвучила приговор Киеву на случай удара по Москве Подробнее о происходящем на Украине и вокруг - в статье Сергея Зуева "Что будет, если украинские дроны прилетят В Москву на парад 9 мая. Мнения украинских экспертов"

