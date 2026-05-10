Песков: Кремль ждёт ответа от Армении за антироссийскую речь Зеленского

Москва не считает нормальным предоставление Арменией площадки для антироссийских высказываний Владимира Зеленского. Об этом 10 мая заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова приводит РИА "Новости"

2026-05-10T17:17

Дмитрий Песков заявил, что Россия считает ненормальным, что Армения предоставила площадку для антироссийских заявлений Владимира Зеленского.На прошлой неделе в Ереване прошёл саммит Европейского политического сообщества, в ходе которого Зеленский выступил с речью, в том числе пригрозив атаковать Москву дронами во время парада 9 мая."Конечно, наверное, ожидали бы всё-таки каких-то разъяснений", — сказал Песков автору программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.Пресс-секретарь подчеркнул, что Армения, безусловно, имеет право проводить мероприятия для развития связей по всем направлениям. Однако для Москвы принципиально важно, чтобы ереванские власти сами не занимали антироссийскую позицию."Судя по тому, что не было никаких балансирующих заявлений со стороны руководства Армении, здесь открывается поле для дополнительного анализа", — резюмировал Песков.9 мая секретарь Совета безопасности Армнии Армен Григорян отметил, что его страна не может контролировать содержание заявлений, сделанных другими участниками форума, отвечая на вопросы по поводу выступления Владимира Зеленского. Подробнее в материале Секретарь Совбеза Армении ответил на претензии Москвы из-за "трибуны" для КиеваБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Нарушения перемирия, пожар в Чернобыльской зоне. Хроника событий на 13:00 10 маяВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

