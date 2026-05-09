Новости, Армения, Россия, Ереван, Владимир Зеленский, Армен Григорян, Мария Захарова, МИД, ЕС, Европа

Секретарь Совбеза Армении ответил на претензии Москвы из-за "трибуны" для Киева

14:06 09.05.2026
 
Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян прокомментировал скандальные заявления Владимира Зеленского, прозвучавшие во время саммита Европейского политического сообщества в Ереване. По его словам, Армения не может нести ответственность за риторику других участников форума. Об этом 9 мая написали российские СМИ
Поводом для дипломатического инцидента стали слова украинского президента, который, комментируя сообщения о якобы отсутствии тяжелой техники на параде в Москве 9 мая 2026 года, пригрозил, что "украинские дроны смогут пролететь над парадом".
После этого посол Армении в России Гурген Арсенян был приглашен в российский МИД. Ему указали на недопустимость предоставления Зеленскому "трибуны" для озвучивания угроз террористического характера в адрес России на мероприятии, проходившем на территории союзной Армении.
Отвечая на вопросы журналистов, Армен Григорян заявил, что Армения не в состоянии контролировать высказывания других участников саммита. Он подчеркнул, что ключевое значение имеют исключительно собственные заявления и официальная позиция, которую занимает Ереван.
При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на безмолвную реакцию как западных лидеров, так и армянской стороны на угрозы Зеленского, адресованные ветеранам Великой Отечественной войны. По ее словам, эта реакция (вернее, ее отсутствие) уже зафиксирована историей.
Захарова также предупредила, что текущий внешнеполитический курс армянских властей, ориентированный на Брюссель, неизбежно вовлечет страну в антироссийскую линию Евросоюза. Реализация такого сценария, по словам дипломата, повлечет за собой серьезные политические и экономические последствия для Армении.
Ранее в Москве на Красной площади завершился военный парад, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Торжественное шествие в этом году имело особое символическое значение, объединив ветеранов Великой Отечественной, героев специальной военной операции и иностранных союзников.
В параде приняли участие президент России Владимир Путин, ветераны войны и СВО. Впервые по главной площади страны прошел расчет военнослужащих Корейской народной армии — символ братства по оружию. Торжественным маршем прошли парадные расчеты военнослужащих — участников СВО.
Подробности в публикации Всенародное единство: на Красной площади завершился парад в честь 81-й годовщины Победы.
