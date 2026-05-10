Мединский прокомментировал назначенный ему на Украине уголовный срок

Помощник президента России Владимир Мединский прокомментировал заочный приговор украинского суда, вынесенный ему и ректору МГИМО Анатолию Торкунову. Об этом 10 мая сообщает РИА "Новости"

2026-05-10T17:58

Киевский суд заочно приговорил помощника президента РФ, председателя РВИО Владимира Мединского и ректора МГИМО Анатолия Торкунова к 10 годам лишения свободы каждого с конфискацией имущества. Приговор вынесен за работу над школьным учебником истории для 11-го класса.В офисе украинского генпрокурора заявили, что в учебнике "навязываются тезисы о братских народах и отрицается самостоятельность Украины как государства", а само пособие назвали "инструментом российской информационной политики"."Кажется, такого приговора "за учебники" история еще не знала, — написал Мединский. — Значит, история — это оружие. И в прокуратуре Украины не такие уж дураки сидят. Понимают. И, судя по реакции, боятся".Учебник, вышедший в 2023 году тиражом более 755 тысяч экземпляров, используется во всех школах России. В него вошли темы начала специальной военной операции и вхождения в состав РФ четырёх регионов.На Украине 8 мая был заочно вынесен приговор помощнику президента России Владимиру Мединскому — ему назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Подробнее в материале Украина осудила Мединского на 10 лет с конфискациейБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Нарушения перемирия, пожар в Чернобыльской зоне. Хроника событий на 13:00 10 маяВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

