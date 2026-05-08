Украина осудила Мединского на 10 лет с конфискацией
© telegram ukr_2025_ru
Помощника президента РФ Владимира Мединского на Украине заочно осудили на десять лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Его обвинили в якобы посягательстве на территориальную целостность. Вместе с Мединским осудили соавтора учебника по истории России — Анатолия Торкунова.
Книгу посчитали "одним из инструментов российской информационной политики" в новых регионах, говорится в сообщении на сайте офиса генпрокурора Украины.
Ранее сообщалось, что суд на Украине заочно приговорил губернатора Тверской области Игоря Руденю к восьми годам лишения свободы за оказание гуманитарной помощи жителям Бердянска Запорожской области.
