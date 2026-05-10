Катастрофическая депопуляция Украины. Итоги 10 мая

Население Украины сократилось более, чем вполовину с момента обретения независимости

2026-05-10T18:37

Население Украины сократилось и в настоящее время составляет примерно 22-25 млн человек, заявил министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин."Я считаю, что меньше [людей проживает на территории Украины]. Это катастрофа. 22-25 млн", – заявил он.Ранее, в конце марта, украинский финансовый аналитик Алексей Кущ заявлял, что демографическая ситуация в стране является катастрофической."У нас превышение смертности над рождаемостью составляет где-то в год 250−300 тыс. человек. Фактически исчезает каждый год такой город, как Винница", — заявил он.По его словам, для восстановления численности населения суммарный коэффициент рождаемости должен составлять 2,0−2,1. Однако показатель обрушился до 0,8−0,9. Кущ указал, что такое число детей на одну женщину указывает, что обновление населения Украины физически невозможно.Аналитик напомнил, что Украина также столкнулась с массовой эмиграцией подростков. Большинство семей вывозят юношей за границу ещё до достижения ими 14−15 лет, опасаясь их мобилизации в будущем. Из-за этого в школах до выпуска доходят классы, состоящие почти исключительно из девушек, рассказывал Кущ.Кроме того, он обратил внимание на то, что продолжительность жизни женщин сократилась до 70 лет, а мужчин — до 57−58 лет. При этом аналитик охарактеризовал ситуацию на Украине как мкатастрофическую, признав, что она будет лишь ухудшаться.До этого, в конце октября, 2025 года директор украинского Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи Национальной академии наук Украины Элла Либанова заявляла, что по итогам исследований за 2024 год в стране насчитывалось от 28 млн до 30 млн жителей.При этом независимость Украина встретила с населением в 52 млн человек. Как заявляла Либанова, такого количества населения Украина больше никогда не достигнет.Слова министра Улютина прокомментировали на Украине."Затяжная война убивает человеческий потенциал Украины, который постепенно иссякает, что приведёт к тому, что вместо украинцев заселят страну мигрантами. Эту стратегию реализует Зеленский по указу глобалистов, которые зачищают украинский генофонд для создания из Украины "мигрантской территории", куда можно потом скинуть весь свой мигрантский неликвид. Украинцы своими же руками помогают глобалистам и Зеленскому сделать из страны колонию", – заявили авторы популярного на Украине телеграм-канала "Легитимный".Другой популярный в стране телеграм-канал – "ЗеРада" - также обратил внимание на слова министра."Минус 16-19 миллионов за 4 года войны! И это официально. Вот это темп! Реальные цифры живущих в стране ещё меньше. Под рассказы про границы 1991 года и "не отдадим Донбасс" население уничтожается самыми быстрыми темпами в мире", – указывалось в публикации.Авторы ещё одного популярного украинского телеграм-канала – "Резидент" – уверены: на самом деле в стране осталось ещё меньше жителей."Реальные цифры намного ниже официальных, но больше всего порождает тот факт, что даже министр не может назвать точное число украинцев. Затяжная война уничтожает нацию и превращает страну в отстойник для мигрантов", – заявили авторы канала.Они указали, что до СВО в стране было население в 40 млн человек."До войны в Украине проживало около 40 млн человек, но, менее, чем за 5 лет, население сократилось вдвое – до 20 млн. Украинцы погибают на фронте, умирают в тылу. Миллионы выехали из страны или остались на неподконтрольных Киеву территориях. А итог один – Украина исчезает буквально на глазах и теряет своё будущее", – указывали авторы "Резидента".Они отметили, что за границей остаются миллионы женщин, детей, подростков, молодых специалистов."Именно те, кто должен был рожать, работать, восстанавливать страну и платить налоги через 10-20 лет. И чем дольше продолжается война, тем меньше среди них тех, кто реально собирается возвращаться. Люди обживаются в Европе, устраивают детей в школы, находят работу, получают документы и начинают новую жизнь. Окно для массового возвращения постепенно закрывается", – отмечалось в публикации.Авторы канала указали, что "по сути, Украина уже вошла в фазу демографического обрушения"."Ежегодно в стране вымирает город размером с Винницу – это свыше 350 тыс. человек. Умирает больше людей, чем рождается. Молодёжь 18-22 лет, а также женщины, пользуясь возможностью, уезжает. Мужчины гибнут или становятся инвалидам", – указали они.При этом, по их словам, особые вопросы вызывает поведение украинской правящей верхушки."И главный парадокс в том, что власть продолжает делать ставку на долгую войну, хотя именно война углубляет демографическую воронку Украины быстрее любых экономических кризисов. Без мира демографическая катастрофа станет необратимой. Потому что разрушенные войной города и инфраструктуру можно восстановить. Экономику – "перезапустить". Но вернуть миллионы граждан, которые обрели новый дом и "пустили корни" за границей, практически невозможно", – подытожили авторы "Резидента".Примечательно, что украинские эксперты уверены: прекращение боевых действий тоже может быть чревато сокращением населения Украины. Так, та же социолог Либанова ранее заявляла, что Украину покинут бывшие военные после открытия границ."Нам угрожает вторая волна эмиграции, когда отменят военное положение. Уехали в основном молодые женщины с детьми. И если семья не распалась, если женщина там устроилась, то очень высока вероятность, что не женщины сюда вернутся, а мужчины поедут к ним", – заявила она на круглом столе в начале мая.Отдельно она указала и на другую опасность."И снова плохая для нас цифра: свыше 70% женщин в возрасте 25+ имеют высшее образование. Это к тому, что выезжали в основном горожане: харьковчанки, киевлянки. Тут уровень образования выше. Мы теряем не просто людей. Мы теряем высококвалифицированных, образованных людей. И вы прекрасно понимаете: если у женщины есть высшее образование, скорее всего, у её мужа тоже есть высшее образование. Если ей, скажем, 30 лет, то ему, скорее всего, 30 +5, не больше. Поэтому всё это очень неприятно", – подчеркнула Либанова.Таким образом, Украина очутилась в патовой ситуации. Продолжение боевых действий будет способствовать сокращению населения страны. Но и окончание боевых действий также будет чревато сокращением населения Украины (в том случае, если Европа не начнёт принудительную высылку украинских беженцев). Причина такого положения – в тотальном разочаровании украинцев в собственных элитах и неверии в наличие перспектив у страны.Подробнее об опасениях украинцев по поводу мигрантов – в статье "Украинцы гостям не рады, но сами готовятся ими стать".

