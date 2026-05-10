https://ukraina.ru/20260510/ukraintsy-gostyam-ne-rady-no-sami-gotovyatsya-imi-stat-1078759630.html

Украинцы гостям не рады, но сами готовятся ими стать

Украинцы гостям не рады, но сами готовятся ими стать - 10.05.2026 Украина.ру

Украинцы гостям не рады, но сами готовятся ими стать

Украинские СМИ и блогеры бьют в набат: бизнес начал завозить в страну трудовых мигрантов. Некоторым украинцам, в первую очередь националистам, это не нравится

2026-05-10T09:02

2026-05-10T09:02

2026-05-10T09:02

эксклюзив

анатолий бондаренко

украина

черкассы

бангладеш

верховная рада

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/08/1078759179_0:313:3072:2041_1920x0_80_0_0_64118f4b70382e090bc1eaafebcd096d.jpg

В начале мая мэр Черкасс Анатолий Бондаренко сообщил о привлечении к работам в городе иностранных мигрантов."Я думаю, где-то через неделю-две вы увидите иностранных рабочих в городе Черкассы. Я не знаю, кто это: индонезийцы ли, пакистанцы ли", – делился Бондаренко.Он рассказал, кто же привлёк иностранцев к работам."Одно предприятие, которое выиграло подряды на асфальтирование дорог в городе Черкассы, которое, в том числе, асфальтировало улицу Одесскую, сейчас по рабочим визам привлекает около 10 иностранных рабочих на асфальтирование дорог в городе Черкассы. Значит, оно обеспечивает им общежитие, обеспечивает, понятно, питание, обеспечивает соответствующие документы", – рассказал градоначальник.Бондаренко пояснил, что же заставило завозить рабочих из-за рубежа."В любом коммунальном предприятии фактически сейчас большой дефицит рабочих профессий. Полностью большой дефицит, начиная от слесарей, ремонтников, заканчивая простыми дворниками, которых критически не хватает. К сожалению, что есть, то есть. Коммунальные предприятия не имеют… У некоторых совсем нет бронирования, у некоторых – бронирование 50%, у некоторых – другое бронирование", – отметил он.В соцсетях под видео с заявлением Бондаренко большинство комментариев – негативные. Некоторые – откровенно нацистские. Во многих высказываниях выражалось недоумение по поводу того, почему к работе привлекли не украинцев."Для украинцев постоянных мест работы нет, а для иностранцев есть…", – писала одна из пользовательниц.Другая же вспоминала о боевых действиях."Ну правильно, наших людей с опытом в мясорубку а иностранцам и жилье, и работу и документы", – указывала она.Иные и вовсе предлагали мобилизовать иностранцев для службы в Вооружённых сил Украины."Давайте мы будем привлекать иммигрантов только после того, как они пройдут службу в Вооружённых силах Украины по контракту, а потом пускай себе работают. А то такое: кто-то будет деньги зарабатывать, а мои побратимы будут гибнуть, чтобы они зарабатывали", – отмечал один из комментаторов.Недовольны прибытием мигрантов не только в Черкассах. В последнее время даже в центральных украинских СМИ появляются сюжеты, посвящённые привлечению иностранцев к работе в стране.Почему мигранты?Украинские работодатели уверяют: рабочих рук в стране не хватает."В последние годы это нормальная история, когда с любым производителем говоришь, а он вам констатирует, что 10-15-20% урожая остались на земле. Невозможно даже теоретически механизировать сбор клубники, да и, по большому счёту, яблок, и голубики, и малины. А это большие рынки. Поэтому вариантов два: или не развивать рынок, или привлекать рабочих из других стран", – заявил 3 мая в эфире телемарафона президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник.Глава комитета Верховной Рады по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк уверена, что ситуацию усугубили боевые действия."Если раньше кризисные вопросы были точечными, их можно было решить, то сейчас это уже приобрело системный характер. И по состоянию на сегодня по оценкам самих представителей строительной отрасли дефицит кадров составляет от 20% до 50%", – указала она.В итоге эту потребность приходится закрывать. Но завезти иностранных рабочих на Украину не так-то просто."Мы не конкурируем с условным Бангладеш, где мы думаем, что зарплата составляет $20 в месяц, и мы думаем, что будем платить им $40 и он будет счастливым. Мы конкурируем с тем, что есть мировые предложения, и много стран в мире – это и арабский мир, и Европа, и Канада. Вопрос в том не кого мы хотим привлечь, а кого мы можем себе позволить. Например, у Украины есть безвизовый режим с Колумбией", – рассказывал тогда же СЕО компании "Филлин Персонал" Дмитрий Карпенко.Он также озвучил, во сколько может обойтись привоз мигранта из-за рубежа."Человека приблизительно привезти с учётом всех трат … стоимость приблизительно 40 тыс. грн. (около 68 тыс. руб. – Ред.). Из 50 человек, которые подались на визу, мы в лучшем случае привезём, и они пересекут границу – 5. Это происходит очень, очень долго. На пути ещё есть Молдавия – чудесная страна, с которой нужно отдельно договариваться о транзитной визе", – отмечал Карпенко.В общем, завезти иностранного рабочего на Украину – не так-то и просто. Однако потребность в иностранцах есть и потребность немалая. Неужели это и есть та причина, по которой всполошились украинские СМИ да и рядовые украинцы? И правы ли они, говоря о "миграционной волне", захлёстывающей Украину?Голые цифрыГлава "Офиса миграционной политики" Василий Воскобойник в комментарии УНИАН 4 мая, говоря о трудовых мигрантах на Украине, обратился к цифрам."В 2021 году в общем для иностранцев было выдано или продолжено 22 тыс. разрешений на трудоустройство на Украине. В 2025 году было выдано или продолжено действие 9,5 тыс. разрешений на трудоустройство на Украине. Т.е., если судить по данным Государственного центра занятости, количество выданных разрешений или продолженного их действия уменьшилось в 2,2 раза", – категоричен Воскобойник.По его словам, иностранцы и раньше работали на Украине. Притом было этих иностранцев гораздо больше. Но тогда данная тема не вызывала настолько широкий общественный резонанс. Воскобойник напомнил, что на конец 2021 года на Украине на учёте находилось около 300 тыс. иностранцев."Те 300 тыс. иностранцев, которые у нас жили, имели разные основания, у кого-то уже были разрешения на постоянное пребывание, у кого-то – на временное. Т.е. иностранцы на Украине это не новость. Новостью является скорее та информационная война, которая пошла касательно того, что наш бизнес начал привлекать иностранцев на Украину. До войны привлекали 2,2 раза больше, чем привлекают сейчас. И тогда это никого не волновало", – отметил Воскобойник.По его словам, причина в том, что внимание общества приковано к боевым действиям и их последствиям: уничтожению до 30% экономики, бегству из страны от 5 до 7 млн украинцев и около 5-6 млн внутренне перемещённых лиц. Кроме того, указал Воскобойник, в прошлом году Украину покинули ещё около 500 тыс. жителей.Но эксперт умолчал ещё об одной важной причине, почему украинцы стали замечать мигрантов на улицах своих городов, хотя их приезжает в 2,2 раза меньше, чем до СВО. Причина эта заключается в мобилизации украинских мужчин. Достаточно посмотреть видео прогулок по украинским городам, которые снимают в т.ч. и иностранные блогеры, чтобы убедиться: женщин на улицах гораздо больше. Те мужчины, кого не мобилизовали, и у кого нет брони, стараются лишний раз на улицу не выходить. Поэтому иностранные мужчины-мигранты бросаются в глаза.А социологи предупреждают: с окончанием боевых действий поток уже мигрантов-украинцев может возрасти."Нам угрожает вторая волна эмиграции, когда отменят военное положение. Уехали в основном молодые женщины с детьми. И если семья не распалась, если женщина там устроилась, то очень высока вероятность, что не женщины сюда вернутся, а мужчины поедут к ним", – заявила на круглом столе в начале мая директор Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи Национальной академии наук Украины Элла Либанова.Отдельно она указала и на другую опасность."И снова плохая для нас цифра: свыше 70% женщин в возрасте 25+ имеют высшее образование. Это к тому, что выезжали в основном горожане: харьковчанки, киевлянки. Тут уровень образования выше. Мы теряем не просто людей. Мы теряем высококвалифицированных, образованных людей. И вы прекрасно понимаете: если у женщины есть высшее образование, скорее всего, у её мужа тоже есть высшее образование. Если ей, скажем, 30 лет, то ему, скорее всего, 30 +5, не больше. Поэтому всё это очень неприятно", – подчеркнула Либанова.И в то же время, она уверена: украинский рынок труда в первую очередь будет испытывать потребность в людях рабочих специальностей. А потому без мигрантов не обойтись. По мнению Либановой, скорее всего кадры Украине поставит Бангладеш. При этом ей бы самой очень не хотелось, указала она, чтобы мигрантов привлекали "из Ирака, Ирана или Сирии". Также Либанова призвала к тому, чтобы украинская миграционная политика содержала квоты и чёткие условия миграции, "чтобы не повторять ошибки Европы". А тем временем в столь критикуемую ею Европу продолжают бежать украинцы.Подробнее о демографических проблемах Украины – в статье Павла Волкова "Майдан и демография. Сколько реально человек осталось на Украине и вернутся ли беженцы".

украина

черкассы

бангладеш

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, анатолий бондаренко, украина, черкассы, бангладеш, верховная рада