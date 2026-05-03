Война идет в трех сферах, поэтому правила приходится менять — Самойлов
Во время войны, которая идет в информационной, экономической и военной сферах, некоторые вещи приходится видоизменять, даже если они не по нраву военнослужащим — это нужно, чтобы государство и народ могли уцелеть. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал начальник аналитического отдела ОО "Другая Украина" Алексей Самойлов
2026-05-03T15:00
Война идет в трех сферах, поэтому правила приходится менять — Самойлов

15:00 03.05.2026
 
Во время войны, которая идет в информационной, экономической и военной сферах, некоторые вещи приходится видоизменять, даже если они не по нраву военнослужащим — это нужно, чтобы государство и народ могли уцелеть. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал начальник аналитического отдела ОО "Другая Украина" Алексей Самойлов
Опытных бойцов, ставших "киборгами по степени выживаемости", нельзя заменять новобранцами, иначе будет много смертей по неопытности.
По словам Самойлова, СВО идет на Украине, но со странами объединенного Запада война еще не прекратилась — боевые действия идут в трех сферах: информационной, экономической и военной. Во время войны некоторые вещи приходится видоизменять, даже если они не по нраву военнослужащим.
Эксперт прекрасно понимает солдат и офицеров, которые воюют три года. Но если их отправить домой, заменив новобранцами, будет много смертей по неопытности и неосторожности. Поэтому их надо оставлять на фронте хотя бы для того, чтобы они обучали новобранцев выживать.
"Если ты провоевал три года, ты по степени выживаемости становишься киборгом. Если их отправить домой, заменив их новобранцами, сколько у нас будет смертей по неопытности и по неосторожности? Поэтому их надо оставлять на фронте хотя бы для того, чтобы они обучали новобранцев выживать", — пояснил Самойлов.
Он также отметил, что нужно стремиться к увеличению числа отпусков для военнослужащих, чтобы люди могли увидеть родных и психологически перезагрузиться.
Ранее Алексей Самойлов заявлял, что Россия создает привилегированное положение для операторов БПЛА по аналогии с формированием РВСН в 1950–1960-х годах. Вопросы ротации и замены военнослужащих, находящихся в зоне СВО длительное время, неоднократно поднимались в экспертном и общественном дискурсе.
Полный текст интервью Алексея Самойлова: Россия наносит по Украине такие удары, чтобы страны Европы не могли завести туда войска читайте на сайте Украина.ру.
