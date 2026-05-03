Станислав Крапивник: К концу лета Европа нарастит производство дронов, чтобы ослепить систему ПВО России

Если мы хотим получить в итоге ядерный удар, то надо продолжать сыпать угрозами и составлять списки, не делая ничего. Идет четвёртый год войны. Пора уже понять менталитет Запада, то, что он ведет переговоры только с позиции силы. Наша слабость провоцирует их на всё большие авантюры.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник.Недавно ключевой подрядчик Пентагона оборонная ИИ-компания Palantir, ключевой подрядчик Пентагона опубликовала в соцсети Х документ с 22 пунктами о новой роли искусственного интеллекта в обороне. По мнению авторов, на смену ядерному сдерживанию приходит эпоха сдерживания, основанного на ИИ. В документе, в том числе, подчеркивается ошибочность разоружения Германии и Японии и чрезмерная приверженность последней идеям пацифизма. - Станислав, этот манифест назвали уже назвали "бредом суперзлодея" и проявлением технофашизма. Следует ли серьезно отнестись к этому документу?- Неофеодализм это то, к чему может прийти человечество. Эти планы хорошо известны. Они предусматривают сокращение населения планеты до полумиллиарда, который будет состоять из небольшой прослойки элиты технократов, затем менеджеры, полицейские, а все остальные – черный люд. И развитие технологий ведет нас по этому пути.Palantir тесно связан с американской элитой и может покупать ее представителей. Так что к ее заявлениям следует относиться внимательно. Нужно верить, что эти люди хотят претворить в жизнь свой план. Так же как всерьез не принимали сначала "Майн кампф"*, но потом нацисты действовали в соответствии с изложенным в ней планом.Опубликованный манифест — это их план по тотальному контролю над человечеством через технологии. Многие из них уже используются, то 15-минутные города, электронные кошельки и так далее.- Насколько сильно технократическая элита США связана с Дональдом Трампом?- Такие корпорации составляют так называемое глубинное государство (deepstate), которые покупают политиков и используют их как марионеток. За такими компаниями стоит в том числе BlackRock. Представители узкой прослойки элиты связаны между собой и родственными связями. Трамп как богатейший человек сам часть этой элиты.- По информации Reuters, система искусственного интеллекта Maven, разработанная Palantir, применялась в нанесении ударов по Ирану. Тегеран тем не менее, несмотря на массированные удары со стороны США и Израиля, сдаваться не собирается. Разработка американских технократов оказалась малоэффективной?- Это не какое-то сверхоружие. Рассчитывать на то, что с ее помощью можно было бы победить Иран нельзя. Война гораздо сложнее, чем создание списков возможных целей для поражения. Израильтяне ее использовали в секторе Газа и результаты были скромными.Конечно, если бомбить детские сады, то очень удобно свалить вину на ошибки системы искусственного интеллекта.- Эксперты по Ближнему Востоку, когда говорят о возможной наземной операции Трампа в Иране, утверждают, что она обернется большими потерями для армии США. Как бывший военнослужащий американских вооруженных сил согласитесь ли вы с такой точкой зрения?- Прежде всего нужно определиться с тем, какие задачи будут ставиться перед такой операцией. Захватить острова в Ормузском проливе или всю территорию страны. Для этого потребуется армия от 3 до 5 млн человек. Их нужно будет собрать, вооружить и снабжать.Захватить Иран невозможно. Это не под силу ни одной армии мира. Это природная крепость. Да и какой смысл в такой операции? Как продать эту идею своему народу?Даже если армия США ограничится захватом одного из островов, как долго она сможет его удерживать, подвергаясь ежедневным воздушным атакам?С другой стороны, возможен рейд на один из ядерных объектов Ирана. Такая попытка у американцев уже была. То есть когда рассуждают о наземной операции, необходимо понять ее масштабы. Допустим, я выбил дверь в квартире соседа и избил его, это одна ситуация. Совсем другая, когда я попытался захватить весь город.- Украина тоже попыталась участвовать в ближневосточном конфликте. Зеленский отправил в Персидский залив специалистов по применению дронов-перехватчиков. Однако тактика, которая была отработана на Украине, оказалась малоприменимой на Востоке из-за других природно-климатических условий.- А насколько они успешно перехватывают наши дроны над Украиной? Ведь мы используем уже новое поколение модернизированных "Шахедов". Украинская ПВО не слишком успешно действует у себя в стране, почему она должна была быть эффективной на Ближнем Востоке? Сверхтехнологий у украинцев не появилось, они работают с тем, что есть. Поэтому арабы отправили их домой.- Тем не менее украинские дроны создают немало проблем для приграничных регионов, поражая цели даже в глубине России. Недавний пример — это атака на Туапсе. Это происходит, несмотря на то, что не так давно наше Минобороны опубликовало список зарубежных производств беспилотников для Украины. Какими вы видите методы борьбы с дроновой угрозой, которая исходит уже не только от Украины, но и от Европы?- Скажу напрямую – стереть Эстонию, всю, кроме нашей Нарвы. Это будет пример всем остальным. Они смеются над списками, которые мы публикуем. Давайте будем говорить откровенно. Они не боятся нас. И если мы не вернем им этот страх, ядерная война станет неизбежной.Их задача – тотально перезагрузить нашу систему ПВО и ПРО с помощью массового производства дронов, чтобы наша противовоздушная оборона не смогла сбивать даже половину. Потом они начнут бить по нашим радарным системам.Если мы хотим получить в итоге ядерный удар, то надо продолжать сыпать угрозами и составлять списки, не делая ничего. Идет четвёртый год войны. Пора уже понять менталитет Запада, то, что он ведет переговоры только с позиции силы. Наша слабость провоцирует их на всё большие авантюры.Если мы будем ослеплены в результате массированных атак дронов, то США наверняка используют свою концепцию первого удара. Как только у них будет возможность нас уничтожить, они сделают это. Американцы ведь не вышли из войны на Украине. Некоторые боевые системы не поставляются Киеву, потому что они в первую очередь отправляются на Ближний Восток, а не потому что американцы подобрели.Серьезная эскалация может начаться к концу лета, потому что к тому времени заводы на Западе будут производить столько дронов, что наша система ПВО не сможет физически их остановить. Логика диктует необходимость нанести удар первыми.*книга признана экстремистской в РоссииО технологиях современной войны - "Железный конь идёт на смену крестьянской лошадке". Выживет ли пехота на поле боя?

