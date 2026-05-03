Станислав Крапивник: К концу лета Европа нарастит производство дронов, чтобы ослепить систему ПВО России
Станислав Крапивник: К концу лета Европа нарастит производство дронов, чтобы ослепить систему ПВО России
Если мы хотим получить в итоге ядерный удар, то надо продолжать сыпать угрозами и составлять списки, не делая ничего. Идет четвёртый год войны. Пора уже понять менталитет Запада, то, что он ведет переговоры только с позиции силы. Наша слабость провоцирует их на всё большие авантюры.
Станислав Крапивник: К концу лета Европа нарастит производство дронов, чтобы ослепить систему ПВО России

Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
Если мы хотим получить в итоге ядерный удар, то надо продолжать сыпать угрозами и составлять списки, не делая ничего. Идет четвёртый год войны. Пора уже понять менталитет Запада, то, что он ведет переговоры только с позиции силы. Наша слабость провоцирует их на всё большие авантюры.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник.
Недавно ключевой подрядчик Пентагона оборонная ИИ-компания Palantir, ключевой подрядчик Пентагона опубликовала в соцсети Х документ с 22 пунктами о новой роли искусственного интеллекта в обороне. По мнению авторов, на смену ядерному сдерживанию приходит эпоха сдерживания, основанного на ИИ. В документе, в том числе, подчеркивается ошибочность разоружения Германии и Японии и чрезмерная приверженность последней идеям пацифизма.
- Станислав, этот манифест назвали уже назвали "бредом суперзлодея" и проявлением технофашизма. Следует ли серьезно отнестись к этому документу?
- Неофеодализм это то, к чему может прийти человечество. Эти планы хорошо известны. Они предусматривают сокращение населения планеты до полумиллиарда, который будет состоять из небольшой прослойки элиты технократов, затем менеджеры, полицейские, а все остальные – черный люд. И развитие технологий ведет нас по этому пути.
Palantir тесно связан с американской элитой и может покупать ее представителей. Так что к ее заявлениям следует относиться внимательно. Нужно верить, что эти люди хотят претворить в жизнь свой план. Так же как всерьез не принимали сначала "Майн кампф"*, но потом нацисты действовали в соответствии с изложенным в ней планом.
Опубликованный манифест — это их план по тотальному контролю над человечеством через технологии. Многие из них уже используются, то 15-минутные города, электронные кошельки и так далее.
- Насколько сильно технократическая элита США связана с Дональдом Трампом?
- Такие корпорации составляют так называемое глубинное государство (deepstate), которые покупают политиков и используют их как марионеток. За такими компаниями стоит в том числе BlackRock. Представители узкой прослойки элиты связаны между собой и родственными связями. Трамп как богатейший человек сам часть этой элиты.
- По информации Reuters, система искусственного интеллекта Maven, разработанная Palantir, применялась в нанесении ударов по Ирану. Тегеран тем не менее, несмотря на массированные удары со стороны США и Израиля, сдаваться не собирается. Разработка американских технократов оказалась малоэффективной?
- Это не какое-то сверхоружие. Рассчитывать на то, что с ее помощью можно было бы победить Иран нельзя. Война гораздо сложнее, чем создание списков возможных целей для поражения. Израильтяне ее использовали в секторе Газа и результаты были скромными.
Конечно, если бомбить детские сады, то очень удобно свалить вину на ошибки системы искусственного интеллекта.
- Эксперты по Ближнему Востоку, когда говорят о возможной наземной операции Трампа в Иране, утверждают, что она обернется большими потерями для армии США. Как бывший военнослужащий американских вооруженных сил согласитесь ли вы с такой точкой зрения?
- Прежде всего нужно определиться с тем, какие задачи будут ставиться перед такой операцией. Захватить острова в Ормузском проливе или всю территорию страны. Для этого потребуется армия от 3 до 5 млн человек. Их нужно будет собрать, вооружить и снабжать.
Захватить Иран невозможно. Это не под силу ни одной армии мира. Это природная крепость. Да и какой смысл в такой операции? Как продать эту идею своему народу?
Даже если армия США ограничится захватом одного из островов, как долго она сможет его удерживать, подвергаясь ежедневным воздушным атакам?
С другой стороны, возможен рейд на один из ядерных объектов Ирана. Такая попытка у американцев уже была. То есть когда рассуждают о наземной операции, необходимо понять ее масштабы. Допустим, я выбил дверь в квартире соседа и избил его, это одна ситуация. Совсем другая, когда я попытался захватить весь город.
- Украина тоже попыталась участвовать в ближневосточном конфликте. Зеленский отправил в Персидский залив специалистов по применению дронов-перехватчиков. Однако тактика, которая была отработана на Украине, оказалась малоприменимой на Востоке из-за других природно-климатических условий.
- А насколько они успешно перехватывают наши дроны над Украиной? Ведь мы используем уже новое поколение модернизированных "Шахедов". Украинская ПВО не слишком успешно действует у себя в стране, почему она должна была быть эффективной на Ближнем Востоке? Сверхтехнологий у украинцев не появилось, они работают с тем, что есть. Поэтому арабы отправили их домой.
- Тем не менее украинские дроны создают немало проблем для приграничных регионов, поражая цели даже в глубине России. Недавний пример — это атака на Туапсе. Это происходит, несмотря на то, что не так давно наше Минобороны опубликовало список зарубежных производств беспилотников для Украины. Какими вы видите методы борьбы с дроновой угрозой, которая исходит уже не только от Украины, но и от Европы?
- Скажу напрямую – стереть Эстонию, всю, кроме нашей Нарвы. Это будет пример всем остальным. Они смеются над списками, которые мы публикуем. Давайте будем говорить откровенно. Они не боятся нас. И если мы не вернем им этот страх, ядерная война станет неизбежной.
Их задача – тотально перезагрузить нашу систему ПВО и ПРО с помощью массового производства дронов, чтобы наша противовоздушная оборона не смогла сбивать даже половину. Потом они начнут бить по нашим радарным системам.
Если мы хотим получить в итоге ядерный удар, то надо продолжать сыпать угрозами и составлять списки, не делая ничего. Идет четвёртый год войны. Пора уже понять менталитет Запада, то, что он ведет переговоры только с позиции силы. Наша слабость провоцирует их на всё большие авантюры.
Если мы будем ослеплены в результате массированных атак дронов, то США наверняка используют свою концепцию первого удара. Как только у них будет возможность нас уничтожить, они сделают это. Американцы ведь не вышли из войны на Украине. Некоторые боевые системы не поставляются Киеву, потому что они в первую очередь отправляются на Ближний Восток, а не потому что американцы подобрели.
Серьезная эскалация может начаться к концу лета, потому что к тому времени заводы на Западе будут производить столько дронов, что наша система ПВО не сможет физически их остановить. Логика диктует необходимость нанести удар первыми.
*книга признана экстремистской в России
