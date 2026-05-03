Пускать туристов в Калининград не нужно, уверен политолог Выползов - 03.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260503/puskat-turistov-v-kaliningrad-ne-nuzhno-uveren-politolog-vypolzov-1078448817.html
Пускать туристов в Калининград не нужно, уверен политолог Выползов
Пускать туристов в Калининград не нужно, уверен политолог Выползов - 03.05.2026 Украина.ру
Пускать туристов в Калининград не нужно, уверен политолог Выползов
Туристов в Калининградской области быть не должно, потому что это военный форпост России. Об этом заявил в интервью изданию Украина.ру. политолог, руководитель Центра по развитию прикладных геополитических исследований на евразийском пространстве Андрей Выползов
2026-05-03T16:00
2026-05-03T16:00
новости
калининград
россия
калининградская область
нато
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/1d/1078449012_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7693c64c1064eb11a3b9181b75d8a7b7.jpg
Эксперт предложил вспомнить длинную историю этих территорий.По его словам, туристов там быть не должно."При советской власти это вообще был закрытый регион, потому что Москва воспринимала его как наконечник стратегического копья. А когда мы привозим сюда туристов, мы этот наконечник затупляем", — отметил эксперт.Выползов добавил, что его позицию в регионе считают токсичной."Калининградцы думают, что я какой-то алармист или самодур. Но мне бы очень не хотелось, чтобы здесь начался вооруженный конфликт", — резюмировал политолог.Полный текст интервью Андрея Выползова: Россия не обезопасит Калининград от НАТО, пока не сделает из него закрытую военную базу читайте на сайте Украина.ру.
калининград
россия
калининградская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/1d/1078449012_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_49e0fd132187ec70e24e3d24ba7658a1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, калининград, россия, калининградская область, нато, украина.ру
Новости, Калининград, Россия, Калининградская область, НАТО, Украина.ру

Пускать туристов в Калининград не нужно, уверен политолог Выползов

16:00 03.05.2026
 
© РИА Новости . Михаил Голенков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 03.05.2026
© РИА Новости . Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Туристов в Калининградской области быть не должно, потому что это военный форпост России. Об этом заявил в интервью изданию Украина.ру. политолог, руководитель Центра по развитию прикладных геополитических исследований на евразийском пространстве Андрей Выползов
Эксперт предложил вспомнить длинную историю этих территорий.
"Они никогда не были мостом или визитной карточкой. Это всегда был форпост. И при прусских племенах, и при тевтонцах, и при Королевстве Пруссия, и при российской императрице Елизавете, и при Германии, и при СССР", — заметил политолог.
По его словам, туристов там быть не должно.
"При советской власти это вообще был закрытый регион, потому что Москва воспринимала его как наконечник стратегического копья. А когда мы привозим сюда туристов, мы этот наконечник затупляем", — отметил эксперт.
Выползов добавил, что его позицию в регионе считают токсичной.
"Калининградцы думают, что я какой-то алармист или самодур. Но мне бы очень не хотелось, чтобы здесь начался вооруженный конфликт", — резюмировал политолог.
Полный текст интервью Андрея Выползова: Россия не обезопасит Калининград от НАТО, пока не сделает из него закрытую военную базу читайте на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКалининградРоссияКалининградская областьНАТОУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
17:04Российские военные запустили на Киев массу дронов-приманок. Главное к этому часу
17:00Взрывы слышны Сумской области. Новости СВО
17:00Германия — главное государство в Европе: Лукьянов о том, почему на Берлин стоит смотреть в первую очередь
16:49Пашинян на саммитах в Ереване обсудит с Зеленским, Макроном и лидерами ЕС новые форматы поддержки Украины
16:30"Не спорь с проблемной женщиной и беспроблемным мужчиной" — Выдрин о дискуссии Бони и Соловьева
16:00Пускать туристов в Калининград не нужно, уверен политолог Выползов
16:00Финляндия: 120 лет запоздалой попытке интеграции
15:30На Купянском направлении российские войска выравнивают ситуацию и возвращают утраченные позиции
15:30Сбивать БПЛА противника поможет ИИ, считает военный эксперт Попов
15:00Война идет в трех сферах, поэтому правила приходится менять — Самойлов
14:56Ракетная опасность объявлена в Белгородской области. Новости СВО
14:16В Кременчуге демонтировали мемориальную доску Владимиру Высоцкому. Главное к этому часу
13:55Песков: Россия предпочитает мирное соглашение по Украине, но продолжит СВО при позиции Киева
13:47Сталин и Украина: новые подробности
13:10Зеленский похвалился экоцидом, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 3 мая
12:22Вучич заявил о "точке невозврата" в отношениях США и Европы
12:15Захарова: Россия не позволит ООН "прятать голову в песок" ради защиты Киева
12:10Глава РФПИ предрёк крах бюрократам ЕС и Британии из-за игнорирования энергокризиса
12:00"Вокруг Булгакова": "Ричард I"
11:54Германию критикуют за непрозрачность трат €111 млрд на перевооружение бундесвера
Лента новостейМолния