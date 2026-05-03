https://ukraina.ru/20260503/puskat-turistov-v-kaliningrad-ne-nuzhno-uveren-politolog-vypolzov-1078448817.html
Пускать туристов в Калининград не нужно, уверен политолог Выползов
Пускать туристов в Калининград не нужно, уверен политолог Выползов - 03.05.2026 Украина.ру
Пускать туристов в Калининград не нужно, уверен политолог Выползов
Туристов в Калининградской области быть не должно, потому что это военный форпост России. Об этом заявил в интервью изданию Украина.ру. политолог, руководитель Центра по развитию прикладных геополитических исследований на евразийском пространстве Андрей Выползов
2026-05-03T16:00
2026-05-03T16:00
2026-05-03T16:00
новости
калининград
россия
калининградская область
нато
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/1d/1078449012_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7693c64c1064eb11a3b9181b75d8a7b7.jpg
Эксперт предложил вспомнить длинную историю этих территорий.По его словам, туристов там быть не должно."При советской власти это вообще был закрытый регион, потому что Москва воспринимала его как наконечник стратегического копья. А когда мы привозим сюда туристов, мы этот наконечник затупляем", — отметил эксперт.Выползов добавил, что его позицию в регионе считают токсичной."Калининградцы думают, что я какой-то алармист или самодур. Но мне бы очень не хотелось, чтобы здесь начался вооруженный конфликт", — резюмировал политолог.Полный текст интервью Андрея Выползова: Россия не обезопасит Калининград от НАТО, пока не сделает из него закрытую военную базу читайте на сайте Украина.ру.
калининград
россия
калининградская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/1d/1078449012_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_49e0fd132187ec70e24e3d24ba7658a1.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, калининград, россия, калининградская область, нато, украина.ру
Новости, Калининград, Россия, Калининградская область, НАТО, Украина.ру
Пускать туристов в Калининград не нужно, уверен политолог Выползов
Туристов в Калининградской области быть не должно, потому что это военный форпост России. Об этом заявил в интервью изданию Украина.ру. политолог, руководитель Центра по развитию прикладных геополитических исследований на евразийском пространстве Андрей Выползов
Эксперт предложил вспомнить длинную историю этих территорий.
"Они никогда не были мостом или визитной карточкой. Это всегда был форпост. И при прусских племенах, и при тевтонцах, и при Королевстве Пруссия, и при российской императрице Елизавете, и при Германии, и при СССР", — заметил политолог.
По его словам, туристов там быть не должно.
"При советской власти это вообще был закрытый регион, потому что Москва воспринимала его как наконечник стратегического копья. А когда мы привозим сюда туристов, мы этот наконечник затупляем", — отметил эксперт.
Выползов добавил, что его позицию в регионе считают токсичной.
"Калининградцы думают, что я какой-то алармист или самодур. Но мне бы очень не хотелось, чтобы здесь начался вооруженный конфликт", — резюмировал политолог.