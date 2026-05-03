https://ukraina.ru/20260503/finlyandiya-120-let-zapozdaloy-popytke-integratsii--1078544656.html

Финляндия: 120 лет запоздалой попытке интеграции

Финляндия: 120 лет запоздалой попытке интеграции - 03.05.2026 Украина.ру

Финляндия: 120 лет запоздалой попытке интеграции

3 мая 1906 года император Николай II высочайше утвердил русский, финский и шведский языки официальными языками в Великом Княжестве Финляндском. Само княжество, созданное ещё в 1809 году, имело широчайшую автономию – конституцию (сеймовый устав), представительский орган (сейм), финансовую систему с отдельной валютой и даже свою армию

2026-05-03T16:00

2026-05-03T16:00

2026-05-03T16:00

история

история

финляндия

россия

российская империя

николай ii

ротшильд

сейм

xix век

1900-е

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/03/1078544091_0:8:700:402_1920x0_80_0_0_528f521f5aa252ca2cd034857890c397.jpg

Само по себе это событие интересно тремя моментами.Во-первых, тем, что до принятия такого решения государственный язык Российской Империи в автономии вообще не имел никакого официального статуса.Во-вторых, само решение стало одной из чрезвычайно запоздалых мер, направленных на полноценную интеграцию Финляндии в состав державы.И, наконец, одна из главных причин политических неудач в решении финляндского вопроса – это недооценка используемой противником "мягкой силы", а также наше собственное неумение воспользоваться таким инструментом.Агнцы и козлищаМожете ли вы представить себе страну, в которой национальное меньшинство, составляющее всего 5% населения, заправляет практически всем и вся, исполняя роль элиты? Аутентичный текст государственного гимна этой страны написан на языке этого самого национального меньшинства, оно же подарило стране её герб и флаг. Из его представителей вышло абсолютное большинство глав этого государства, включая нынешнего. А в списке сотни самых выдающихся граждан страны таковые составляют минимум три четверти.Понятно, что язык этого меньшинства является государственным наряду с языком титульного этноса. Но самое удивительное заключается в том, что титульное большинство вполне устраивает такое положение дел: оно подобно отаре овец, вожаком которой чабан назначил козу.Эта страна называется Финляндия. Шведы составляют те самые 5% её жителей, но в элите их абсолютное большинство. Герб позаимствован у династии Ваза, главный элемент флага – типичный варяжский крест, на шведском языке Иоганном Рунебергом было написано стихотворение "Наш край", положенное в основу гимна.Среди финских знаменитостей сложнее найти чистокровного финна, чем шведа: поиск осложняет то, что достаточно весомая часть шведов в Финляндии с целью снискать доверие у титульного большинства переводила свои фамилии на его язык, и часто – дословно, как, например, президент Паасикиви, изначально носивший фамилию Хелльстен что по-русски означает "слоистый камень".Ещё один весьма интересный момент: изучающим финский язык рекомендуют с большой осторожностью относиться к подбору вокальной музыки: шведский акцент довольно часто встречается у финляндских исполнителей. Да и сама финская государственность оказалась результатом деятельности этих самых 5% населения страны, за спиной которых стояла держава, бывшая ещё недавно крупным европейским игроком, но потерпевшая поражение в противостоянии с Россией."Месть" за ПолтавуВ 1809 году Швеция была вынуждена уступить Финляндию России: так к столетию Полтавской битвы завершилось противоборство двух стран в Балтийском регионе. Былая варяжская воинственность оказалась подорванной несколькими десятилетиями сплошных неудач на поле боя, поэтому шведское общество решило пойти по бюргерскому пути развития: идеалом стал крепкий приземлённый хозяин, который уж точно не станет срывать звёзды и гоняться за журавлями на небе.Тогда шведские интеллектуалы, жаждавшие реванша, но понимавшие его невозможность в вооружённой борьбе против такого противника, как Россия, сделали ставку на "мягкую силу". Местом реализации реваншистского сценария определили недавно утраченную Стокгольмом Финляндию: руководящие и влиятельные должности там занимали шведы, да и Россию устраивал буферный статус территории. А буферным зонам много уделять внимания не принято: там очень многое даётся на откуп местным в обмен на лояльность с их стороны. Чем противник и не преминул воспользоваться.А произошло в Финляндии примерно то же самое, что и на отошедших к России землям Речи Посполитой. И если в польско-шляхетской среде реваншизм начался с "украинской школы" в литературе эпохи романтизма и хлопомании, то шведская интеллигенция сформировала движение фенноманов. Если ещё в XVIII веке шведы относились к финнам примерно также, как поляки к украинцам – откровенно считали их людьми второго сорта, то теперь внезапно озаботились состоянием языка и культуры финского народа.Например, стало модно изучать фольклор и мифологию финнов, а такая ключевая фигура у фенноманов, как доктор Элиас Лёнрот даже совершил немало поездок в Олонецкую губернию (это ядро нынешней Республики Карелия, включая её столицу Петрозаводск), где им была записана основная часть рунических песен для сборника "Калевала". Кстати, в этих же местах русские фольклористы записывали былины киевского цикла про Илью Муромца и князя Владимира: национальный эпос – серьёзный инструмент формирования территориальных притязаний.Но одной изящной словесностью сыт не будешь: язык должен обслуживать науку и производство. То же доктор Лённрот, имевший обширную врачебную практику, активно разрабатывал понятийный аппарат финского языка для точных и естественных наук.О масштабах усилий фенноманов свидетельствует такой факт: обучение на финском языке появилось спустя всего одиннадцать лет после перехода Финляндии под власть России. А ведь образовательная сфера нуждается в базисе в виде хотя бы тех же учебных пособий и педагогических кадров, а для подготовки всего этого нужны годы.Спустя пять с половиной десятилетий – в 1863 году – финский язык в Великом Княжестве Финляндском получает равноправие со шведским в качестве официального. Примерно в то же время в середине XIX века формируется финская литература, и начинает складываться национальное движение.Цена попустительстваГлавной причиной запоздалых мер по интеграции Финляндии в общеимперскую повестку стало отсутствие той агрессивной фронды, которая наблюдалась на польском направлении: ставка шведов на "мягкую силу" усыпляла бдительность Петербурга. В результате Россия попросту вела себя попустительски по отношению к одной из провинций, давая ей невиданные даже для самой метрополии привилегии и льготы.Например, весной 1860 года в обращение вводится финская марка под эмиссию которой взяли кредит в банке Ротшильда, а ещё пять лет её… отвязали от рубля. В 1863 году был созван финляндский сейм.Скажу честно: сложно припомнить случаи, когда провинция получает право эмиссии собственной валюты, не являющейся разновидностью общенациональной денежной единицы подобно шотландскому и валлийскому фунтам стерлингов. Да и введение парламентаризма на четыре десятилетия раньше, чем в общегосударственном масштабе, стало чрезмерным послаблением для Финляндии.Не в пользу России работало и миграционное право: имперский подданный без специального разрешения не мог селиться на постоянной основе в Великом Княжестве Финляндском, а его жителей нельзя было привлекать без их согласия к работам и службе за пределами региона: армия у Финляндии была своя собственная. Также до 1827 года запрещалось принимать православных на государственную службу за исключением местных уроженцев. Позднее сделали исключение для направляемых на службу и переезжающих по уважительным обстоятельствам.Помимо этого, Великое Княжество Финляндское по сути являлось свободной экономической зоной с очень даже мягкими таможенными и налоговыми правилами. Это стало почвой для всевозможных махинаций.Например, широкое распространение получила фальсификация продукции известных брендов, и схема была следующая. Русский промышленник продавал выпущенное своим предприятием находящемуся в Финляндии сообщнику. Тот снабжал полученный товар подложной документацией, подделывал нужные ярлыки и упаковку после чего фальсификат ввозился в Россию для реализации, но уже совсем по другой цене. Разница шла в карман промышленника и его сообщников, а действовавшие в Финляндии льготы давали серьёзную экономию на налогах и таможенных сборах.С таким положением дел мириться было нельзя и Александр III начинает постепенное сворачивание автономии: в 1890 году своим манифестом он изъял из полномочий финского Сейма право принимать решения, касающиеся общегосударственных вопросов. Реализация остальных замыслов началась при его сыне Николае II и связана она с именем генерал-губернатора Финляндии и командующего войсками Финляндского военного округа Николая Бобрикова, назначенного на этот пост 17 августа 1898 года.Вступая в должность Бобриков выдвинул программу, в рамках реализации которой первым шагом стал Высочайший манифест о порядке издания общих государственных законов, увидевший свет в феврале 1899 года и прямо запрещавший Сейму Финляндии принимать законы, пересматривающие общероссийские правовые нормы. Летом 1901 года приняли указ о воинской повинности, ликвидировавший финляндские вооружённые силы: подданные Княжества стали служить в императорской армии на общих основаниях. В том же году в делопроизводство де-факто ввели русский язык, появилась русскоязычная периодика.Всё это было воспринято финским населением как посягательство на их права, а сам Бобриков стал объектом всеобщей ненависти на многие десятилетия: в 1939 году после начала Зимней войны с ним сравнивали известного партийного деятеля Вячеслава Молотова и даже сочиняли оскорбительные антисоветские песни соответствующего содержания. Кончилось всё тем, что 3 июня 1904 года Николая Бобрикова смертельно ранил террорист-одиночка. Преступление совершил уроженец Харькова этнический швед Евгений Шауман, сын сенатора Финляндского сената генерал-лейтенанта Фёдора Шаумана. Сам террорист успел покончить с собой став в глазах финнов сакральной жертвой, а его высокопоставленный отец был арестован по обвинению в государственной измене. Тем не менее уже в следующем году суд оправдал генерала Шаумана и тот прожил остаток дней пользуясь уважением в обществе, полагающимся отцу героя.После гибели Бобрикова власть предпочла не дразнить гусей и все последующие генерал-губернаторы предпринимали по отношению к происходившему куда более мягкие меры. Возможно понимали, что время уже упущено.

https://ukraina.ru/20260215/malorossiyskaya-avtonomiya-stoyakin-i-vasilev-o-sisteme-upravleniya-v-malorossii-v-xvii-xviii-vekakh-1075649318.html

https://ukraina.ru/20250131/1030401597.html

https://ukraina.ru/20190317/1022992201.html

https://ukraina.ru/20231128/1029695534.html

финляндия

россия

российская империя

швеция

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Александр Дмитриевский https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/0a/1062429537_416:9:900:493_100x100_80_0_0_3ba615ba7d26a2131936fa7ccd950a8d.jpg

Александр Дмитриевский https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/0a/1062429537_416:9:900:493_100x100_80_0_0_3ba615ba7d26a2131936fa7ccd950a8d.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Дмитриевский https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/0a/1062429537_416:9:900:493_100x100_80_0_0_3ba615ba7d26a2131936fa7ccd950a8d.jpg

история, финляндия, россия, российская империя, николай ii, ротшильд, сейм, xix век, 1900-е, швеция, мягкая сила