Украинские БПЛА в Финляндии и Прибалтике. Итоги 3 мая

В Финляндии упал украинский беспилотник; также украинские БПЛА были замечены над Прибалтийскими государствами

2026-05-03T18:40

Министерство обороны Финляндии заявило об обнаружении неопознанного беспилотника неподалеку от границы с Россией, на текущий момент летательный аппарат уже не находится в воздушном пространстве страны."Беспилотный летательный аппарат, предположительно, нарушил воздушное пространство Финляндии на востоке страны... Военно-воздушные силы обнаружили беспилотник, который летел в районе Виролахти, недалеко от границы с Россией", – говорилось в заявлении министерства.Официально также заявлялось, что модель и происхождение БПЛА не установлены. Также дрон покинул воздушное пространство Финляндии.Однако в этот же день Ленинградская область подверглась украинской атаке."Сегодня ночью Ленинградская область отразила массированную атаку, сбито более 60 вражеских БПЛА. Ключевой целью атаки стал морской торговый порт Приморск. В результате отражения атаки в Приморске возникло возгорание, на данный момент последствия возгорания ликвидированы. Разлива нефтепродуктов не зафиксировано. Благодарю наших военных за защиту Ленинградского неба", – сообщал утром 3 мая губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.Примечательно также, что в ночь на 3 мая украинские дроны пролетали и над Эстонией.Так, как сообщило эстонское издание Postimees, ночью Силы обороны Эстонии разослали оповещение EE-ALARM в связи с угрозой дронов в нескольких уездах Эстонии.Около трёх часов ночи (время совпадает с московским – Ред.) жители Ида-Вирумаа получили на мобильные телефоны оповещение EE-ALARM."Силы обороны: 03.05 в Ида-Вирумаа возможна воздушная угроза. Заметив дрон, немедленно укройтесь. Дополнительная информация - на сайте kriis.ee и по телефону 1247", - гласило сообщение.Позднее, в 05:30, тревогу отменили.В соцсетях жители Нарвы сообщили, что около трёх часов ночи проснулись о шума, похожего на звук моторной лодки или газонокосилки."В 03:30 проснулись от звуков дронов. СМС нет. Видели своими глазами, как летят дроны, даже видели, как их сбили - вспышки и взрывы. Это реально страшно", – писал живущий у границы пользователь.Как рассказала жительница Нарвы по имени Марина, она слышала несколько дронов и взрыв."Сперва где-то что-бахнуло, время было 02:27, потом уже ближе к трем часам ночи услышала гул, довольно громкий. Еще подумала: неужели дрон… А в 03:20 загудел следующий. Сердце ушло в пятки, выглянула в окно, гул слышен сильно был", – отметила она.Ранее украинцы уже использовали воздушное пространство Финляндии и государств Прибалтики для атаки на Россию. Так, 29 марта министерство обороны Финляндии заявило о падении украинских дронов в стране. По информации Минобороны Финляндии, утром в воскресенье, 29 марта, военные заметили над Балтийским морем и на юго-востоке Финляндии несколько небольших объектов, которые летели медленно и на низких высотах. Военно-воздушные силы Финляндии подняли в воздух истребитель F/A-18 Hornet для разведки.Полиция региона Западная Уусимаа сообщила, что получила сообщение о неизвестном беспилотнике, который приземлился на морской лёд в районе Меллстенинранта в Эспоо. Полицейские изолировали район и расследуют ситуацию в сотрудничестве с другими правоохранительными органами.По информации Минобороны, один беспилотник упал на землю к северу от города Коувола, а другой — к востоку от него. Этот город находится примерно в 50 километрах от границы с Россией. Полиция изолировала эти районы для дальнейшего расследования."На территорию Финляндии попали беспилотные летательные аппараты. Мы относимся к этому очень серьёзно. Органы безопасности немедленно отреагировали на эту ситуацию. Расследование обстоятельств продолжается, и более подробная информация будет обнародована после подтверждения данных", – заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что дроны, которые упали на финской территории в воскресенье предположительно были украинскими.По его словам, ему подтвердили падение двух беспилотников. Орпо вспомнил, что Украина ранее атаковала Ленинградскую область."Это нарушение территории — очень серьёзное дело. Вероятно, это украинские дроны, но этот вопрос расследуется, и об этом будет сообщено позже… Мы сделаем выводы из этого, когда полная картина ситуации станет ясна. Это нежелательная ситуация", — заявил он.Также премьер-министр указал, что Финляндия не сбивала дроны, а они упали самостоятельно.В этот же день Служба безопасности Украины признала атаку на порт Усть-Луга."Этой ночью дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ успешно отработали по инфраструктуре нефтяного терминала "Усть-Луга" в Ленинградской области РФ", – гласило заявление украинской спецслужбы.За несколько дней до этого украинские дроны падали в Прибалтике.Так, 25 марта президент Латвии Эдгарс Ринкевичс подтвердил, что разбившийся в этой стране дрон был украинским."Беспилотник был частью операции, координируемой Украиной, против объектов на территории России", – заявил Ринкевичс.Он также добавил, что этот инцидент подтвердил, что приоритет – укрепление противовоздушной обороны, особенно на границе – определён правильно."К сожалению, мы не можем исключить повторения таких инцидентов и в будущем. И это требует от Вооруженных сил, от министерства обороны, от служб министерства внутренних дел еще больше сосредоточиться на том, как уже сейчас развивать систему, которая не будет дорогой, но позволит нейтрализовать дроны", – заявил президент.Он также добавил, что не счёл нужным созывать внеочередное заседание Совета по вопросам национальной безопасности.В этот же день премьер-министр Эстонии Кристен Михал рассказал об упавшем в Эстонии беспилотнике, заявив, что целью атаки украинских беспилотников был порт Усть-Луга. По словам Михала, беспилотники также двигались в сторону Эстонии."Это также привело к общенациональному оповещению во время последней волны. Это оповещение должно было поступить в Ида-Вирумаа, а поступило во всей Эстонии, что также вызвало дополнительную путаницу, но лучше, что это оповещение поступило, чем то, что оно вообще не сработало бы", – добавил Михал.Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что, учитывая увеличение количества атак беспилотников в Ленинградской области, Силы обороны уже усилили бдительность.По его словам, Украина использовала в атаке 100 беспилотников, один из которых разбился в Латвии, один попал в дымовую трубу Аувере, а несколько также пересекли морскую границу Эстонии над Финским заливом.Певкур сказал, что не исключено, что некоторые из беспилотников могли упасть где-то, например, в море, и призвал людей быть осторожными, если они найдут беспилотники или их части.По его словам, министерство также усилило патрулирование воздушного пространства Балтии ночью."Истребители были подняты в воздух. Когда люди в Ида-Вирумаа рано утром услышали низко пролетающие истребители, это было сознательное действие с нашей стороны", – отметил Певкур.Министр внутренних дел Игорь Таро заявил, что в Эстонии сейчас мирное время и различные объекты охраняются средствами и возможностями мирного времени.В то же время, ряд источников и СМИ ранее сообщал, что в Прибалтике организованы производства украинских дронов. Более того, украинские дроны запускаются в т.ч. и по Ленинградской области с территории государств Прибалтики.Подробнее об атаках Украины через территорию Прибалтики и Польши – в статье Павла Котова "Украина при помощи прибалтов и поляков бьет по российским портам. Время отвечать".

Егор Леев

