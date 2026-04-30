"Несет чушь": Рогов отреагировал на заявление Залужного о возвращении территорий Украине
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, глава координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал чушью заявление посла Украины в Британии и экс-главкома ВСУ Валерия Залужного о клятве по возвращению Украине потерянных территорий
"Несет чушь": Рогов отреагировал на заявление Залужного о возвращении территорий Украине
13:13 30.04.2026 (обновлено: 13:14 30.04.2026)
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, глава координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал чушью заявление посла Украины в Британии и экс-главкома ВСУ Валерия Залужного о клятве по возвращению Украине потерянных территорий
"Заявление Залужного - яркий пример того, как самозабвенно врут украинские чиновники режима Зеленского, не пытаясь даже сохранить хоть какое-то подобие правды. Залужный несет полную чушь и никакой проблемы в этом не видит", - сказал Рогов.
По его словам, такие, как Залужный и Владимир Зеленский, являются яркими примерами предательства интересов собственного народа и земли.
Ранее Залужный заявил, что заставит своего сына поклясться, что он вернет Украине потерянные территории. При этом у него нет сыновей — Залужный воспитывает двух дочерей.