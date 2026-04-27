https://ukraina.ru/20260427/ukraina-rasstanetsya-s-chastyu-territorii-predpolozhil-merts-1078360475.html
Украина расстанется с частью территории, предположил Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц во время посещения школы в Марсберге высказал мнение, что Украине, возможно, придется смириться с уступкой части своей территории ради перспектив вступления в Евросоюз, пишет 27 апреля Reuters
2026-04-27T18:23
новости
украина
россия
германия
фридрих мерц
ес
reuters
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1d/1074968804_356:32:941:361_1920x0_80_0_0_91e3bad22dbee425f7280943c42fd01c.jpg
Мерц заявил, что в какой-то момент Украина подпишет соглашение о прекращении огня, а затем мирный договор с Россией"В какой-то момент Украина подпишет соглашение о прекращении огня; в какой-то момент, будем надеяться, — мирный договор с Россией. Тогда, возможно, часть территории Украины перестанет быть украинской", — сказал Мерц.При этом канцлер предостерег Киев от завышенных надежд на скорое вступление в ЕС. Он подчеркнул, что Украина не может присоединиться к Союзу, пока продолжается кризис, и должна соответствовать строгим критериям для приема. Мерц также заявил, что для Украины вступление в Евросоюз не является реалистичным ни к 1 января 2027 года, ни к 1 января 2028-го.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1d/1074968804_378:30:880:406_1920x0_80_0_0_4a4ebc62e18c235a117e40edb4b07fa5.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Мерц заявил, что в какой-то момент Украина подпишет соглашение о прекращении огня, а затем мирный договор с Россией
"В какой-то момент Украина подпишет соглашение о прекращении огня; в какой-то момент, будем надеяться, — мирный договор с Россией. Тогда, возможно, часть территории Украины перестанет быть украинской", — сказал Мерц.
При этом канцлер предостерег Киев от завышенных надежд на скорое вступление в ЕС. Он подчеркнул, что Украина не может присоединиться к Союзу, пока продолжается кризис, и должна соответствовать строгим критериям для приема. Мерц также заявил, что для Украины вступление в Евросоюз не является реалистичным ни к 1 января 2027 года, ни к 1 января 2028-го.