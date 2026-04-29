Надо понимать, за что мы воюем: аналитик предупредил о риске исчезновения России в фантазиях Европы - 29.04.2026 Украина.ру
Надо понимать, за что мы воюем: аналитик предупредил о риске исчезновения России в фантазиях Европы
Европейцы в своих фантазиях представляют послевоенную Россию как страну, которая будет платить репарации и отдавать кредиты, выданные Украине. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский
Надо понимать, за что мы воюем: аналитик предупредил о риске исчезновения России в фантазиях Европы

05:55 29.04.2026
 
Европейцы в своих фантазиях представляют послевоенную Россию как страну, которая будет платить репарации и отдавать кредиты, выданные Украине. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский
В случае поражения Российская Федерация прекратит свое существование, превратившись в "лоскутное одеяло несамодостаточных государств" — Евразийскую Африку.
По словам Голубовского, европейцы сами не хотят торговать с Россией — они отказываются от поставок российских энергоносителей, прекрасно понимая, что в случае военного конфликта этих поставок не будет.
Они себя приучают к энергодефициту. Эксперт подчеркнул, что каждый человек, переживающий за свое Отечество, должен запретить себе даже думать о поражении.
"Ясно, что они видят страну, которая будет платить репарации и отдавать кредиты, выданные Украине. Что касается судьбы самой России, то всегда найдутся люди, которые выдвинут идею раздела страны по этноконфессиональному признаку.
В результате поражения Российская Федерация прекратит свое существование. На месте России возникнет Евразийская Африка. То есть на месте одного большого государства, объединенного исторической традицией и общим смыслом, появится лоскутное одеяло несамодостаточных государств. Так что надо понимать, за что мы воюем", — пояснил Голубовский.
Также аналитик Дмитрий Голубовский заявил, что Германия выдаст Украине 90 миллиардов евро, потеряет эти деньги, но будет считать их инвестициями в войну против России.
Он также отмечал, что антироссийская часть Евросоюза исходит из максимы "Украина должна умирать, пока Европа вооружается", установив дедлайн для потенциального конфликта с РФ на 2030 год.
Полный текст интервью Дмитрия Голубовского: Выгоды от конфликта на Ближнем Востоке временны, России нужно поддержать Иран читайте на сайте Украина.ру.
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияЕвропаУкраинаДмитрий ГолубовскийУкраина.руЕС
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
06:40Своруют всё, сколько ни дай. Чем занимаются украинские чиновники и политики
06:30Цензура для роботов. Как ИИ научили молчать и теперь вы "думаете правильно"
06:25"За спиной Орбана прятались": эксперт МГУ о роли венгерского премьера в ЕС
06:10Укоренение диктатуры и пощечина Трампу. Что говорят на Украине о продление военного положения
06:00Экономика Украины и война: шпионы против зерна и споры вокруг мобилизации
05:55Надо понимать, за что мы воюем: аналитик предупредил о риске исчезновения России в фантазиях Европы
05:25Линин объяснил, где Россия может сильнее ударить по Западу
04:55Ищенко назвал три варианта поведения стран в американо-иранском конфликте
04:45Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00
04:29Ракетная опасность, угроза БПЛА и 11 закрытых аэропортов. Сводка по регионам России к этому часу
04:15Самойлов объяснил, почему Россия замедлила продвижение на Украине
04:00Экс-главе ФБР предъявили обвинения за "шифр из ракушек" с угрозами Трампу
03:43В Вене осквернили братскую могилу советских солдат
03:09Google разрешила Пентагону использовать свои ИИ-инструменты
02:52Трамп может добиваться продления полномочий по операции против Ирана — Расмуссен
02:35"Россия не бросает бойцов в бессмысленные штурмы". Другие заявления Захаровой в интервью Firstpost
02:12Российский "Африканский корпус" удержал Мали
01:32В Туапсе устраняют последствия удара ВСУ. События 28 апреля "одной строкой" от канала "Украина.ру"
01:00Пир во время чумы: Галкин* и Меладзе на русском языке развлекали украинских нуворишей в Каннах
00:29Фронтовая сводка за 28 апреля от канала "Дневник Десантника"
Лента новостейМолния