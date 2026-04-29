Надо понимать, за что мы воюем: аналитик предупредил о риске исчезновения России в фантазиях Европы

Европейцы в своих фантазиях представляют послевоенную Россию как страну, которая будет платить репарации и отдавать кредиты, выданные Украине. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский

2026-04-29T05:55

В случае поражения Российская Федерация прекратит свое существование, превратившись в "лоскутное одеяло несамодостаточных государств" — Евразийскую Африку.По словам Голубовского, европейцы сами не хотят торговать с Россией — они отказываются от поставок российских энергоносителей, прекрасно понимая, что в случае военного конфликта этих поставок не будет.Они себя приучают к энергодефициту. Эксперт подчеркнул, что каждый человек, переживающий за свое Отечество, должен запретить себе даже думать о поражении.В результате поражения Российская Федерация прекратит свое существование. На месте России возникнет Евразийская Африка. То есть на месте одного большого государства, объединенного исторической традицией и общим смыслом, появится лоскутное одеяло несамодостаточных государств. Так что надо понимать, за что мы воюем", — пояснил Голубовский.Также аналитик Дмитрий Голубовский заявил, что Германия выдаст Украине 90 миллиардов евро, потеряет эти деньги, но будет считать их инвестициями в войну против России.Он также отмечал, что антироссийская часть Евросоюза исходит из максимы "Украина должна умирать, пока Европа вооружается", установив дедлайн для потенциального конфликта с РФ на 2030 год.Полный текст интервью Дмитрия Голубовского: Выгоды от конфликта на Ближнем Востоке временны, России нужно поддержать Иран читайте на сайте Украина.ру.

