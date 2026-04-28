Суд признал ректора Киевского национального университета имени Шевченко коррупционером
Суд признал ректора Киевского национального университета имени Шевченко коррупционером
2026-04-28T18:27
Суд признал ректора Киевского национального университета имени Шевченко коррупционером

18:27 28.04.2026 (обновлено: 18:28 28.04.2026)
 
Киевский апелляционный суд 28 апреля оставил в силе решение Шевченковского районного суда Киева и признал ректора КНУ Владимира Бугрова виновным в предоставлении недостоверной декларации об имуществе. Об этом сообщает 28 апреля телеграм-канал Украина.ру
После такого решения Бугров будет внесён в реестр коррупционеров, а потому не сможет дальше руководить КНУ.
Также его не допустят к новым выборам ректора, поскольку человек с подтверждённым коррупционным правонарушением не имеет права возглавлять национальный университет.
До этого, в марте были опубликованы фото и видео интимного характера в помещении 105-й аудитории главного корпуса университета. Многие узнали в этих материалах ректора КНУ.
В апреле возле Красного корпуса КНУ состоялась студенческая акция протеста с требованием отстранения ректора от должности на время проверки. Студенческая конференция вуза приняла соответствующее обращение.
Учащиеся КНУ обратили внимание МОН и других госорганов не только на секс-скандал, но также на закупки по завышенным ценам и элитную недвижимость.
