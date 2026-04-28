Суд признал ректора Киевского национального университета имени Шевченко коррупционером

Суд признал ректора Киевского национального университета имени Шевченко коррупционером - 28.04.2026 Украина.ру

Суд признал ректора Киевского национального университета имени Шевченко коррупционером

Киевский апелляционный суд 28 апреля оставил в силе решение Шевченковского районного суда Киева и признал ректора КНУ Владимира Бугрова виновным в предоставлении недостоверной декларации об имуществе. Об этом сообщает 28 апреля телеграм-канал Украина.ру

2026-04-28T18:27

2026-04-28T18:27

2026-04-28T18:28

После такого решения Бугров будет внесён в реестр коррупционеров, а потому не сможет дальше руководить КНУ.Также его не допустят к новым выборам ректора, поскольку человек с подтверждённым коррупционным правонарушением не имеет права возглавлять национальный университет.До этого, в марте были опубликованы фото и видео интимного характера в помещении 105-й аудитории главного корпуса университета. Многие узнали в этих материалах ректора КНУ.В апреле возле Красного корпуса КНУ состоялась студенческая акция протеста с требованием отстранения ректора от должности на время проверки. Студенческая конференция вуза приняла соответствующее обращение. Учащиеся КНУ обратили внимание МОН и других госорганов не только на секс-скандал, но также на закупки по завышенным ценам и элитную недвижимость.

киев

киев: последние новости

новости, киев, украина.ру, коррупция, вуз, университет, киев: последние новости, ситуация на украине сегодня, ситуация в киеве, суд