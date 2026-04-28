Пожар в Туапсе тушит глава МЧС. ОПЕК разваливается. Финляндия хочет диалога с Россией. Итоги 28 апреля

Организации ОПЕК и ОПЕК+ оказались на грани развала: с 1 мая из них выходят Объединенные Арабские Эмираты. Эксперты предупреждают о грядущей нестабильности цен на нефть. Ликвидировать последствия экологической катастрофы в Туапсе президент России Владимир Путин отправил лично главу МЧС Александра Куренкова. Финляндия надеется на диалог с Россией

2026-04-28T18:00

ОПЕК разваливается: чем это грозит РоссииОбъединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) приняли решение выйти из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая 2026 года. Об этом сообщило эмиратское государственное агентство WAM.Это решение может стать примером и для других стран картеля и нанесет по нему ощутимый удар, заявил российским информагентствам аналитик "Финама" Николай Дудченко.По его мнению, долгосрочно это негативно повлияет на цены на нефть и приведет к снижению влияния ОПЕК+."Решение о выходе наносит достаточно ощутимый удар по картелю и снижает его дальнейшие возможности балансировать ситуацию на нефтяном рынке после завершения конфликта и разблокировки пролива, что негативно для цен на нефть", - сказал он.По словам Дудченко, краткосрочно выход ОАЭ из картеля не скажется на нефтяном рынке, так как влияние ОПЕК+ на нефтяной рынок достаточно сильно снижено из-за конфликта."Долгосрочно, после восстановления трафика через Ормузский пролив, ОАЭ может начать наращивать добычу, не ориентируясь на квоты ОПЕК, а это может быть негативным фактором для цен. Пример ОАЭ - это пример и другим странам картеля. Влияние ОПЕК+ после эскалации на Ближнем Востоке существенно падает", - считает он.Первый замглавы комитета по экономической политике Госдумы Николай Арефьев в интервью RTVI заявил:"Американцам это на руку, поскольку не будет единой организации. Когда единой организации нет, то все страны в отдельности можно легко уговорить, припугнуть или что-то сделать, чтобы повлиять на цены на нефть".По его словам, России всегда было проще договариваться с объединением, чем с отдельными странами. Если ОПЕК ослабнет или вовсе распадется, то Москве придется выстраивать отношения по отдельности между бывшими участниками картеля, Евросоюзом и США — и это в момент, когда нефтяные доходы критически важны для бюджета, добавил Арефьев.Ликвидировать пожар в Туапсе будет лично глава МЧСПрезидент России Владимир Путин поручил главе МЧС России Александру Куренкову отправиться в Туапсе и на месте контролировать работы по тушению пожаров после ударов украинских дронов. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков."Владимир Путин по телефону получил доклад министра МЧС Куренкова о вновь возникших в Туапсе пожарах после ударов украинских дронов", — добавил Песков.Прошедшей ночью украинские дроны в третий раз за апрель атаковали краснодарский Туапсе. В результате на нефтеперерабатывающем заводе возник сильный пожар.Дело, впрочем, не только в пожаре. В Туапсе продолжают убирать нефтепродукты, которые оказались в море после атаки беспилотников и сильного пожара в порту. Напомним, с 16 апреля в городе был введен режим ЧС из-за попадания дрона в морской терминал. Именно тогда произошла первая утечка в реку. Потом была новая атака, 20 апреля, усугубившая последствия. 24 апреля из-за проливных дождей поднялся уровень воды в реке Туапсе. Из-за этого ранее выставленные боновые заграждения не выдержали напора прибывающей воды. Часть нефтепродуктов уже попала в акваторию моря.Проблема не только в черных пятнах на берегу и в воде, но и в продуктах горения, которые попадают в атмосферу, заявил "Фонтанке" председатель правления Экологического союза Семен Гордышевский."Человек за сутки пропускает через лёгкие около 15 килограммов воздуха. Это наш основной массообмен — 85% от всего потребления. Вода и еда в этом смысле второстепенны. Поэтому всё, что попадает в воздух во время пожара на нефтебазе, — это по определению токсиканты", - пояснил эксперт.По словам Гордышевского, в отличие от воды, которую природа умеет доочищать, в воздухе любая примесь вредна. Особую тревогу вызывают вещества, которые сложно замерить автоматически: бензапирен, диоксины и фураны. Они образуются при горении и обладают канцерогенным эффектом.Главная задача спасателей, по его мнению, быстрее ликвидировать горение нефти.Пока же власти советуют жителям Туапсе ограничить пребывание на открытом воздухе и не открывать окна в помещениях. Кроме того, рекомендуется чаще проводить влажную уборку, отказаться от использования контактных линз в пользу очков, промывать нос, глаза и горло, не курить и увеличить потребление жидкости. При выходе на улицу - использовать маски или респираторы.Финны хотят возобновить диалог с РоссиейПрезидент Финляндии Александр Стубб считает неизбежным возобновление контактов западных стран с Россией."Я полностью согласен с президентом Эстонии Аларом Карисом, что придёт время, когда мы должны будем открыть каналы коммуникации с Россией", — сказал он ERR.Стубб отметил, что особенно актуален вопрос того, когда именно произойдёт возобновление диалога — до завершения украинского конфликта или после урегулирования.Ранее Карис заявил, что потенциальные переговоры необходимы, чтобы избежать ситуации, при которой крупные державы принимают решения без учёта интересов малых стран.Финские политики хотят повысить свою значимость в Европейском союзе через диалог с РФ, предположил в беседе с NEWS.ru политолог научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. По его словам, Хельсинки пытается вернуться к роли посредника в отношениях между Москвой и европейскими столицами."Тем самым, конечно, она хочет укрепить свои позиции, в том числе в ЕС и, возможно, в НАТО. Поэтому страна выдвигает разные кандидатуры для диалога с Владимиром Путиным, в частности президента Александра Стубба или премьера Петтери Орпо", — пояснил Кортунов.По его мнению, желание Финляндии как-то войти в переговорный процесс и начать диалог с Россией понятно."Фактически это означает, что европейцы пусть не прямо, но косвенно признают, что четыре года назад они совершили несколько крупных ошибок, надеясь на быструю победу Украины, переоценив свои шансы. То есть это свидетельство признания необходимости пока достаточно скромной, но все-таки коррекции стратегии Европы на российском направлении", — резюмировал Кортунов.Важное заявление финского лидера: Стубб разочаровался: "российская тактика затягивания" победила финский оптимизм

Никита Миронов

