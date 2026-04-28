https://ukraina.ru/20260428/izrail-gotovitsya-bombit-yug-livana-zhitelyam-veleli-uezzhat-1078395838.html
Израиль готовится бомбить юг Ливана: жителям велели уезжать
Жители 16 населенных пунктов в провинции Набатия на юге Ливана получили предписание от израильских военных срочно эвакуироваться в связи с предстоящими авиаударами. Представитель армии Израиля 28 апреля Авихай Эдри сообщил на арабском языке в X, что бойцы шиитской организации "Хезболлах" используют эти поселки для совершения вооруженных вылазок
новости
ливан
израиль
хезболла
минздрав
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/15/1055771976_19:0:730:400_1920x0_80_0_0_90e847b8e54b5ae6bdbd82f0174a38e7.jpg
"Террористическая "Хезболлах" нарушает соглашение о прекращении огня, и мы вынуждены принимать против нее решительные меры. Поэтому ради вашей безопасности вам следует немедленно покинуть свои дома и выехать в направлении города Сайда", - указал в своем заявлении армейский представитель. Эдри подчеркнул, что "любой, кто находится вблизи боевиков, объектов или военной техники "Хезболлах", подвергает свою жизнь опасности".Как передал новостной портал Lebanon 24, израильская авиация подвергла в первой половине дня бомбардировкам оплоты шиитских отрядов в районах Бурдж-эш-Шимали, Джибаль-эль-Батам, Мадждаль-Зун, Тибнин, Харис и Эль-Мансури. Огонь из артиллерийских орудий открывался по поселкам Барашит и Шакра. При этом, по сведениям портала, израильские войска применили при обстреле фосфорные боеприпасы. Согласно данным Минздрава республики, в ходе авианалетов, совершенных в ночь на вторник, погибли 4 ливанца, свыше 50 получили ранения, среди пострадавших есть женщины и дети.О ситуации на Ближнем Востоке: Трамп скептически отнёсся к предложению Ирана по переговорам, Вашингтон выступит с контрпредложением
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/15/1055771976_108:0:641:400_1920x0_80_0_0_3c6b861b6e633f2d24717ac019d440a6.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
