Израиль готовится бомбить юг Ливана: жителям велели уезжать

Жители 16 населенных пунктов в провинции Набатия на юге Ливана получили предписание от израильских военных срочно эвакуироваться в связи с предстоящими авиаударами. Представитель армии Израиля 28 апреля Авихай Эдри сообщил на арабском языке в X, что бойцы шиитской организации "Хезболлах" используют эти поселки для совершения вооруженных вылазок

2026-04-28T14:03

"Террористическая "Хезболлах" нарушает соглашение о прекращении огня, и мы вынуждены принимать против нее решительные меры. Поэтому ради вашей безопасности вам следует немедленно покинуть свои дома и выехать в направлении города Сайда", - указал в своем заявлении армейский представитель. Эдри подчеркнул, что "любой, кто находится вблизи боевиков, объектов или военной техники "Хезболлах", подвергает свою жизнь опасности".Как передал новостной портал Lebanon 24, израильская авиация подвергла в первой половине дня бомбардировкам оплоты шиитских отрядов в районах Бурдж-эш-Шимали, Джибаль-эль-Батам, Мадждаль-Зун, Тибнин, Харис и Эль-Мансури. Огонь из артиллерийских орудий открывался по поселкам Барашит и Шакра. При этом, по сведениям портала, израильские войска применили при обстреле фосфорные боеприпасы. Согласно данным Минздрава республики, в ходе авианалетов, совершенных в ночь на вторник, погибли 4 ливанца, свыше 50 получили ранения, среди пострадавших есть женщины и дети.О ситуации на Ближнем Востоке: Трамп скептически отнёсся к предложению Ирана по переговорам, Вашингтон выступит с контрпредложением

