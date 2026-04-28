https://ukraina.ru/20260428/iran-ne-smozhet-pererezat-internet-schitaet-klimenko-1078407523.html
Иран не сможет "перерезать интернет", считает Клименко
Иран не сможет "перерезать интернет", считает Клименко - 28.04.2026 Украина.ру
Иран не сможет "перерезать интернет", считает Клименко
Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в эфире радио Sputnik 28 апреля прокомментировал угрозы Ирана о том, чтобы "перерезать" интернет
2026-04-28T18:26
2026-04-28T18:26
2026-04-28T18:26
новости
иран
тегеран
россия
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0b/1051918041_0:0:3163:1779_1920x0_80_0_0_0baa8fe83fc2cb14cbd6f1735723b630.jpg
По мнению эксперта, угрозы Тегерана уничтожить интернет-кабели, проходящие по дну Ормузского пролива, можно считать удачной пиар-акцией, которая, впрочем, ни к чему не приведет. Клименко полагает, что Иран мог бы найти себе "массу других развлечений", помимо попыток сломать интернет."Это нужно куда-то отплыть, потом как-то вытянуть, найти территориально, где они находятся... Это задачка", — отметил эксперт. Он указал, что если кабели лежат где-то рядом в проливе, то они могут это сделать, но это вряд ли приведет к катастрофе в интернете.Клименко добавил, что повреждение этих кабелей обрадует лишь тех, кто их чинит и производит, а в целом на мире, и на России в том числе, это никак не скажется.О развитии конфликта на Ближнем Востоке: Три авианосца — не гарантия победы: Сидоров о военной авантюре США
иран
тегеран
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0b/1051918041_432:0:3163:2048_1920x0_80_0_0_aa45bcda3ef03f1270756cf509bdadea.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, иран, тегеран , россия
Иран не сможет "перерезать интернет", считает Клименко
Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в эфире радио Sputnik 28 апреля прокомментировал угрозы Ирана о том, чтобы "перерезать" интернет
По мнению эксперта, угрозы Тегерана уничтожить интернет-кабели, проходящие по дну Ормузского пролива, можно считать удачной пиар-акцией, которая, впрочем, ни к чему не приведет. Клименко полагает, что Иран мог бы найти себе "массу других развлечений", помимо попыток сломать интернет.
"Это нужно куда-то отплыть, потом как-то вытянуть, найти территориально, где они находятся... Это задачка", — отметил эксперт.
Он указал, что если кабели лежат где-то рядом в проливе, то они могут это сделать, но это вряд ли приведет к катастрофе в интернете.
Клименко добавил, что повреждение этих кабелей обрадует лишь тех, кто их чинит и производит, а в целом на мире, и на России в том числе, это никак не скажется.