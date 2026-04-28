Иран не сможет "перерезать интернет", считает Клименко
Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в эфире радио Sputnik 28 апреля прокомментировал угрозы Ирана о том, чтобы "перерезать" интернет
Иран не сможет "перерезать интернет", считает Клименко

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в эфире радио Sputnik 28 апреля прокомментировал угрозы Ирана о том, чтобы "перерезать" интернет
По мнению эксперта, угрозы Тегерана уничтожить интернет-кабели, проходящие по дну Ормузского пролива, можно считать удачной пиар-акцией, которая, впрочем, ни к чему не приведет. Клименко полагает, что Иран мог бы найти себе "массу других развлечений", помимо попыток сломать интернет.
"Это нужно куда-то отплыть, потом как-то вытянуть, найти территориально, где они находятся... Это задачка", — отметил эксперт.
Он указал, что если кабели лежат где-то рядом в проливе, то они могут это сделать, но это вряд ли приведет к катастрофе в интернете.
Клименко добавил, что повреждение этих кабелей обрадует лишь тех, кто их чинит и производит, а в целом на мире, и на России в том числе, это никак не скажется.
