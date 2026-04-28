Иран не сможет "перерезать интернет", считает Клименко

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в эфире радио Sputnik 28 апреля прокомментировал угрозы Ирана о том, чтобы "перерезать" интернет

2026-04-28T18:26

По мнению эксперта, угрозы Тегерана уничтожить интернет-кабели, проходящие по дну Ормузского пролива, можно считать удачной пиар-акцией, которая, впрочем, ни к чему не приведет. Клименко полагает, что Иран мог бы найти себе "массу других развлечений", помимо попыток сломать интернет."Это нужно куда-то отплыть, потом как-то вытянуть, найти территориально, где они находятся... Это задачка", — отметил эксперт. Он указал, что если кабели лежат где-то рядом в проливе, то они могут это сделать, но это вряд ли приведет к катастрофе в интернете.Клименко добавил, что повреждение этих кабелей обрадует лишь тех, кто их чинит и производит, а в целом на мире, и на России в том числе, это никак не скажется.О развитии конфликта на Ближнем Востоке: Три авианосца — не гарантия победы: Сидоров о военной авантюре США

