Тело погибшей в Туапсе девушки ищут круглые сутки
Добровольцы в Туапсе круглосуточно продолжают поиски тела школьницы, чей дом был разрушен в результате атаки украинских БПЛА 16 апреля, сообщил 27 апреля благотворительный фонд "Ратиборец", который ведет поиски девочки.
2026-04-27T19:51
Добровольцы в Туапсе круглосуточно продолжают поиски тела школьницы, чей дом был разрушен в результате атаки украинских БПЛА 16 апреля, сообщил 27 апреля благотворительный фонд "Ратиборец", который ведет поиски девочки.
"Поиски ведутся в круглосуточном режиме с участием волонтеров, с задействованием специальной техники с 16 апреля 2026 года", - говорится в сообщении в телеграм-канале фонда.
Там отметили, что территория поисков обследуется с помощью дрона с тепловизором. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее сообщал, что в результате атаки БПЛА ВСУ на Туапсе 16 апреля погибли два человека - 14-летняя девочка и взрослая девушка. Тело 14-летней девочки до сих пор не найдено.
Учитывая показания матери и характер повреждений жилища, комната, в которой находился ребенок, выжжена и разрушена, поэтому девочку признали погибшей, объяснили в администрации.