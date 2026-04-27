Пострадавшим от БПЛА севастопольцам выплатят компенсации
15:36 27.04.2026 (обновлено: 15:40 27.04.2026)
Все раненные при массированном ударе ВСУ по Севастополю 26 апреля, а также семья погибшего получат материальную помощь. Соответствующее поручение 27 апреля дал губернатор Михаил Развожаев в ходе аппаратного совещания правительства
Ранее власти сообщали, что четыре взрослых человека в результате атаки пострадали, все получили травмы средней тяжести и сейчас проходят лечение. Один человек погиб.
"Тем, кто получил ранения, и семье погибшего нашего севастопольца чтобы оказали помощь необходимую, материальную помощь выплатили", - сказал Развожаев.
