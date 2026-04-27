Отработка ядерного удара по России: эксперт про амбиции Макрона и поиск нового лидера ЕС - 27.04.2026 Украина.ру
Отработка ядерного удара по России: эксперт про амбиции Макрона и поиск нового лидера ЕС
Заявленные учения Франции и Польши над Балтикой — это не только демонстрация российской угрозы, но и поиск нового лидера в Европе. Франция показывает, что у нее есть ядерное оружие — это позволит ей заменить ядерный зонтик США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический эксперт, доцент исторического факультета МГУ Андрей Сидоров
Отработка ядерного удара по России: эксперт про амбиции Макрона и поиск нового лидера ЕС

Заявленные учения Франции и Польши над Балтикой — это не только демонстрация российской угрозы, но и поиск нового лидера в Европе. Франция показывает, что у нее есть ядерное оружие — это позволит ей заменить ядерный зонтик США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический эксперт, доцент исторического факультета МГУ Андрей Сидоров
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Россия якобы скоро начнет военную операцию против одной из стран НАТО, Счет, по его словам, идет на месяцы. Кроме того, Франция и Польша планируют провести учения своих ВВС над акваторией Балтийского моря с участием истребителей Rafale, во время маневров будет отрабатываться ядерный удар по целям на территории России.
Продолжая тему учений, Сидоров заявил, что это также попытка Франции наладить традиционные альянсы в Восточной Европе.
"Учения над Балтикой — это тоже определенный поиск. Это позиционирование Франции как основной ядерной державы внутри Европейского Союза, другой там нет. И это попытка Франции наладить свои традиционные альянсы в Восточной Европе. Когда она в свое время противостояла Германии, то всегда имела союзника на Востоке", — сказал Сидоров.
По словам эксперта, после ослабления позиций США в Европе должен быть какой-то лидер. На лидерство претендуют Франция, Великобритания, Германия и даже Польша.
Как отметил эксперт, он рассматривает эти учения двояко. Это, во-первых, подчеркивание российской "угрозы", а во-вторых, поиск нового лидера внутри Евросоюза. Тем самым, добавил он, Франция дает понять, что обладает ядерным оружием — козырем, который позволит ей заменить ядерный зонтик США.
"Думается, что французы слишком преувеличивают свои возможности, но тем не менее сейчас Макрон ясно дает понять, что без него никак", — подытожил собеседник издания.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
