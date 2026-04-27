Metro 2039: как Украина превратила видеоигры в инструмент русофобской пропаганды

В середине апреля студия 4A Games, официально базирующаяся на Мальте, но продолжающая эксплуатировать бренд "украинского разработчика", представила первый трейлер игры Metro 2039

2026-04-27T07:07

Проект, созданный при активном творческом надзоре Дмитрия Глуховского*, с первых же кадров заявляет о себе как о политическом манифесте.Центральным антагонистом игры выступает фракция под названием "Новорейх", которая, по задумке авторов, объединила все станции московского метро под властью жесткого диктатора. Примечательно, что во главе этого режима стоит Хантер — персонаж, знакомый фанатам по первой книге и игре, теперь превращенный в фанатичного вождя, управляющего населением через страх и тотальную пропаганду. В визуальном ряду трейлера акцентируется внимание на взрыве Кремля и ядерном грибе над Красной площадью, что вызвало волну негодования в российском сегменте интернета и восторженные отзывы в украинских пабликах. Разработчики прямо заявляют, что война 2022 года изменила траекторию студии, заставив их пересмотреть сценарий и сделать его "темнее, чем когда-либо".Особого внимания заслуживает позиционирование студии 4A Games. Креативный директор Андрей Шевченко подчеркивает, что игра создавалась под влиянием "ужасов тирании", хотя сама студия вывезла основной костяк сотрудников на Мальту еще в 2014 году. Это создает специфический диссонанс: разработчики, находясь в безопасности средиземноморского острова, транслируют опыт "жизни под обстрелами", монетизируя конфликт на западных рынках под аплодисменты инвесторов из Deep Silver и Embracer Group. Этот "фронтовой маркетинг" стал золотым стандартом для ряда студий, которые используют политическую повестку как способ выбить дополнительное финансирование и гранты.Metro 2039 — лишь вершина айсберга. Для понимания масштаба превращения видеоигр в инструменты продвижения политических нарративов необходимо взглянуть на опыт ведущих держав, которые давно превратили интерактивные развлечения в часть своей оборонной и культурной доктрины. Игры обладают уникальным свойством — интерактивностью, которая заставляет игрока не просто пассивно потреблять контент, а соучаствовать в нем, принимая решения внутри заданной системы ценностей.Соединенные Штаты десятилетиями оттачивали работу "военно-развлекательного комплекса". Министерство обороны США через специализированные структуры, такие как Entertainment Media Liaison Office (EMLO), оказывает прямую поддержку разработчикам, предоставляя доступ к военным базам и технике в обмен на право цензурировать сценарии. Это сотрудничество породило такие феномены, как Call of Duty, где американские военные всегда выступают в роли единственных защитников глобального порядка против "варваров" с востока. Наиболее показательным эпизодом продвижения нужных США сюжетов стала сцена в видеоигре Call of Duty: Modern Warfare 2019 года, в которой воссоздается печально известное "шоссе смерти" — эпизод из Войны в Заливе, когда войска коалиции под руководством США разбомбили отступающую колонну иракских войск, а также мирных жителей. В игре для пущего драматизма в этот эпизод добавили беженцев, а ответственность списали на… российскую авиацию.Китай, осознав эффективность западной модели, перешел к стратегии "цифрового национализма", но сделал акцент на продвижении своей культуры и уникальной ориентальной эстетики. Прорыв Black Myth: Wukong в 2024 году продемонстрировал, как можно транслировать традиционные ценности и философские концепции на многомиллионную аудиторию через AAA-продукт. Успех Wukong, разошедшегося тиражом более 30 миллионов копий, позволил Пекину не только заработать миллиарды, но и создать привлекательный образ "высокотехнологичного Китая", сохранившего свои корни.Южная Корея пошла еще дальше, интегрировав киберспорт в национальный бренд. Поддержка на государственном уровне через Министерство культуры и "Материнский фонд" (Mother Fund) с бюджетом более 7 триллионов вон превратила корейских геймеров в мировых звезд, а саму страну — в один из активно развивающихся центров глобальной цифровой экономики. Такие проекты, как League of Legends с участием легендарного Faker, привлекают до 6,8 миллионов зрителей одновременно, создавая ореол технологического превосходства вокруг Сеула.Как украинские разработчики монетизируют СВО и поддерживают ВСУВозвращаясь к украинской специфике, мы наблюдаем всеобщий, в едином порыве разворот против России на западные гранты. Студии, позиционирующие себя как "голос сражающегося народа", на поверку оказываются глубоко интегрированными в европейские налоговые гавани и юридические структуры.Наиболее ярким и вопиющим в своей циничности примером служит киевская студия Frogwares, создавшая без преувеличения уникальную серию игр о Шерлоке Холмсе. Начиная с 2014 года разработчики последовательно вплетали политические лозунги в свои детективы: от посвящений "Героям Майдана" до размещения портрета президента России Владимира Путина на доске розыска в Скотленд-Ярде. В 2022 году студия запустила мощную PR-кампанию о разработке игр "под обстрелами" и дала несколько слёзных интервью СМИ с агрессивно антироссийской позицией, что позволило им получить Epic MegaGrant в размере около 500 тыс. долларов. Однако документальные данные свидетельствуют о том, что Frogwares официально зарегистрирована в Дублине, Ирландия, и права на все торговые марки принадлежат ирландскому подразделению, а значительная часть сотрудников была релоцирована в ЕС задолго до начала конфликта.Аналогичную траекторию демонстрирует и признанная нежелательной организацией в России студия GSC Game World, создатели S.T.A.L.K.E.R. 2. Ранее студия и её основатель Сергей Григорович подчеркивали "русский дух" игры, понимая, что основной рынок сбыта находится в РФ, и признавая трагедию на Чернобыльской АЭС частью общей травмы и культурного кода народов СНГ. Но после 2022 года произошел резкий разворот в сторону западных инвесторов и антироссийской повестки. GSC переехала в Прагу, прекратила продажи в России и демонстративно удалила русскую озвучку из грядущей игры, а также из обновлений своих прежних релизов на консоли актуального поколения. При этом студия собирает донаты на нужды ВСУ и перечислила более 17 миллионов долларов на закупку ударных БПЛА.Этот культурный разрыв особенно болезнен для аудитории СНГ. S.T.A.L.K.E.R. и Metro всегда воспринимались как проекты про "общую боль", про постсоветское наследие, понятное каждому от Владивостока до Ужгорода. Сейчас же эти игры превращаются в орудия сепарации, где славянская идентичность подменяется прозападным суррогатом, а русский игрок объявляется "внешним врагом", для которого даже субтитры не предусмотрены.Почему России нужен системный ответ?Важность игровой индустрии в современной информационной войне невозможно переоценить. Игры занимают все большую долю в потреблении контента, особенно среди молодежи, которая игнорирует традиционные СМИ. Культурный код, транслируемый через интерактивную среду, усваивается на уровне подсознания. Если в каждой популярной игре российский солдат изображается как орк из "Новорейха", а Москва — как выжженная пустыня, управляемая тираном, то никакая мягкая сила в других сферах не сможет это компенсировать.На сегодняшний день единственным масштабным проектом, способным противостоять западным и украинским нарративам, остается Atomic Heart от студии Mundfish. Игра о победе советского прогресса, наполненная ностальгическими образами и качественным саундтреком, стала мировым хитом, собрав аудиторию более 10 миллионов игроков, а на глобальном рынке стала самым успешным релизом в истории издателя Focus Home Interactive. Она продемонстрировала, что российские смыслы могут быть привлекательными для глобальной аудитории, если они упакованы в качественную технологическую оболочку, которая отдельно была высоко отмечена западными экспертами и игровым сообществом.Однако Atomic Heart — это пока лишь одинокий воин в поле. Студия Mundfish, как и многие другие, имеет "кипрский паспорт" и вынуждена лавировать между политическими требованиями западных площадок. Для полноценного суверенитета в этой сфере России необходимо создание собственной экосистемы поддержки разработчиков, аналогичной корейской или китайской моделям, чтобы не зависеть от благосклонности Microsoft или Nvidia, которые уже прекратили продажи в РФ и активно поддерживают украинскую сторону. Текущие усилия, например, развитие индустрии видеоигр под эгидой Института развития интернета, направлены скорее на внутреннего потребителя и не могут похвастаться успехами на мировой арене.*Иностранный агент

Никита Волкович

