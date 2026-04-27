"Это позволяет не признавать поражение": Мендкович раскрыл лазейку Трампа в войне против Ирана
"Это позволяет не признавать поражение": Мендкович раскрыл лазейку Трампа в войне против Ирана
Трамп может отказаться от бомбовых ударов по Ирану в силу исчерпания арсеналов и сделать ставку на блокаду. Это позволит ему не идти на переговоры с Тегераном и не признавать свое поражение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
04:00 27.04.2026
 
Трамп может отказаться от бомбовых ударов по Ирану в силу исчерпания арсеналов и сделать ставку на блокаду. Это позволит ему не идти на переговоры с Тегераном и не признавать свое поражение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович
Журналист спросил эксперта, к чему приведет двойная блокада Ормузского пролива. Отвечая на вопрос, эксперт заявил, что президент США Дональд Трамп может сделать ставку на блокаду.
"Не исключаю, что Трамп может отказаться от бомбовых ударов в силу исчерпания арсеналов и сделать ставку на блокаду, заявляя в Конгрессе, что это не боевые действия, а контроль за соблюдением санкций", — сказал Мендкович.
По его словам, с юридической точки зрения это идиотизм, но этот вариант удобен для США.
"С юридической точки зрения это идиотизм, но этот вариант может прокатить, и он удобен для Трампа. Это позволяет не идти на переговоры с Ираном и не признавать свое поражение. Одновременно сохраняется давление на Тегеран", — пояснил политолог.
Мендкович добавил, что ситуация с нестабильностью в регионе продлится и в мае, поскольку Трамп нашел лазейку и будет ею пользоваться.
"По моим прогнозам, ситуация с нестабильностью в регионе продлится и в мае. Это связано с тем, что Трамп нашел лазейку и будет ею пользоваться: привести на место боевых действий двойную блокаду, которая экономически медленно должна удушать Иран", — констатировал собеседник издания.
Подробнее об этом — в материале "Никита Мендкович: Если война с Ираном затянется, ЕС пожертвует интересами Венгрии, чтобы навредить России" на сайте Украина.ру.
Удается ли Трампу "отползать" от ближневосточного конфликта или он просто переводит его на новый уровень — в материале "Андрей Сидоров: У Европы есть три пути, чтобы выстроить свою систему безопасности после ухода США" на сайте Украина.ру.
