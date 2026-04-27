https://ukraina.ru/20260427/eto-pozvolyaet-ne-priznavat-porazhenie-mendkovich-raskryl-lazeyku-trampa-v-voyne-protiv-irana-1078322206.html

"Это позволяет не признавать поражение": Мендкович раскрыл лазейку Трампа в войне против Ирана

"Это позволяет не признавать поражение": Мендкович раскрыл лазейку Трампа в войне против Ирана - 27.04.2026 Украина.ру

"Это позволяет не признавать поражение": Мендкович раскрыл лазейку Трампа в войне против Ирана

Трамп может отказаться от бомбовых ударов по Ирану в силу исчерпания арсеналов и сделать ставку на блокаду. Это позволит ему не идти на переговоры с Тегераном и не признавать свое поражение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович

2026-04-27T04:00

2026-04-27T04:00

2026-04-27T04:00

новости

иран

тегеран

венгрия

дональд трамп

никита мендкович

украина.ру

ес

главные новости

главное

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/06/1060867993_0:127:994:686_1920x0_80_0_0_be9bda255d34bf34d13b7a84707a93f2.jpg

Журналист спросил эксперта, к чему приведет двойная блокада Ормузского пролива. Отвечая на вопрос, эксперт заявил, что президент США Дональд Трамп может сделать ставку на блокаду."Не исключаю, что Трамп может отказаться от бомбовых ударов в силу исчерпания арсеналов и сделать ставку на блокаду, заявляя в Конгрессе, что это не боевые действия, а контроль за соблюдением санкций", — сказал Мендкович.По его словам, с юридической точки зрения это идиотизм, но этот вариант удобен для США."С юридической точки зрения это идиотизм, но этот вариант может прокатить, и он удобен для Трампа. Это позволяет не идти на переговоры с Ираном и не признавать свое поражение. Одновременно сохраняется давление на Тегеран", — пояснил политолог.Мендкович добавил, что ситуация с нестабильностью в регионе продлится и в мае, поскольку Трамп нашел лазейку и будет ею пользоваться."По моим прогнозам, ситуация с нестабильностью в регионе продлится и в мае. Это связано с тем, что Трамп нашел лазейку и будет ею пользоваться: привести на место боевых действий двойную блокаду, которая экономически медленно должна удушать Иран", — констатировал собеседник издания.Подробнее об этом — в материале "Никита Мендкович: Если война с Ираном затянется, ЕС пожертвует интересами Венгрии, чтобы навредить России" на сайте Украина.ру.Удается ли Трампу "отползать" от ближневосточного конфликта или он просто переводит его на новый уровень — в материале "Андрей Сидоров: У Европы есть три пути, чтобы выстроить свою систему безопасности после ухода США" на сайте Украина.ру.

иран

тегеран

венгрия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

