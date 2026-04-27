https://ukraina.ru/20260427/eto-pozvolyaet-ne-priznavat-porazhenie-mendkovich-raskryl-lazeyku-trampa-v-voyne-protiv-irana-1078322206.html
"Это позволяет не признавать поражение": Мендкович раскрыл лазейку Трампа в войне против Ирана
"Это позволяет не признавать поражение": Мендкович раскрыл лазейку Трампа в войне против Ирана - 27.04.2026 Украина.ру
"Это позволяет не признавать поражение": Мендкович раскрыл лазейку Трампа в войне против Ирана
Трамп может отказаться от бомбовых ударов по Ирану в силу исчерпания арсеналов и сделать ставку на блокаду. Это позволит ему не идти на переговоры с Тегераном и не признавать свое поражение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович
2026-04-27T04:00
2026-04-27T04:00
2026-04-27T04:00
новости
иран
тегеран
венгрия
дональд трамп
никита мендкович
украина.ру
ес
главные новости
главное
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/06/1060867993_0:127:994:686_1920x0_80_0_0_be9bda255d34bf34d13b7a84707a93f2.jpg
Журналист спросил эксперта, к чему приведет двойная блокада Ормузского пролива. Отвечая на вопрос, эксперт заявил, что президент США Дональд Трамп может сделать ставку на блокаду."Не исключаю, что Трамп может отказаться от бомбовых ударов в силу исчерпания арсеналов и сделать ставку на блокаду, заявляя в Конгрессе, что это не боевые действия, а контроль за соблюдением санкций", — сказал Мендкович.По его словам, с юридической точки зрения это идиотизм, но этот вариант удобен для США."С юридической точки зрения это идиотизм, но этот вариант может прокатить, и он удобен для Трампа. Это позволяет не идти на переговоры с Ираном и не признавать свое поражение. Одновременно сохраняется давление на Тегеран", — пояснил политолог.Мендкович добавил, что ситуация с нестабильностью в регионе продлится и в мае, поскольку Трамп нашел лазейку и будет ею пользоваться."По моим прогнозам, ситуация с нестабильностью в регионе продлится и в мае. Это связано с тем, что Трамп нашел лазейку и будет ею пользоваться: привести на место боевых действий двойную блокаду, которая экономически медленно должна удушать Иран", — констатировал собеседник издания.Подробнее об этом — в материале "Никита Мендкович: Если война с Ираном затянется, ЕС пожертвует интересами Венгрии, чтобы навредить России" на сайте Украина.ру.Удается ли Трампу "отползать" от ближневосточного конфликта или он просто переводит его на новый уровень — в материале "Андрей Сидоров: У Европы есть три пути, чтобы выстроить свою систему безопасности после ухода США" на сайте Украина.ру.
иран
тегеран
венгрия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/06/1060867993_0:34:994:780_1920x0_80_0_0_efbbdb9b11272549e6dcb23f0141a4be.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, иран, тегеран , венгрия, дональд трамп, никита мендкович, украина.ру, ес, главные новости, главное, война в иране, война на ближнем востоке, блокада, ормуз, конгресс сша, эксперты, аналитики, аналитика
Новости, Иран, Тегеран , Венгрия, Дональд Трамп, Никита Мендкович, Украина.ру, ЕС, Главные новости, главное, война в Иране, война на Ближнем Востоке, блокада, Ормуз, Конгресс США, эксперты, аналитики, Аналитика
"Это позволяет не признавать поражение": Мендкович раскрыл лазейку Трампа в войне против Ирана
Трамп может отказаться от бомбовых ударов по Ирану в силу исчерпания арсеналов и сделать ставку на блокаду. Это позволит ему не идти на переговоры с Тегераном и не признавать свое поражение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович
Журналист спросил эксперта, к чему приведет двойная блокада Ормузского пролива. Отвечая на вопрос, эксперт заявил, что президент США Дональд Трамп может сделать ставку на блокаду.
"Не исключаю, что Трамп может отказаться от бомбовых ударов в силу исчерпания арсеналов и сделать ставку на блокаду, заявляя в Конгрессе, что это не боевые действия, а контроль за соблюдением санкций", — сказал Мендкович.
По его словам, с юридической точки зрения это идиотизм, но этот вариант удобен для США.
"С юридической точки зрения это идиотизм, но этот вариант может прокатить, и он удобен для Трампа. Это позволяет не идти на переговоры с Ираном и не признавать свое поражение. Одновременно сохраняется давление на Тегеран", — пояснил политолог.
Мендкович добавил, что ситуация с нестабильностью в регионе продлится и в мае, поскольку Трамп нашел лазейку и будет ею пользоваться.
"По моим прогнозам, ситуация с нестабильностью в регионе продлится и в мае. Это связано с тем, что Трамп нашел лазейку и будет ею пользоваться: привести на место боевых действий двойную блокаду, которая экономически медленно должна удушать Иран", — констатировал собеседник издания.
