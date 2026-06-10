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Третья за ночь волна ударов США. Иран заявил об ответной атаке

Третья за ночь волна ударов США. Иран заявил об ответной атаке - 10.06.2026 Украина.ру

Третья за ночь волна ударов США. Иран заявил об ответной атаке

США проводят уже третью за несколько часов волну ударов по Ирану. Об этом со ссылкой на источник в ночь на 10 июня передает корреспондент издания Axios Барак Равид

2026-06-10T04:13

2026-06-10T04:13

2026-06-10T04:17

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"Теперь [идет] третья волна ударов, сообщил американский чиновник", — написал Равид в соцсети X.По информации телеканала Press TV, очередная серия взрывов прогремела на иранском острове Кешм.В свою очередь, КСИР заявил, что в ответ на американскую агрессию атаковал беспилотниками и ракетами силы Пятого флота ВМС США в Бахрейне.СМИ также сообщают о сбитии Ираном американского беспилотника в небе над городом Джам.Ранее официальный представитель США в интервью CNN заявил, что удары по Ирану были "предупредительными выстрелами" и не должны помешать переговорам о прекращении конфликта.Подробнее о последних событиях на Ближнем Востоке - в публикации Скоротечное "воспитание" Ирана Соединёнными Штатами, заявления Трампа и Аракчи. Что известно к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, новости, сша, дональд трамп, иран, ближний восток, удар по ирану, война в иране, эскалация, военная эскалация, переговоры, перемирие