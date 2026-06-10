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Третья за ночь волна ударов США. Иран заявил об ответной атаке
Третья за ночь волна ударов США. Иран заявил об ответной атаке - 10.06.2026 Украина.ру
Третья за ночь волна ударов США. Иран заявил об ответной атаке
США проводят уже третью за несколько часов волну ударов по Ирану. Об этом со ссылкой на источник в ночь на 10 июня передает корреспондент издания Axios Барак Равид
2026-06-10T04:13
2026-06-10T04:13
2026-06-10T04:17
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"Теперь [идет] третья волна ударов, сообщил американский чиновник", — написал Равид в соцсети X.По информации телеканала Press TV, очередная серия взрывов прогремела на иранском острове Кешм.В свою очередь, КСИР заявил, что в ответ на американскую агрессию атаковал беспилотниками и ракетами силы Пятого флота ВМС США в Бахрейне.СМИ также сообщают о сбитии Ираном американского беспилотника в небе над городом Джам.Ранее официальный представитель США в интервью CNN заявил, что удары по Ирану были "предупредительными выстрелами" и не должны помешать переговорам о прекращении конфликта.Подробнее о последних событиях на Ближнем Востоке - в публикации Скоротечное "воспитание" Ирана Соединёнными Штатами, заявления Трампа и Аракчи. Что известно к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, сша, дональд трамп, иран, ближний восток, удар по ирану, война в иране, эскалация, военная эскалация, переговоры, перемирие
Украина.ру, Новости, США, Дональд Трамп, Иран, Ближний Восток, удар по Ирану, война в Иране, эскалация, военная эскалация, переговоры, перемирие
Третья за ночь волна ударов США. Иран заявил об ответной атаке
04:13 10.06.2026 (обновлено: 04:17 10.06.2026)
США проводят уже третью за несколько часов волну ударов по Ирану. Об этом со ссылкой на источник в ночь на 10 июня передает корреспондент издания Axios Барак Равид
"Теперь [идет] третья волна ударов, сообщил американский чиновник", — написал Равид в соцсети X.
По информации телеканала Press TV, очередная серия взрывов прогремела на иранском острове Кешм.
В свою очередь, КСИР заявил, что в ответ на американскую агрессию атаковал беспилотниками и ракетами силы Пятого флота ВМС США в Бахрейне.
СМИ также сообщают о сбитии Ираном американского беспилотника в небе над городом Джам.
Ранее официальный представитель США в интервью CNN заявил, что удары по Ирану были "предупредительными выстрелами" и не должны помешать переговорам о прекращении конфликта.
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