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Шуркин лес и "Кущеватое": Алехин назвал места, где "северяне" громят оборону ВСУ под Харьковом

Шуркин лес и "Кущеватое": Алехин назвал места, где "северяне" громят оборону ВСУ под Харьковом - 10.06.2026 Украина.ру

Шуркин лес и "Кущеватое": Алехин назвал места, где "северяне" громят оборону ВСУ под Харьковом

В привязке с поселком Уды и Золочевом противник сформировал оборонительный район, прикрывающий Харьков с севера. Сейчас бои развернулись в районе лесного массива Шуркин лес и заказника "Кущеватое". Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2026-06-10T05:15

2026-06-10T05:15

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Комментируя ситуацию на харьковском направлении, Алехин заявил, что противник создал хорошо оборудованный оборонительный район на северных подступах к Харькову. В привязке с поселком Уды и населенным пунктом Золочев ВСУ сформировали хорошо оборудованный в инженерном отношении оборонительный район, выгибающийся в сторону России и прикрывающий Харьков с севера, рассказал военный эксперт.Алехин сообщил, что ВСУ, используя ландшафт местности и густые лесные массивы, регулярно обстреливают приграничные районы Белгородской области. Для этого противник применяет беспилотники различных типов, штурмовую авиацию и дальнобойную артиллерию, уточнил обозреватель."В настоящий момент бои развернулись в районе Шуркиного леса и энтомологического заказника "Кущеватое". Армейские подразделения "северян" атакуют в направлении ставка Молочарка по балке со стороны Гранов и международного автомобильного пункта пропуска Гоптовка-Нехотеевка", — проинформировал собеседник издания.Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: Армия России начала ломать оборону ВСУ в Казачьей Лопани, Удах и Золочеве" на сайте Украина.ру.Про другие важные и актуальные аспекты специальной военной операции России — в материале Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: России пора перейти на Украине к тактике Ирана и создать пожарные команды для борьбы с БПЛА" на сайте Украина.ру.

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