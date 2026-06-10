https://ukraina.ru/20260610/orion-osleplyaet-hermes-prozhigaet-korpus-kak-ssha-skryvayut-lazernye-razrabotki--mnenie-knutova-1080025450.html

"Orion ослепляет, Hermes прожигает корпус": как США скрывают лазерные разработки — мнение Кнутова

"Orion ослепляет, Hermes прожигает корпус": как США скрывают лазерные разработки — мнение Кнутова - 10.06.2026 Украина.ру

"Orion ослепляет, Hermes прожигает корпус": как США скрывают лазерные разработки — мнение Кнутова

Тылы на средней и большой дальности можно защитить с помощью оружия на новых физических принципах, таких как лазеры и электромагнитные пушки. девять эсминцев США оборудованы лазерами, причём два из них усилили авианосную ударную группу на Ближнем Востоке. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов

2026-06-10T05:30

2026-06-10T05:30

2026-06-10T05:30

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Украинский дрон "Марсианин-2" ("Хорнет") атакует на трассах, ведущих в Крым. Для этого он подвешивается к воздушному шару, который несёт его на высоте 6-8 километров до определённого квадрата, после чего дрон самостоятельно начинает поиск целей, рассказал Кнутов.Развивая тему борьбы с высотными носителями дронов, эксперт раскрыл реальное положение дел с лазерным оружием на Западе."Они не так давно сообщили о том, что лазерным оружием [якобы] больше не занимаются, так как оно неэффективно. Прошло три дня после этого сообщения, и все американские СМИ написали о том, что на территории США обнаружены два метеозонда, которые были сбиты наземными лазерами. То есть они попытались наврать", — заявил Кнутов.По словам Кнутова, у США есть лазеры Orion, который ослепляет беспилотники, и Hermes, прожигающий корпус. Эти лазеры пока достаточно громоздкие и устанавливаются на эсминцы. Эксперт также сообщил, что девять эсминцев ВМФ США оборудованы лазерами, причём два из них усилили авианосную ударную группу на Ближнем Востоке."Кроме того, надо заниматься электромагнитными пушками, которые уже есть у американцев и китайцев. Тылы на средней и большой дальности можно защитить с помощью оружия на новых физических принципах, таких как лазеры и электромагнитные пушки", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: России пора перейти на Украине к тактике Ирана и создать пожарные команды для борьбы с БПЛА" на сайте Украина.ру.Про другие технические аспекты специальной военной операции — в авторской статье Геннадия Алехина "Под прикрытием дронового "зонтика". Как ВС РФ адаптируются к современной войне" на сайте Украина.ру.

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