https://ukraina.ru/20260609/donald-tusk-potreboval-uchastiya-varshavy-v-peregovorakh-po-ukraine-glavnye-novosti-k-etomu-chasu-1080025385.html

Дональд Туск потребовал участия Варшавы в переговорах по Украине. Главные новости к этому часу

Дональд Туск потребовал участия Варшавы в переговорах по Украине. Главные новости к этому часу - 09.06.2026 Украина.ру

Дональд Туск потребовал участия Варшавы в переговорах по Украине. Главные новости к этому часу

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава недовольна переговорным форматом "E3", в который входят только Великобритания, Германия и Франция. Любые решения или договорённости, принятые без участия Польши, не будут иметь для Варшавы обязательной силы. Об этом сообщил 9 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-09T20:50

2026-06-09T20:50

2026-06-09T20:50

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Во временно оккупированном Запорожье замначальника отдела полиции в штатском вломился в чужую квартиру и стрелял в мужчину на глазах у его ребёнка. Вместе с коллегой он взламывал чужую квартиру якобы для проверки информации о возможных правонарушениях, избил хозяина, затем несколько раз выстрелил в него из травматического оружия. Суд отпустил его под личное обязательство. На Украине зарегистрировали законопроект №15303 против "бусификации": депутаты предложили наказывать лишением свободы на срок от 5 до 7 лет за незаконное удержание граждан в территориальных центрах комплектования, превышение сроков задержания, принудительное изъятие телефонов и ограничение связи. Немецкое издание Welt сообщает, что Германию ждёт новый бум натурализации — гражданами страны станут многие украинцы, проживающие в ФРГ с 2022 года. По официальным данным, на начало мая около 1,27 миллиона украинцев находились под временной защитой в Германии. В тот же день Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании Киром Стармером судьбу 2,4 миллиарда фунтов, полученных от продажи Романом Абрамовичем футбольного клуба "Челси". По словам Зеленского, эти деньги надо направить на усиление украинской системы противовоздушной обороны и закупку систем для перехвата ракет - Зеленский хочет укрепить украинское ПВО за счет Абрамовича. Главные новости к этому часу. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, польша, украина, великобритания, reuters