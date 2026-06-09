https://ukraina.ru/20260609/donald-tusk-potreboval-uchastiya-varshavy-v-peregovorakh-po-ukraine-glavnye-novosti-k-etomu-chasu-1080025385.html
Дональд Туск потребовал участия Варшавы в переговорах по Украине. Главные новости к этому часу
Дональд Туск потребовал участия Варшавы в переговорах по Украине. Главные новости к этому часу - 09.06.2026 Украина.ру
Дональд Туск потребовал участия Варшавы в переговорах по Украине. Главные новости к этому часу
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава недовольна переговорным форматом "E3", в который входят только Великобритания, Германия и Франция. Любые решения или договорённости, принятые без участия Польши, не будут иметь для Варшавы обязательной силы. Об этом сообщил 9 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-09T20:50
2026-06-09T20:50
2026-06-09T20:50
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Во временно оккупированном Запорожье замначальника отдела полиции в штатском вломился в чужую квартиру и стрелял в мужчину на глазах у его ребёнка. Вместе с коллегой он взламывал чужую квартиру якобы для проверки информации о возможных правонарушениях, избил хозяина, затем несколько раз выстрелил в него из травматического оружия. Суд отпустил его под личное обязательство. На Украине зарегистрировали законопроект №15303 против "бусификации": депутаты предложили наказывать лишением свободы на срок от 5 до 7 лет за незаконное удержание граждан в территориальных центрах комплектования, превышение сроков задержания, принудительное изъятие телефонов и ограничение связи. Немецкое издание Welt сообщает, что Германию ждёт новый бум натурализации — гражданами страны станут многие украинцы, проживающие в ФРГ с 2022 года. По официальным данным, на начало мая около 1,27 миллиона украинцев находились под временной защитой в Германии. В тот же день Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании Киром Стармером судьбу 2,4 миллиарда фунтов, полученных от продажи Романом Абрамовичем футбольного клуба "Челси". По словам Зеленского, эти деньги надо направить на усиление украинской системы противовоздушной обороны и закупку систем для перехвата ракет - Зеленский хочет укрепить украинское ПВО за счет Абрамовича. Главные новости к этому часу. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/103263/89/1032638914_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_6b84e9835872a6efbb0cc1a08040c01a.jpg
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, польша, украина, великобритания, reuters
Дональд Туск потребовал участия Варшавы в переговорах по Украине. Главные новости к этому часу
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава недовольна переговорным форматом "E3", в который входят только Великобритания, Германия и Франция. Любые решения или договорённости, принятые без участия Польши, не будут иметь для Варшавы обязательной силы. Об этом сообщил 9 июня телеграм-канал Украина.ру
Во временно оккупированном Запорожье замначальника отдела полиции в штатском вломился в чужую квартиру и стрелял в мужчину на глазах у его ребёнка.
Вместе с коллегой он взламывал чужую квартиру якобы для проверки информации о возможных правонарушениях, избил хозяина, затем несколько раз выстрелил в него из травматического оружия.
Суд отпустил его под личное обязательство.
На Украине зарегистрировали законопроект №15303 против "бусификации": депутаты предложили наказывать лишением свободы на срок от 5 до 7 лет за незаконное удержание граждан в территориальных центрах комплектования, превышение сроков задержания, принудительное изъятие телефонов и ограничение связи.
Немецкое издание Welt сообщает, что Германию ждёт новый бум натурализации — гражданами страны станут многие украинцы, проживающие в ФРГ с 2022 года.
По официальным данным, на начало мая около 1,27 миллиона украинцев находились под временной защитой в Германии.
В тот же день Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании Киром Стармером судьбу 2,4 миллиарда фунтов, полученных от продажи Романом Абрамовичем футбольного клуба "Челси".
По словам Зеленского, эти деньги надо направить на усиление украинской системы противовоздушной обороны и закупку систем для перехвата ракет - Зеленский хочет укрепить украинское ПВО за счет Абрамовича. Главные новости к этому часу. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.