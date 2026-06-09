Дональд Туск потребовал участия Варшавы в переговорах по Украине. Главные новости к этому часу - 09.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260609/donald-tusk-potreboval-uchastiya-varshavy-v-peregovorakh-po-ukraine-glavnye-novosti-k-etomu-chasu-1080025385.html
Дональд Туск потребовал участия Варшавы в переговорах по Украине. Главные новости к этому часу
Дональд Туск потребовал участия Варшавы в переговорах по Украине. Главные новости к этому часу - 09.06.2026 Украина.ру
Дональд Туск потребовал участия Варшавы в переговорах по Украине. Главные новости к этому часу
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава недовольна переговорным форматом "E3", в который входят только Великобритания, Германия и Франция. Любые решения или договорённости, принятые без участия Польши, не будут иметь для Варшавы обязательной силы. Об этом сообщил 9 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-09T20:50
2026-06-09T20:50
новости
польша
украина
великобритания
reuters
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103263/89/1032638914_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_759d4b8b0cd3f706c346c85e7600837f.jpg
Во временно оккупированном Запорожье замначальника отдела полиции в штатском вломился в чужую квартиру и стрелял в мужчину на глазах у его ребёнка. Вместе с коллегой он взламывал чужую квартиру якобы для проверки информации о возможных правонарушениях, избил хозяина, затем несколько раз выстрелил в него из травматического оружия. Суд отпустил его под личное обязательство. На Украине зарегистрировали законопроект №15303 против "бусификации": депутаты предложили наказывать лишением свободы на срок от 5 до 7 лет за незаконное удержание граждан в территориальных центрах комплектования, превышение сроков задержания, принудительное изъятие телефонов и ограничение связи. Немецкое издание Welt сообщает, что Германию ждёт новый бум натурализации — гражданами страны станут многие украинцы, проживающие в ФРГ с 2022 года. По официальным данным, на начало мая около 1,27 миллиона украинцев находились под временной защитой в Германии. В тот же день Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании Киром Стармером судьбу 2,4 миллиарда фунтов, полученных от продажи Романом Абрамовичем футбольного клуба "Челси". По словам Зеленского, эти деньги надо направить на усиление украинской системы противовоздушной обороны и закупку систем для перехвата ракет - Зеленский хочет укрепить украинское ПВО за счет Абрамовича. Главные новости к этому часу. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
польша
украина
великобритания
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103263/89/1032638914_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_6b84e9835872a6efbb0cc1a08040c01a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, польша, украина, великобритания, reuters
Новости, Польша, Украина, Великобритания, Reuters

Дональд Туск потребовал участия Варшавы в переговорах по Украине. Главные новости к этому часу

20:50 09.06.2026
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк"Марш независимости" в Варшаве
Марш независимости в Варшаве - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава недовольна переговорным форматом "E3", в который входят только Великобритания, Германия и Франция. Любые решения или договорённости, принятые без участия Польши, не будут иметь для Варшавы обязательной силы. Об этом сообщил 9 июня телеграм-канал Украина.ру
Во временно оккупированном Запорожье замначальника отдела полиции в штатском вломился в чужую квартиру и стрелял в мужчину на глазах у его ребёнка.
Вместе с коллегой он взламывал чужую квартиру якобы для проверки информации о возможных правонарушениях, избил хозяина, затем несколько раз выстрелил в него из травматического оружия.
Суд отпустил его под личное обязательство.
На Украине зарегистрировали законопроект №15303 против "бусификации": депутаты предложили наказывать лишением свободы на срок от 5 до 7 лет за незаконное удержание граждан в территориальных центрах комплектования, превышение сроков задержания, принудительное изъятие телефонов и ограничение связи.
Немецкое издание Welt сообщает, что Германию ждёт новый бум натурализации — гражданами страны станут многие украинцы, проживающие в ФРГ с 2022 года.
По официальным данным, на начало мая около 1,27 миллиона украинцев находились под временной защитой в Германии.
В тот же день Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании Киром Стармером судьбу 2,4 миллиарда фунтов, полученных от продажи Романом Абрамовичем футбольного клуба "Челси".
По словам Зеленского, эти деньги надо направить на усиление украинской системы противовоздушной обороны и закупку систем для перехвата ракет - Зеленский хочет укрепить украинское ПВО за счет Абрамовича. Главные новости к этому часу.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиПольшаУкраинаВеликобританияReuters
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
22:28В МЧС сообщили о трёх взрывах на магистральном газопроводе в Дагестане. Главные новости к этому часу
22:21После сноса памятника Булгакову бдительные украинские активисты вновь нацелились на могилу Петра Столыпина
22:16Пресс-секретарь ГУР Украины заявил, что Украина уже победила с точки зрения стратегических целей
21:25Европейская комиссия предложила включить патриарха Кирилла в 21-й пакет санкций
21:21Украинские телеграм-каналы сообщают об усилении инфильтрации российских войск на запорожском направлении
20:50Дональд Туск потребовал участия Варшавы в переговорах по Украине. Главные новости к этому часу
20:36Экс-советник Зеленского предложил провести аудит расходов в армии для поиска средств на выплаты
20:07Украина расширяет зону принудительной эвакуации в ДНР, Сочи под ограничениями. Новости СВО
20:00Андрей Серенко: Встреча в Анкоридже опередила время, но Россия и США еще вернутся к этим договоренностям
19:44"Толкают нас к катастрофе": на Западе изумились упорству европейских лидеров в эскалации войны
19:399 июня 2026 года, вечерний эфир
19:38В Харькове мобилизовали единственного опекуна женщины с тяжёлой инвалидностью
19:26В Курской области продолжается работа над "Белой книгой"
19:17Болгария отказалась поставлять оружие Украине
19:13Мобильные огневые группы с "Вербой" и дробовиками: эксперт о том, как можно защитить тылы от БПЛА
19:09Зеленский заявил, что получил ответ из США на письмо с просьбой дать ПВО. Но не сказал, какой
19:00Латвия поможет Украине дронами, Германия - снарядами, Польша - голосом. Главное к 19.00
18:52ВСУ не справляются с "Геранями" и атакуют мирных жителей. Новости СВО
18:40"Атакует всё, что видит": Кнутов о том, как "Хорнеты" с ИИ бьют по автобусам и легковушкам
18:20Брюссель готовит новые санкции, Песков признал паузу в переговорах. Итоги 9 июня
Лента новостейМолния