"Трамп мнит себя мессией": публицист о лизоблюдстве и провалах команды в Белом доме
Вся тема вокруг сравнения Трампа с "вторым пришествием" — это технология ухода команды Белого дома от личной ответственности за провалы. Президент США мнит себя мессией, и команда это культивирует. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Вся тема вокруг сравнения Трампа с "вторым пришествием" — это технология ухода команды Белого дома от личной ответственности за провалы. Президент США мнит себя мессией, и команда это культивирует. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян
Ранее американский конгрессмен республиканец Трой Нельс заявил CNN, что Дональд Трамп — это "почти второе пришествие" Иисуса Христа. А сам американский лидер опубликовал фото, которое вызвало скандал, потому что он предстал там в образе Спасителя.
При этом комментаторы CNN полагают, что противостояние Трампа и Папы Римского на тему войны в Иране – это не личный конфликт, а целое столкновение двух версий христианства: "Иисус по версии МАГА" и "исторический Иисус".
Комментируя скандалы в США, Маркосян заявила, что вся эта тема — не более чем технология ухода команды Белого дома от личной ответственности за провалы и поражения.
"Трампу всё равно, как его будут называть. Он мнит себя мессией, и команда это культивирует. Остальное — детали", — отметила публицист.
По словам эксперта, команда создала удобную спасательную "шлюпку": дескать, Трамп не может ошибаться, а они не могут дотянуться до него и познать его великие планы.
"Неплохой сценарий для хвоста, который рулит собакой. Удобный, практичный, хорошо защищает от внешних воздействий на ум и душу. Проблема лишь в том, что за этим лизоблюдством прячутся истинные проблемы, которые Трамп не решает и не может решить", — констатировала собеседница издания.
Полный текст материала "Елена Маркосян: Евросоюз боится смотреть в глаза России, поэтому надевает "украинские" очки" на сайте Украина.ру.
О том, к чему приведет двойная блокада Ормузского пролива на фоне отказа Ирана от второго раунда переговоров — в материале "Никита Мендкович: Если война с Ираном затянется, ЕС пожертвует интересами Венгрии, чтобы навредить России" на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
